Channelk 4 News: Divoký požár v Británii vedle jaderné elektrárny
30. 7. 2026
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Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 30. července 2026, 19 hodin: Britský premiér nyní prohlásil, že hasiči bojující s požárem v Suffolku poblíž jaderné elektrárny budou mít veškerou potřebnou podporu. Včera brzy večer byla vyhlášena mimořádná událost poté, co byla hasičská a záchranná služba v Suffolku přivolána do Heathlandu jižně od Dunwiche. Požár se nachází jen pár mil od jaderné elektrárny Sizewell B a staveniště nové elektrárny Sizewell C. Emily Witherová je ve vesnici Westleton východně od místa požáru, kde mnoho lidí muselo opustit své domovy a kde se využívají karavany. Emily, řekněte nám více.
Reportérka: Všichni nám tady říkají, Matte, že se s takovým požárem ještě nikdy nesetkali. Právě připravují obecní sál za mnou jako útočiště pro evakuované na další noc. Obyvatelé i návštěvníci se právě zúčastnili informační schůzky, kde se ptali, kdy se budou moci vrátit do svých domovů, na kempy a do svých karavanů. Bylo jim řečeno, že hašení požáru potrvá ještě nejméně dalších 24 hodin. Hasiči uvádějí, že dělají dobré pokroky a že jejich taktika funguje jak na zemi, tak ze vzduchu. Poslali sem také hasičská vozidla z Londýna, ale i dnes večer zde stále probíhá rozsáhlá operace a požár zdaleka není pod kontrolou. Je to tu krásné jako z pohlednice – dokud neuvidíte, co se blíží.
Již více než 24 hodin hoří tento křehký úsek pobřežních vřesovišť v Suffolku, oheň se rozšířil na plochu o velikosti 140 fotbalových hřišť a zdaleka není pod kontrolou. 120 hasičů se snaží oheň uhasit. Pokud se podíváte podél pobřeží, uvidíte, že tam létá sem a tam vrtulník, který nabírá mořskou vodu a přelétá přes hřebeny, aby bojoval s plameny. A hned za ním se nachází jaderná elektrárna Sizewell B.
Bylo nám řečeno, že jí v tuto chvíli nehrozí žádné nebezpečí, ale fouká silný vítr, a proto je velmi obtížné předpovědět, kam se plameny rozšíří. Včera pozdě v noci byly evakuovány karavanové parky, kempy a domy. Mnozí hledají útočiště tady ve Westleton Village Hall, v srdci komunity, která je více než ochotná pomoci. Fran pomáhá Tomovi, který uprchl ze svého kempu s manželkou, synem a psem. Právě mu zašila kabát, který se roztrhl ve spěchu při útěku, a teď mu jde nabít telefon. V kempu jim řekli, že hoří les a že by to mohlo dojít tak daleko, že budou muset evakuovat, takže ať jsou připraveni. A to se děje každý rok.
Jo, to je v pohodě, to je v pohodě, to je v pohodě.A než jsme se nadáli, bylo to jako: „Musíte hned odejít.“
Tento pár musel opustit svůj karavan, který byl po posledních 40 let milovaným rodinným útočištěm.
Ach, je to trochu dojemné. Jo, co si vzít s sebou a co ne? Všichni říkají: „Jasně, evakuace, prostě jděte.“ Ale když se nad tím opravdu zamyslíte a musíte nechat osobní věci, fotky a věci, které znáte a které v tom karavanu byly 40 let, a teď se možná musíte rozloučit se vším.
Oblast kolem Dunnage Heath je oblíbeným prázdninovým místem, parkoviště je obvykle přeplněné a pláž zaplněná. Nyní policie část této oblasti uzavřela a místní obyvatelé ji mají jen pro sebe.
Dívka: Když jsem šla spát asi v půl jedenácté, podívala jsem se z okna a viděla jsem plameny. Vedle nás rostou opravdu vysoké stromy a plameny byly snadno vyšší než ony.
Toto je už druhé suché léto v řadě a naše nová realita – klima, které se otepluje kvůli desetiletím spalování uhlí, ropy a plynu, což přináší teplejší, sušší a hořlavější léta. Nové odhady Agentury pro zdraví a bezpečnost varují, že Spojené království letos směřuje k nejvyššímu počtu úmrtí souvisejících s horkem od začátku zaznamenávání statistik.
Uvnitř Beach Cafe si skupina hasičů v důchodu užívá setkání, které přišlo v nevhodnou dobu.
Bojovali jste ve své době někdy s takovými lesními požáry?
Ne tak velké. Ne tak velké, jaké jsou tady. Nebo ve Španělsku a Francii.
Bude to ještě horší, protože nemáme vodu. Ztrácíme i vodu. Víte, kolik vody se plýtvá při hašení těchto požárů?
A už teď máme sucho. Co se stane, když to bude pokračovat až do konce září?Prostě jim dojde voda.
