V Litvě byl objeven podzemní tunel z Běloruska
31. 7. 2026
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Tunel byl objeven poblíž vesnice Pertak poté, co pohraničníci zaznamenali vibrace půdy. Když spatřila policisty, skupina asi 20 mužů uprchla na území Běloruska.
Podle VSAT je délka podzemní chodby přibližně 11 metrů. Na litevské straně ještě neměla východ, takže nebylo možné ji použít k nelegálnímu překročení hranice.
Po vyšetřování byl tunel zasypán a bylo zahájeno předběžné vyšetřování nelegálního překročení státní hranice.
Toto je druhý takový tunel, který litevští pohraničníci v posledních dnech objevili.
Zdroj v litevštině: ZDE
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