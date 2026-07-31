Írán zvažoval raketový útok na ukrajinský přístav

31. 7. 2026

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Írán v reakci na ukrajinský útok na íránskou loď v Kaspickém moři dne 25. července zvažoval možnost útoku na přístav na Ukrajině.

Situace byla zatím "uklidněna" díky aktivnímu diplomatickému úsilí. Dne 28. července úřadující ministr zahraničních věcí Ukrajiny Andrij Sybiha uvedl, že kontaktoval íránského ministra zahraničí Abbáse Aráqčího. Sybiha popsal rozhovor jako "upřímný".

Poznamenal, že kroky Ukrajiny jsou zaměřeny pouze na ochranu před ruskou agresí, že příčinou všech incidentů je Ruská federace, a že je plně odpovědná za všechny provokace a oběti.

Aráqčí v komentáři k rozhovoru poznamenal, že Írán, stejně jako Ukrajina, nehledá eskalaci. Nicméně zdůraznil potřebu odškodnění za způsobené škody.

Zdroje s nimiž hovořil list NYT očekávaly, že Írán odpálí balistickou raketu s malou hlavicí na Ukrajinu, aby učinil symbolické gesto a způsobil relativně malé škody. Cílem by pravděpodobně mohl být jeden z ukrajinských přístavů.

NYT zdůrazňuje, že jakýkoli raketový útok Íránu na Ukrajinu by byl prudkou eskalací a mohl by vyvolat větší válku, vzhledem k napětí mezi oběma zeměmi kvůli spojenectví Íránu s Ruskem.

Nicméně zůstává nejasné, jak dlouho bude napětí udrženo pod kontrolou.

Zdroj v angličtině: ZDE

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Obsah vydání | 31. 7. 2026