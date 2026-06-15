Namibie: Xenofobie v JAR ohrožuje místní byznys
15. 6. 2026
Obavy se objevily před jednáním premiéra Elijaha Ngurareho a neformálních obchodníků, kde se očekávalo, že celní poplatky, zdanění a regulační výzvy budou dominovat programu. Setkání se uskutečnilo na hlavním kampusu Namibijské univerzity vědy a technologie ve Windhoeku.
Selma Uutoni (27), majitelka butiku v Tirana, uvedla, že útoky již ovlivnily její podnikání.
"Přestali jsme cestovat do Jižní Afriky, protože se bojíme o své životy. To, co se stalo ostatním, o kterých čteme v novinách, se může stát i nám," řekla.
Uutoni dříve cestovala do JAR s obchodními partnery, aby nakupovala zboží přímo od dodavatelů, než se vrátila do Namibie, aby zboží dále prodala.
Nicméně podle ní zhoršující se poměry situaci stále více ztěžují.
"Některé obchody byly zavřené, zvlášť ty vlastněné cizinci. I když se někdy spoléháme na jihoafrické agenty, kteří za nás nakupují zboží, je to nyní obtížné," řekla. V důsledku toho Uutoni uvedla, že několik zákaznických objednávek zůstává neuzavřených, zatímco část prostředků je stále vázána u agentů v JAR. Obává se, že dlouhodobé nepokoje by mohly zanechat mnoho obchodníků bez zásob.
"Pokud útoky budou pokračovat, nakonec nám dojdou malé zásoby, které máme, a budeme nuceni zavřít naše podniky," řekla.
Uutoni také doufá, že setkání s premiérem pohne s tím, co popsala jako nadměrné celní poplatky uvalené Namibijským daňovým úřadem (NamRA).
Uvedla, že vysoké celní poplatky zůstávají jednou z největších překážek, které brání malým obchodníkům v rozvoji jejich podnikání.
Další obchodnice, Kronelia Ismael z Global Fetch, uvedla, že její podnikání spoléhá na jihoafrické poštovní služby při přijímání produktů objednaných přes mezinárodního online prodejce Shein. Ačkoliv zatím nezaznamenala zpoždění spojená s nepokoji, vyjádřila obavy ohledně celních poplatků.
"Neříkáme, že bychom neměli platit daně. Je to však příliš vysoké a nakonec nemáme zisk," řekla.
Podle Ismael jsou někteří dovozci povinni platit celní poplatky mezi 3 000 a 4 000 N$ za produkty, jako je iPhone 15.
Navrhla, aby úřady zvážily snížení sazeb.
"NamRA by měla účtovat alespoň 20 % nebo 30 % místo více než 50 %," řekla. Jennifer Herman z Blue Boutique uvedla, že bezpečnostní obavy zůstávají velkou výzvou pro obchodníky, kteří nadále cestují do JAR za účelem nákupu zboží.
"Stále jedeme do Jižní Afriky, ale bojíme se o život," řekla. Herman uvedla, že mnoho obchodníků riziko nadále podstupuje, protože podniky jsou jejich hlavním zdrojem příjmů.
"Jediný důvod, proč riskujeme, je ten, že na podnikání závisí přežití, a vzdát se znamená mít nulový příjem," dodala. Obavy vyjádřené obchodníky přicházejí uprostřed zpráv o xenofobních útocích v některých částech Jihoafrické republiky.
Ministryně mezinárodních vztahů a obchodu Selma Ashipala-Musavyi minulý týden v parlamentu ujistila národ, že v současnosti neexistují žádné náznaky, že by Namibijci žijící v Jižní Africe byli ohroženi.
To následovalo po obavách poslance Nezávislých patriotů za změnu Rodneyho Cloeteho, který se snažil objasnit, zda má vláda připravený evakuační plán pro případ zhoršení situace. Ashipala-Musavyi uvedla, že ministerstvo zůstává v kontaktu s namibijskými sdruženími a komunitními lídry v JAR.
Dodala, že byla ujištěna, že žádný život Namibijců není v ohrožení.
Ministryně však uvedla, že budou situaci nadále sledovat.
"Pokud se situace vyhrotí natolik, že budeme muset dělat víc než jen monitorovat, uděláme to. Ale teď jsou všichni v bezpečí," ujistila ho.
Zdroj v angličtině: ZDE
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