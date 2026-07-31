Smrtící útok na policejní kontrolní stanoviště v Pákistánu si vyžádal 15 mrtvých
31. 7. 2026
Útok na kontrolní stanoviště v severním Pákistánu si podle místních médií vyžádal životy nejméně sedmi policistů a osmi údajných "teroristů" jen několik dní poté, co byly při podobném střetu zabity více než dvě desítky lidí.
Středeční večerní útok se odehrál v okrese Hangu v severní pohraniční provincii Pákistánu Khyber Pakhtunkhwa, uvedla agentura Geo News s odkazem na místního okresního policistu Tariqa Habiba.
Dalších 22 policistů bylo při útoku zraněno, uvedl Habib, a v oblasti byla zahájena vyčišťovací operace.
Žádná skupina se k útoku okamžitě nepřihlásila.
Stalo se to jen několik dní poté, co neidentifikovaní ozbrojenci zaútočili na další kontrolní stanoviště v Khyber Pakhtunkhwa.
Provincie sousedí s Afghánistánem a je zachvácena rostoucí násilnou kampaní islamistické skupiny, která je pákistánskou odnoží afghánského Tálibánu (TTP).
Při pátečním útoku ozbrojenci narazili do bezpečnostního stanoviště vozidlem plným výbušnin, přičemž zahynulo 15 lidí včetně vojáků, policistů a vládních pracovníků.
Podle armády bezpečnostní složky zabily 12 militantů.
Pákistán dříve vinil z nárůstu útoků v Khyber Pakhtunkhwa a jižní pohraniční provincii Balúčistán militanty z Afghánistánu, jehož vláda Talibanu popírá afghánskou účast.
Obvinění vyvolala hořký rozkol a ozbrojený konflikt mezi sousedními zeměmi a Pákistán provedl smrtící letecké údery, které podle něj cílili na militanty na afghánské půdě.
Vláda Tálibánu a OSN uvedly, že při posledních pákistánských útocích na východní Afghánistán v červnu byly zabity desítky civilistů.
Zdroj v angličtině: ZDE
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