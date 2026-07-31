Rusko zaútočilo na Ukrajinu severokorejskou raketou
31. 7. 2026
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V noci na 30. červenec použily jednotky Ruské federace poprvé po dlouhé době k útoku na Ukrajinu severokorejskou raketu KN-23. Oznámil to vedoucí komunikačního oddělení Velitelství letectva Ozbrojených sil Ukrajiny Jurij Ihnat.
Podle něj je použití této konkrétní rakety doloženo předběžnými daty získanými od letectva Ozbrojených sil Ukrajiny a ukrajinské rozvědky.
"Existuje možnost použít tuto konkrétní úpravu severokorejské rakety, která už dlouho není v hlášeních," uvedl Ihnat.
Poznamenal, že konečné závěry se stále scházejí, ale předběžné informace ukazují konkrétně na KN-23.
Ihnat také upozornil na to, že Rusko stále častěji kombinuje různé typy balistických zbraní během masivních útoků.
"O KN-23 zatím není známo, nyní není žádná informace, zda tam byly všechny nebo ne. Ale je možné, že chtějí způsobit více balistických úderů. Je zřejmé, že nemají dostatečnou balistiku na takový zásah jako nedávno, takže tyto rakety míchají," vysvětlil mluvčí letectva.
Reuters citující dva anonymní zdroje, z nichž jeden je vojenský, uvedla, že šlo o severokorejskou raketu, která byla údajně použita při útoku poblíž Kryvého Rohu, při kterém zahynula rodina. Podle jednoho z partnerů agentury pokud se tato informace potvrdí, půjde o první použití severokorejské rakety Ruskem ve válce za téměř rok.
Severní Korea dokončila a poté zeminou zakryla novou konstrukci uvnitř továrny 11. února v Hamhungu, hlavního známého výrobního komplexu země pro balistické rakety krátkého doletu Hwasong-11. Pchjongjang nadále dodává rakety Hwasong-11 Rusku, což...
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