Trumpova vláda chce patrně umlčet experta na Írán
12. 6. 2026
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Parsi, který je držitelem zelené karty, je jedním z nejvýznamnějších kritiků války s Íránem žijících v USA. Narodil se v Íránu, vyrůstal ve Švédsku a v USA žije již více než 25 let. Úředník Trumpovy administrativy uvedl, že ministr zahraničí Marco Rubio „pečlivě sleduje“ každého, jehož činnost „podporuje“ agendu nepřátel USA, a odvolává se přitom na ustanovení federálního imigračního zákona, které ministru zahraničí umožňuje osobně rozhodnout, že přítomnost cizince ohrožuje „naléhavý zájem zahraniční politiky USA“.
Tutéž pravomoc Rubio využil v rámci probíhajícího úsilí o vyhoštění vůdce protestů na Kolumbijské univerzitě Mahmouda Khalila. Generální ředitel Quincy Institutu v dubnu sdělil zaměstnancům a dárcům, že think tank si najal imigračního právníka a připravuje žádost o vydání příkazu k předvedení před soud („habeas corpus“), „aby ji měl po ruce“, pokud by byl Parsi náhle zadržen.
Médium The Free Press, které zprávu zveřejnilo, opakovaně publikovalo články podporující oficiální tlak na kritiky Izraele, válek USA a agresivní zahraniční politiky. Tím přispělo k zastrašování nepohodlných názorů.
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