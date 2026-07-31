Jak se britské úřady chovají po brexitu jako idioti
31. 7. 2026
„Byl to velký šok“: kvůli novým pohraničním "předpisům" uvízla v Krakově manželská dvojice, která žila ve Velké Británii 80 let
Maria a Czeslaw Krupovi, kteří do Británie přišli jako děti polských válečných veteránů, se dozvěděli, že po brexitu nemají právo vrátit se domů do anglického města Bury
Dva polští občané, kteří žijí ve Velké Británii téměř 80 let poté, co jejich rodiče uprchli před druhou světovou válkou, promluvili o své děsivé zkušenosti poté, co jim bylo sděleno, že po brexitu nemají právo vrátit se do Velké Británie.
V květnu se při návštěvě Polska dozvěděli, že ačkoli byli po válce přijati jako uprchlíci, nyní potřebují speciální doklady po brexitu, aby se mohli vrátit do svého domova v Bury v Greater Manchesteru.
Maria Krupa (85) a její manžel Czeslaw (92), kteří se seznámili ve Velké Británii, vzali se a usadili se v Bury, dostali „registrační karty pro cizince“ a jako dospělí hodně cestovali, aniž by se jich někdo ptal na jejich imigrační status.
Czeslaw, který pocházel z Lvova, jenž byl tehdy součástí Polska, a Maria, která jako malé dítě opustila své rodné město v dnešním Bělorusku, odcestovali v květnu do Polska, aby se setkali s přeživšími členy rodiny.
Společnost Ryanair jim však odmítla umožnit nástup na palubu letu pro zpáteční cestu s odůvodněním, že nemají ani doklad o právu k pobytu ve Velké Británii, ani nové elektronické cestovní povolení (ETA), které je nyní vyžadováno pro zahraniční turisty vstupující do Velké Británie.
„Byl to velký šok,“ řekla Maria. „Byli jsme velmi, velmi zklamaní a trochu rozrušení, protože můj manžel kvůli mrtvici míchy užívá spoustu léků.“
Do Southamptonu přijeli v letech 1947 a 1948 jako mladí rodinní příslušníci vysídlených polských vojáků, kteří byli v roce 1940 evakuováni ze svých domovů a později se stali součástí polské armády generála Władysława Anderse, která sloužila v Persii, Indii, na Blízkém východě a v Africe.
Andersova armáda sehrála klíčovou roli při porážce Třetí říše a po třenicích se Sověty v roce 1942 se začlenila do struktury britského vojenského velení.
„Snažili jsme se společnosti Ryanair vysvětlit, že naši otcové ve válce bojovali za Polsko a Anglii, ale oni nás odmítli pustit do letadla, protože tvrdili, že by museli zaplatit vysokou pokutu,“ řekla Maria.
„Můj manžel byl opravdu rozčilený,“ dodala a vysvětlila, že Czeslaw používá elektrický skútr a po cévní mozkové příhodě užívá velké množství léků. Má potíže s nastupováním a vystupováním z aut a „prostě se chtěl dostat domů“, řekla.
Své zkušenosti zveřejňují, aby pomohli ostatním, kteří by se mohli ocitnout ve stejné situaci. „Byl to obrovský, obrovský šok, protože jsme o něčem takovém nikdy neslyšeli a ani na vteřinu nás nenapadlo, že by nám po téměř 80 letech někdo řekl, že nemůžeme jet domů,“ řekla Maria.
Kate Smartová, výkonná ředitelka organizace Settled, která Krupovým pomohla, uvedla, že tato charitativní organizace zaznamenává „tisíce případů“ podobných tomu Krupových. „Je to opravdu běžný jev, vyskytuje se téměř denně,“ řekla.
Program pro usídlení občanů EU byl spuštěn v roce 2019 s cílem poskytnout občanům EU žijícím ve Velké Británii doklady potřebné k cestování, tak jak tomu bylo před brexitem v rámci pravidel volného pohybu.
Mnoho lidí, s nimiž organizace Settled přichází do styku, jsou starší lidé, kteří mají britské děti a vnoučata. „V jejich rodinném kruhu není nikdo, kdo by uvažoval jako imigranti, takže o věcech jako ‚status usazené osoby‘ nemluví,“ uvedla Smartová.
Maria uvedla, že ji nikdy nenapadlo pořídit si britský pas, protože jej za uplynulých 80 let nikdy nepotřebovala a ani ji to nikdy nenapadlo. „Bylo to opravdu důležité. Nepovažovala jsem to za něco, co by oslabilo mou identitu. Miluji Anglii. Vždycky říkám, že jsem Anglii velmi vděčná za to, že po válce přijala tolik lidí, víte, tisíce lidí. Ale prostě jsem si myslela, že je důležité, abychom zůstali Poláky,“ řekla.
Poté, co byli v květnu pozdě v neděli večer nuceni opustit letiště, vrátili se druhý den s potvrzením o předpokládaném čase příletu (ETA), ale manželé se museli vydávat za turisty a tvrdit, že žijí v Polsku, protože online formulář neakceptoval jejich britskou adresu.
Maria řekla: „Když jsme přijeli do Anglie, byli jsme vyděšení. Museli jsme dávat pozor na to, co říkáme. Byli jsme vyděšení, protože se nás začali vyptávat a my jsme si říkali, že už nebudeme znovu lhát a musíme říct pravdu.“
Poté, co se obrátili na poradnu Citizens Advice v Bury, byli spojeni s organizací Settled. Smart pochválila rezoluční centrum Ministerstva vnitra za jeho rychlý zásah poté, co tato charitativní organizace podala žádost bez časového omezení, díky níž Krupovi minulý týden získali status usazené osoby.
Vyzvala vládu, aby vzala na vědomí problémy s programem pro usazené osoby z EU, a argumentovala, že „proces měl být spuštěn již na letišti“, když se objevil problém, jako byl tento.
Mluvčí uvedl, že ministerstvo vnitra bude lidi vybízet, aby si před cestou ověřili svůj imigrační status, ale kdokoli, kdo se nachází v podobné situaci jako manželé Krupovi, by měl podat žádost bez časového omezení, aby získal doklady potřebné pro vstup do země i výstup z ní.
Zdroj v angličtině ZDE
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