Channel 4 News: Izrael dál provádí vraždění v Libanonu. K čemu to všechno bylo?
12. 6. 2026
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Moderátor, Channel 4 News, pátek 12. června 2026, 19 hodin: Podle vysokého amerického úředníka, kterého citovala agentura Reuters, jsou nyní Írán i Spojené státy velmi blízko k dohodě o ukončení války; uvedl, že je připraven návrh, který se oběma stranám líbí. Íránský úředník uvedl, že se scházejí rozhodovací orgány, aby projednaly podmínky, ale žádné podrobnosti potvrdit nemohl. Z Bejrútu se k nám připojuje náš zahraniční korespondent Secunder Kermani. Secundere?
Reportér: No, Krishi, všichni jsme se stali poněkud skeptičtí ohledně prohlášení prezidenta Trumpa o válce, že? Ale nyní to konečně vypadá, že jsme na pokraji podpisu dohody. Americký úředník prohlásil, že je přesvědčen, že v nejbližších dnech bude dosaženo dohody a že bude v nejbližších dnech podepsána. Íránský ministr zahraničí uvedl, že dohoda nikdy nebyla tak blízko.
Dnes ráno íránská média zveřejnila podrobnosti dohody, které naznačovaly, že by byla pro Íránce velmi výhodná. To se však nezdá být pravdou.
Anonymní americký úředník uvedl, že dohoda by znovu otevřela Hormuzský průliv, vedla by ke zničení vysoce obohaceného uranu v Íránu a přinesla by zemi ekonomické odměny. Budeme si muset počkat a uvidíme, jaké přesně budou podmínky a jak se budou lišit od toho, co bylo nabízeno před touto válkou.
Určitě budou muset následovat další jednání o íránském jaderném programu a o konfliktu zde v Libanonu.
Zdá se velmi pravděpodobné, že Izrael bude muset souhlasit s příměřím s Hizballáhem, ale stáhne své jednotky z jihu země, kde dnes opět došlo k dalšímu krveprolití?
Smutek, který je příliš těžký k unesení, zatímco se připravují na pohřeb dvou mladých mužů zabitých při izraelských útocích. V jednu chvíli museli být jejich otcové odneseni od rakví. Jak pochopit takovou devastující a náhlou ztrátu?
Moody byl jedním z těch, kteří zahynuli. Díky svému šarmu a vzhledu jako z chlapecké kapely si získal velkou popularitu na sociálních sítích. On a jeho přítel byli zabiti v jižním městě Tyre. Zůstali tam, zatímco mnoho jiných odešlo, aby se postarali o dům a kočky a psy ze sousedství.
Otec: "Můj syn, všichni ho milovali. Milovaly ho dokonce i kameny, stromy a slunce. Díky Bohu, alespoň zemřel s neporušenou tváří. Stále krásný, jako úplněk."
Ozývají se výstřely na památku mrtvých. Muži nebyli členy Hizballáhu, říkají všichni. Ale myšlenka odporu proti Izraeli je mezi mnoha šíitskými muslimy zde v jižním Libanonu populární.
Vaše rodina nyní utrpěla tak strašnou ztrátu. Myslíte si, že tento konflikt, tato válka, za to stojí?
"Je to mučedník, šahíd, víte, takže jeho místo je v nebi. Nevadí nám to. Jsme smutní, pláčeme, ale uvnitř jsme hrdí, víte, máme v rodině někoho, komu jsme tak blízcí, a kdo byl zabit Izraelem. Takže je to pro nás čest, víte, byl to přeživší."
I když je to civilista?
"Ano, i když, ale přežil to celé, víte, neopustil své město, pomáhal lidem kolem, dělal, co mohl, víte. Ne každý má bojovat, svou práci můžete dělat i jiným způsobem, víte."
Reportér: Na místě, kde byli muži zabiti, přátelé pokládají fotografii Osamy, další oběti.
Byl to obytný bytový dům. Teď z něj zbylo velmi málo, jen trosky a sutin. Izrael trvá na tom, že se zaměřuje pouze na bojovníky Hizballáhu, ale pro lidi tady v jižním Libanonu jsou izraelské záměry velmi jasné. Věří, že se jedná o pokus vyhnat je z jejich země.
Jiní v Libanonu, zejména z křesťanských a sunnitských komunit, považují za zodpovědné za tuto devastaci také Hizballáh. Obviňují ho z toho, že vstoupil do této války s Izraelem poté, co již byli svědky předchozí krvavé fáze bojů, která skončila příměřím v roce 2024.
Pod izraelskými drony jsme v Bejrútu hovořili s jedním z členů parlamentu této skupiny.
Reportér: Vaši vlastní kritici, stejně jako mnoho Libanonců, tvrdí, že Hizballáh udělal obrovskou chybu, když s nimi začal bojovat, přestože věděl, jaké to bude mít následky.
Libanonský poslanec: Respektujeme dohodu z 27. listopadu 2024 po dobu 15 měsíců. Izrael tuto dohodu nerespektuje, nikdy. A my jsme měli asi 500 mučedníků.
Reportér: Ale je situace v jižním Libanonu nyní lepší nebo horší? Je ještě horší.
Libanonský poslanec: Teď je to spíš jen dokument, ale musí se něco stát, aby se situace změnila. Myslím, že jsme nyní velmi blízko ke změně situace.
Reportér: Zpátky v Tyru se jeden z psů, kterého Moody a jeho přátelé krmili, potuluje mezi troskami, z nichž byla vytažena jejich těla. Tolik utrpení, a člověk by se mohl ptát, k čemu to všechno bylo?
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