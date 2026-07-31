KLDR staví nové zařízení v továrně na rakety Hwasong-11, která zásobuje Rusko
31. 7. 2026
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Severní Korea dokončila a poté zeminou zakryla novou konstrukci uvnitř továrny 11. února v Hamhungu, hlavního známého výrobního komplexu země pro balistické rakety krátkého doletu Hwasong-11. Pchjongjang nadále dodává rakety Hwasong-11 Rusku, což naznačuje snahy o lepší ochranu klíčové části výrobního řetězce, která podporuje jak vlastní arzenál, tak pokračující vojenskou spolupráci s Moskvou.
Nedávné satelitní snímky ukazují, že stavební práce na dříve identifikované budově v továrně 11. února byly dokončeny dříve, než byla stavba zakryta zemí. Ačkoliv snímky nepotvrzují, že výroba raket Hwasong-11 vzrostla, projekt poukazuje na snahy o zlepšení odolnosti, utajení a operační bezpečnosti citlivé fáze severokorejského průmyslového řetězce balistických raket. Tento vývoj je v souladu se širší strategií Pchjongjangu chránit klíčová obranná zařízení a zároveň udržovat výrobu raket, Erwan Halna du Fretay.
Tento výzvoj má přímý význam i mimo Korejský poloostrov. Rusko od konce roku 2023 používá proti Ukrajině balistické rakety krátkého doletu, zatímco Pchjongjang získal exportní kanál a možnost shromažďovat operační zpětnou vazbu z vysoce intenzivní války. Aktivitu v Hamhungu je proto třeba posuzovat ve dvou souvislostech: snahu Severní Koreje vybudovat velké zásoby konvenčních i duálních raket a dodavatelský vztah, který může doplnit ruské zásoby balistických útočných zbraní.
Podle vyšetřování NK Pro zveřejněného Colinem Zwirkem dne 29. července 2026 snímky Planet Labs ukazují, že budova o rozměrech přibližně 65 x 35 metrů a vysoká dvě až tři patra byla postavena v odlehlém severním údolí továrny 11. února mezi koncem roku 2024 a únorem 2026. Stavba byla poté mezi březnem a květnem zakryta zeminou a začleněna do sousedního svahu. NK Pro hodnotí, že její vnitřní uspořádání s místnostmi kolem obvodu a velkou centrální oblastí připomíná výrobní nebo montážní zařízení z jiných severokorejských zbrojařských továren, ačkoli snímky neurčují její přesnou funkci.
To přichází poté, co severokorejská státní média v červnu 2026 oznámila, že země hodlá v příštích pěti letech zvýšit výrobní kapacitu balistických a řízených střel dvacetinásobně. Snímky zveřejněné během návštěvy spojené s tímto oznámením ukazovaly několik desítek trupů raket typu KN-23 čekajících na dokončení, podle hodnocení 38 North.
Pokrytí zařízení zeminou může snížit jeho pozorovatelné stopy, poskytnout omezenou ochranu proti střepinám a výbuchům a pomoci omezit následky náhodného výbuchu. Tento přístup zůstává méně odolný než stanoviště vykopané hluboko v hoře, zejména proto, že vstupy a ventilační systémy zůstávají odkryté. S půdorysem 2 275 metrů čtverečních a dvěma až třemi úrovněmi by tato stavba mohla poskytnout několik tisíc metrů čtverečních využitelných prostor pro výrobní fázi, skladování komponentů, inspekci nebo finální integraci. Snímky neurčují, která činnost je zapojena mezi procesy potřebné k výrobě střely na tuhé palivo, od výroby motoru až po integraci naváděcího zařízení a hlavice.
Obecné uspořádání továrny 11. února podporuje tuto opatrnou interpretaci. Fotografie zveřejněné během návštěv Kim Čong-una ukazují, že část montážních a inspekčních prací probíhá v nadzemních halách, zatímco vstupy do tunelů na západním konci areálu jsou spojeny s chráněnými výrobními oblastmi. Několik stávajících zařízení je obklopeno zemními valy, což je metoda běžně používaná k omezení šíření škod po výbuchu. Nová konstrukce rozšiřuje toto ochranné uspořádání využitím terénu, ale neodhaluje, zda Severní Korea instalovala další stroje, převedla stávající nebo vytvořila chráněnou rezervní kapacitu.
Projekt je součástí rozšíření, které začalo o několik let dříve. Satelitní snímky analyzované v listopadu 2024 James Martin Center for Nonproliferation Studies a SI Analytics ukázaly druhou stavbu pravděpodobně určenou pro finální montáž, s odhadovanou plochou 60 až 70 % stávající haly. Byly také pozorovány základy pro další ubikace v blízkosti bezpečnostního perimetru, což naznačuje plánované zvýšení počtu personálu spíše než omezený program rekonstrukce.
Oficiální záběry zveřejněné po srpnové návštěvě Kim Čong-una v roce 2023 již ukázaly práci související s finální integrací raket Hwasong-11, včetně instalace ocasních kormidel, trysek a předních aerodynamických krytů. Hala pozorovaná v roce 2024 tedy odpovídala snahám zvýšit výkon zavedené výroby. Zařízení pokryté zemí dokončené v roce 2026 se zdá plnit doplňkový účel tím, že chrání nebo izoluje citlivou funkci, zatímco dodatečné ubytování mělo podpořit pracovní sílu. Tyto postupné fáze naznačují, že nejnovější výstavba je součástí průmyslového programu viditelného minimálně od roku 2020.
