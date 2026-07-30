Zemřel botanik Václav Větvička. Říkal: „Rostliny nepotřebují nás. My potřebujeme je.“
30. 7. 2026 / Ivan Větvička
Botanik Václav Větvička zemřel večer 29. 7. 2026 ve věku 88 let. Zasloužil se o zachování mnoha alejí a památných stromů v krajině i o rozsáhlou výsadbu nové zeleně. V roce 1968 navrhl, aby byl v každé obci při příležitosti padesátého výročí od založení republiky vysazen Strom svobody. Po srpnové okupaci se akce musela přejmenovat na Strom republiky, ale proběhla a bylo vysazeno přibližně 10 000 stromků. (Zapojila se tedy každá třetí obec v Československu.)
Významně tak prospěl kráse československé krajiny, měst i vesnic. Kdo by chtěl spočítat, jak tím prospěl ochraně klimatu a kolik oxidu uhličitého tyto stromy odčerpaly z atmosféry, nechť raději zasadí další stromy, nebo alespoň keře. A nechť tak učiní s rozmyslem, na vhodnhém místě, kde je většina lidí ráda uvidí, kde se jim bude dobře dařit a zazelenají se dalším generacím pro radost ze života.
V léčebně v Luži zemřel v 88 letech botanik Václav Větvička
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