Když odcházíme, kavárna je nucena zavřít. Vypadl proud. Místní obyvatelé jsou také bezmocní. Nemají tušení, kam se oheň řítí. Nemají tušení, jestli dnes v noci budou moci zůstat ve svých domovech.
Moderátor: No, velká část území, které hoří, patří Královské společnosti pro ochranu ptáků (RSPB). Nyní si můžeme promluvit s oblastním manažerem RSPB v Suffolku, Adamem Ronansem. Adame, moc děkujeme, že jste přišel do pořadu. Jak vážná je tato situace pro ptačí populaci?
Ano, je to největší lesní požár, jaký jsme tady v Minsmere zažili za celou dobu, co si pamatujeme. Má obrovsky ničivý dopad a prakticky ničí rozsáhlou oblast vřesovištního biotopu, kde žije řada vzácných druhů ptáků a dalších vzácných živočichů.
Povězte nám něco o těch druzích. O které se jedná?
Mám na mysli opravdu vzácné ptáky, jako jsou lelci, slavíci, lesní skřivani a pěnice dartfordské. Včera večer, když jsme byli venku s hasičskými jednotkami, viděli jsme nočního ptáka, jak letí nad 10 metrů vysokou ohnivou koulí, která pohltila borovice. Byl to opravdu srdcervoucí pohled. Naštěstí je už konec hnízdní sezóny, takže by tam nemělo být příliš mnoho hnízd a mláďat, která by byla ohrožena a nemohla uniknout. Většina ptáků tedy bude schopna uletět před plameny a uniknout, ale přijdou o svůj habitat a v důsledku toho jejich populace poklesnou.
Takže sice mohou odletět, ale nemají se kam vrátit?
Přesně tak, přesně tak. A co se týče dalších volně žijících živočichů, mám na mysli populaci modráska stříbřitého v Suffolku, což je na národní úrovni opravdu vzácný motýl. Hlavní populace v Suffolku se nachází na této vřesovištní krajině na pozemcích National Trustu a RSPB, které jsou tímto požárem ohroženy. A teď jsou ve stadiu vajíček, víte, budou zničeny a bude trvat mnoho let, než se tyto populace budou moci obnovit. A vzácní plazi – je tam opravdu početná populace zmijí, opět druh ve Velké Británii skutečně ohrožený, jehož populace klesá, a události jako tato budou tragické.
A je to ve Velké Británii bezprecedentní?
Ne, chci říct, že v současné době jsou, jak se uvádí, lesní požáry po celé Velké Británii – obrovský požár v Highlands v pohoří Cairngorms ve Skotsku, opravdu velký požár na Peetre Sticks. Takže v anglické nížině je to v tomto měřítku opravdu neobvyklé, ale ve skutečnosti v důsledku klimatických změn jsme svědky těchto děsivých lesních požárů, které mají obrovský dopad na volně žijící zvířata.
Dobře, já jsem měl na mysli spíše bezprecedentní situaci z hlediska ptačí populace, ale myslím, že jste na tu otázku odpověděl. Chci říct, spousta lidí si uvědomuje, že polovina země trpí suchem, a je velmi snadné způsobit požár, ať už náhodou, nebo úmyslně. Do jaké míry je to způsobeno klimatickými změnami?
Takže znovu, ty podmínky sucha, jako by se vše dalo zapálit, takové sucho jsme už mnoho let nezažili, ale čím dál častěji zažíváme ta horká léta, ty podmínky sucha, a to umožňuje, aby ty požáry vznikaly velmi snadno. Stačí jediná jiskra, aby způsobila obrovskou spoušť. A znovu, opravdu prosíme lidi, aby si toho byli vědomi, když jsou venku v přírodě, a aby byli opravdu opatrní – samozřejmě žádné otevřené ohně, žádné grilování, ale i pouhé odhozené láhve či kousky skla mohou zesílit sluneční paprsky a způsobit požár. Takže prosím buďte opravdu opatrní.
A nakonec jsme byli svědky zoufalých snah ve Francii, Španělsku, Itálii a Řecku zastavit požáry pomocí nejrůznějších opatření. Je to skutečný boj proti plamenům. Co mohou udělat v Suffolku, aby zabránili šíření požáru?
Takže ještě jednou velká pochvala záchranným složkám. Od chvíle, kdy byl včera večer nahlášen požár, odvádějí naprosto fantastickou práci, pracují opravdu tvrdě, a vrtulníky, o kterých se zmiňujete ve svém článku, shazují vodu, kopou příkopy, spolupracují s nimi zaměstnanci RSPB, National Trust a Natural England, kteří rotují půdu, orají pozemky a snaží se vytvořit protipožární pásy – děláme vše, co je v našich silách, abychom tento požár zastavili, ale v tuto chvíli ještě není pod kontrolou.
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