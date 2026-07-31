JAR blokuje pokus Ghany zařadit xenofobní násilí na agendu Africké unie
31. 7. 2026
Jihoafrická republika zmařila pokus Ghany zařadit xenofobní násilí v této zemi na program Koordinačního setkání Africké unie v říjnu.
Ghana otázku otevřela ve středu během zasedání Výkonné rady ministrů zahraničí AU v Addis Abebě. Nicméně jihoafrický ministr mezinárodních vztahů a spolupráce Ronald Lamola návrh odmítl. Argumentoval, že místo toho, aby se Africká unie zaměřila na JAR, by měla vést širší diskusi o migračních vzorcích na kontinentu.
Jihoafrická republika od začátku tlačí na širší diskusi, nejen aby zahrnovala více zemí, ale také aby diskutovala o tom, co nazývá faktory push-pull – v podstatě špatné politické a ekonomické podmínky v jiných zemích, které nutí jejich obyvatele k útěku a směřování do JAR a dalších zemí.
Výkonná rada zamítla ghanský návrh, což znamená, že JAR nebude na půlročním zasedání v Alameinu v Egyptě pod drobnohledem. Ghana byla nejhlasitějším kritikem protiimigračních protestů a xenofobních útoků v JAR. Repatriovala několik stovek svých občanů a 25. července oznámila začátek další fáze pro 1 000 osob.
Není nyní jasné, kdy se bude diskuse AU o migraci konat ani jaký bude její rozsah. Minulý týden ghanský prezident John Dramani Mahama zveřejnil na X zprávu, že "získal závazek od předsedy Komise AU Mahmouda Ali Youssoufa, že zařadí probíhající xenofobní útoky v Jihoafrické republice na program příštího summitu AU."
To bylo chápáno jako odkaz na další běžný summit v Addis Abebě v únoru 2027. Proto bylo překvapením, že byl návrh Ghany ohledně xenofobního násilí v Jihoafrické republice projednáván ve středu na Výkonné radě. Tohoto setkání se má zúčastnit jen několik afrických lídrů.
Každopádně návrh JAR na širší diskusi zřejmě vyžaduje zvláštní summit věnovaný otázce migrace v nějakém dalším termínu, který teprve bude určen. Tato myšlenka tu je už mnoho let.
Mahama ve svém příspěvku na X dodal: "Předložení této otázky AU dává Jižní Africe spravedlivou platformu k reakci a dává nám všem šanci společně najít trvalá řešení."
Zdroj v angličtině: ZDE
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