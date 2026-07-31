Rok 2025 přinesl po celém světě rekordní antisemitské útoky
31. 7. 2026
Zpráva zveřejněná ve středu skupinou J7 Large Communities' Task Force Against Antisemitism zaznamenala rekordní nárůst antisemitských útoků po celém světě.
J7 se zaměřil na židovské komunity v Argentině, Austrálii, Kanadě, Francii, Německu, Británii a Spojených státech, které dohromady tvoří více než 90 % Židů žijících mimo Izrael.
Zpráva zdůraznila, že v roce 2025 bylo při antisemitských útocích v Austrálii, Velké Británii a USA zavražděno asi 20 lidí, což byl "nejvíce smrtící rok pro antisemitské útoky v diaspoře... od útoku AMIA v Buenos Aires v roce 1994," uvádí zpráva.
Útok AMIA byl bombový útok [provedený Íránem - KD] zaměřený na židovské komunitní centrum, při kterém zahynulo 85 lidí.
Nejkrvavější událostí roku 2025 byla hromadná střelba na chanukovém festivalu poblíž australské pláže Bondi, kde bylo zabito 15 lidí.
"Antisemitismus v našich sedmi zemích už není nárůstem; je to naše nová norma," uvedla pracovní skupina J7 ve svém prohlášení.
"Vlády musí přestat reagovat poté, co jsou Židé napadeni, a začít jednat dříve, než skutečně zajistí bezpečnostní financování, přísnější zákony a sociální sítě, které vynucují vlastní pravidla," uvádí prohlášení.
Zpráva J7 zjistila v roce 2025 více než 23 000 antisemitských incidentů v sedmi zemích, což je prudký nárůst oproti 9 800 zaznamenaným v roce 2022.
Válka v Gaze zůstává faktorem
Zpráva zdůraznila, že antisionismus se jevil jako klíčový motivující faktor pro nárůst antisemitismu, který tvoří 48 % incidentů v Británii a 45 % v USA.
Podle zprávy se počet incidentů zvýšil v letech po válce v Gaze, která byla vyvolána smrtícím útokem Hamasu 7. října 2023.Izraelci totiž v reakci na tento útok vyvraždili více než 70 000 lidí, z toho desetitisíce dětí.
Zpráva zjistila nárůst antisemitských incidentů o 136 % mezi lety 2022 a 2025.
Ačkoli celkový počet incidentů mezi lety 2024 a 2025 klesl, podle zprávy zůstává tento počet výrazně nad úrovní před 7. říjnem 2023.
Německo vede
Zatímco Austrálie vedla mezi sedmi zeměmi v prudkém nárůstu antisemitských incidentů, Německo vyniklo s nejvyšším počtem antisemitských incidentů, jak v absolutních, tak relativních hodnotách, uvádí zpráva - téměř pětkrát více než Austrálie.
V roce 2025 bylo téměř 70 incidentů na 1 000 židovských obyvatel, celkem 8 725 případů, což je nárůst oproti 8 713 v roce 2024 a 2 610 v roce 2022
Pravicový extremismus způsobil 807 z celkových případů, což je nárůst oproti 562 v roce 2024.
Mezitím počet antisemitských útoků přičítaných levicovému "antiimperialistickému" extremismu také vzrostl z 349 na 501 případů. Incidenty spojené s islamistickými extremisty vzrostly ze 143 na 166.
Zpráva zjistila, že "protiizraelský aktivismus" tvořil 22,6 % všech zaznamenaných incidentů v Německu v roce 2025.
Josef Schuster, předseda Německé ústřední rady židů v Německu, uvedl, že čísla představují "pokračující normalizaci antisemitismu" v Německu.
Schuster vyzval zákonodárce, aby "uzavřeli stávající mezery v trestním právu a důsledně kriminalizovali výzvy k zničení Státu Izrael".
Zdroj v angličtině: ZDE
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