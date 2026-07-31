Senát USA v prvním čtení schválil "pekelné sankce" proti Rusku
31. 7. 2026
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Podle agentury Reuters návrh zákona v procedurálním hlasování podpořilo 86 senátorů, z toho 12 bylo proti. Dokument stanovuje sankce proti ruským představitelům a dává americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi právo stanovit cla až do výše 100 % na dovoz z Číny, Indie a řady dalších zemí, které nakupují ruskou energii, a také tyto poplatky podle svého uvážení zrušit. Trump dříve uvedl, že podpoří tuto iniciativu poté, co požádal o sankce proti Íránu, což také učinil.
Pro konečné schválení bude muset návrh projít několika dalšími procedurálními hlasováními v Senátu. Poté jej bude projednávat Sněmovna reprezentantů, která obnoví práci až v září.
Zdroj v ruštině: ZDE
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