Druhý projekt ve stejné továrně poskytuje užitečné srovnání. NK Pro identifikoval mnohem větší stavbu, alespoň 330 metrů dlouhou a 50 metrů širokou na šířku, jejíž výstavba začala v srpnu 2025 před západními vchody do tunelu. Tři předchozí budovy byly zbourány, byly připraveny základy obvodu a podél částí severní a západní strany byly postaveny malé místnosti. Práce pak zřejmě skončily kolem listopadu. S půdorysem alespoň 16 500 metrů čtverečních, což je více než sedmkrát větší než zakryté zařízení, by projekt měl větší průmyslové dopady, pokud by byl určen pro sériovou montáž, kontrolu nebo skladování. Jeho zdánlivé pozastavení znamená, že zatím neexistují dostatečné důkazy, že tato část komplexu zaznamenala srovnatelný nárůst provozního výkonu.
Ruská poptávka je věrohodným faktorem za touto sérií prací. Když bylo v roce 2024 zdokumentováno první rozšíření, ukrajinští představitelé odhadli, že Rusko již od začátku roku proti Ukrajině vystřelilo přibližně 60 raket KN-23. Tento objem proměnil export do Moskvy v trvalou průmyslovou potřebu, nikoli jednorázovou dodávku. Chronologie je tedy v souladu s úpravou kapacity zamýšlenou k nahrazení exportovaných raket, pokračování v dodávkách a zachování severokorejských zásob. Neukazuje se, že by každé zařízení sloužilo pouze ruské potřebě, protože stejná výrobní základna zásobuje také síly Pchjongjangu.
Hwasong-11Ga, známá také jako Hwasong-11A nebo KN-23, je jednostupňová taktická balistická raketa krátkého doletu na tuhé palivo. Měří přibližně 7,3 metru na délku a 0,9 metru v průměru, s odhadovanou startovací hmotností 3 415 kilogramů. Střela nese náklad přibližně 500 kilogramů a má dolet 450 až 600 kilometrů v závislosti na verzi, přičemž podle konfigurace a letového profilu může dosáhnout vzdálenosti 600 až 700 kilometrů. Inerciální navádění, pravděpodobně podpořené aktualizacemi satelitní navigace, je spojeno s odhadovanou pravděpodobnou kruhovou odchylkou zásahu 5 až 30 metrů.
Střela je nesena transportérem-zvedacím-odpalovacím zařízením (TEL) 8x8 o hmotnosti přibližně 40 tun, který obsluhuje tříčlenná posádka a převáží dvě střely připravené k odpálení. Pevný pohon snižuje dobu přípravy, zatímco mobilita systému a snížená nebo kvazibalistická trajektorie komplikují detekci a zničení, zejména při útoku kombinujícím rakety a drony.
Důkazy z bojiště potvrzují, že se jedná o aktivní dodavatelský řetězec, nikoli o teoretickou exportní schopnost. V květnu 2024 americká Agentura pro obranné zpravodajství (AA) odhadla, že trosky nalezené po útoku na Charkov 2. ledna 2024 téměř jistě pocházely ze severokorejské balistické rakety krátkého doletu. Conflict Armament Research následně zdokumentoval použití raket vyrobených v Severní Koreji na Ukrajině během roku 2024. Krátký interval mezi výrobou a nasazením naznačuje, že alespoň část severokorejské produkce se rychle pohybovala přes výrobní kanály, přepravu, přijímání a uvedení na trh.
Pro Rusko přidávají další rakety Hwasong-11 objem v kategorii zbraní, kterou je obtížné zničit a vhodnou pro útoky na cíle několik set kilometrů za frontou. Mohou být začleněny do úderů kombinujících rakety Iskander-M, řízené střely a jednosměrné útočné drony, což komplikuje ukrajinské plánování protivzdušné obrany. I když má severokorejská střela nižší spolehlivost nebo přesnost než některé ruské systémy, stále vyžaduje, aby ji obránce detekoval, klasifikoval a rozhodl, zda ji zasáhne. Dovážené rakety také umožňují Rusku rezervovat domácí zbraně pro mise vyžadující specifické navádění, nosnost nebo výkonnostní vlastnosti.
Na oplátku Pchjongjang získává finanční a energetické zdroje, které mohou podpořit jeho vojenské programy, spolu s protiletadlovými systémy, vybavením pro elektronický boj a ruskou zpětnou vazbou k navádění raket, podle zprávy Multilaterálního týmu pro monitorování sankcí zveřejněné v květnu 2025. Přesné podmínky těchto výměn zůstávají neprůhledné, ale poskytují Severní Koreji materiální zdroje a operační informace, které by mohly urychlit zlepšení jejích raket a obranných systémů.
Pro Rusko nová struktura zvyšuje odolnost zahraničního dodavatelského řetězce, který již poskytuje balistické rakety pro útok na cíle několik set kilometrů za ukrajinskou frontou. Ukrajině hrozí, že pravidelnější dodávky by mohly Moskvě umožnit provádět další údery, kombinovat KN-23 s raketami Iskander, řízenými střelami a drony a klást další nároky na systémy jako Patriot v okolí měst, energetické infrastruktury a vojenských zařízení. Ačkoliv 330 metrů dlouhá hala zůstává nedokončená, postupná ochrana komplexu Hamhung snižuje zranitelnost tohoto zdroje zásobování a pevněji integruje severokorejský průmysl do ruského válečného úsilí.
Zdroj v angličtině: ZDE
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