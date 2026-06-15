Channel 4 News: Británie zakázala dětem do 16 let přístup na sociální sítě
15. 6. 2026
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Moderátor, Channel 4 News, pondělí 15. června 2026, 19 hodin: Dětem na TikToku, YouTube a dalších platformách vypršel čas, protože vláda zakázala používání sociálních médií osobám mladším 16 let.
Dívka: "Zákaz sociálních médií by mi velmi prospěl, protože i já často bezcílně scrolluji. Byla jsem opravdu šokovaná, že by ten zákaz měl být pro nás, ale v tu chvíli, když jsem to poprvé viděla, jsem měla pocit, že vláda není na mé straně."
Moderátor: Dobrý večer. Pokud to bude fungovat, mohlo by to být největší změnou, kterou vláda od svého nástupu k moci provedla. Existuje však odpor a skepse ohledně toho, zda je to skutečně proveditelné. Premiér řekl, že to udělá Británii lepší pro děti, ale jsou k dispozici jen skromné podrobnosti o tom, jaké bude obcházení zákazu, jak to mnozí dělají v Austrálii. Elon Musk je, jak se dalo očekávat, rozzuřený a nazývá Británii policejním státem. Ale zbavuje zákaz jeho a ostatní odpovědnosti za to, aby jejich produkty byly bezpečné? Je toto dnešní premiérovo rozodnutí správné? Bude to pro děti lepší?
Od jara 2027 bude dětem v Británii mladším 16 let zakázán přístup k nejméně 10 platformám sociálních médií, včetně TikToku, Snapchatu a YouTube. Premiér uvedl, že je připraven bojovat s technologickými společnostmi, aby zajistil bezpečnost mladých lidí na internetu. Na vládní konzultaci k tomuto návrhu reagovalo více než 100 000 lidí, přičemž zákaz podpořilo 9 z 10 rodičů. Kritici však varují, že plány by v praxi mohly selhat, protože stávající omezení v Austrálii jsou široce porušována. Tady je naše redaktorka pro technologie a vědu, Siobhan Kennedy.
Reportérka: Snapchat, TikTok, Instagram. Aplikace sociálních médií, které byly navrženy k propojování lidí a budování komunity, místo toho vedly k nadměrnému času strávenému před obrazovkou, návykovému scrollování, depresi nebo k mnohem horšímu.
Starmer: Dnešek je pro naši zemi významným dnem, protože dnes mohu oznámit, že vláda zakáže přístup k sociálním médiím všem dětem mladším 16 let.
Reportérka: Vzácný potlesk pro Keira Starmera, který čelí kritice a který řekl, že je přesvědčen, že pouze úplný zákaz zajistí bezpečnost mladých teenagerů tváří v tvář technologickým gigantům, kteří své aplikace navrhli tak, aby byly záměrně návykové.
Starmer: Některé technologické společnosti chtějí, abychom si mysleli, že sociální sítě jsou neměnné, že jsou součástí téměř přirozeného řádu. Musíme však odolat tomuto druhu naučené bezmocnosti. Máme moc jednat. Můžeme to změnit. A změníme to.
Reportérka: Spojené království kopíruje zákaz Austrálie, ačkoli výzkumy ukazují, že více než 60 % tamních teenagerů použilo technologie jako virtuální privátní sítě (VPN) k obejití zákazu. Neudělají tedy totéž i tady? Děti, jak jsme viděli v Austrálii, si prostě najdou způsob, jak zákaz obejít, pokud nezakážete také věci jako VPN.
Starmer: Myslím si, že ve skutečnosti budeme v prosazování tohoto zákazu lepší, protože jsme se poučili z australského modelu. Nejsem však připraven říci, že protože se některé děti mohou pokusit zákaz obejít a některé se mu možná vyhnou, není to dobrý důvod k přijetí zákona o zákazu. To prostě nepřijímám.
Reportérka: Zákaz se bude týkat 10 platforem, včetně Snapchatu, TikToku a YouTube, ale aplikace pro zasílání zpráv jako WhatsApp a Signal nebudou zahrnuty a dojde k dalším blokacím škodlivých funkcí, jako je živé vysílání a možnost komunikace cizích lidí s dětmi online, včetně herních webů. Vláda také zvažuje noční zákaz a vynucené přestávky v nekonečném scrollování pro osoby mladší 18 let, přičemž další podrobnosti k tomu budou zveřejněny v červenci.
Otec dívky, která před osmi lety spáchala kv§li sociálním sítím sebevraždu, však zákaz kritizuje:
"Oni nezamýšlejí řešit škodlivé algoritmy, kvůli kterým každá druhá dospívající dívka každý týden nadále vidí obsah týkající se sebevražd, sebepoškozování a deprese, který viděla Molly a který přispěl k její smrti před osmi lety. A to je otřesné."
Na střední škole pro chlapce v západním Londýně říká zástupkyně ředitele, že zákaz může být neúčinným nástrojem, ale potřeba je příliš naléhavá na to, aby se nic nedělalo.
"Podívejte, už jsme mladé lidi dlouho uspokojovali. Máme třeba třináctiletého, který říká: „Mami, chci mobil, protože všichni moji kamarádi ho mají a já se nebudu moct stýkat s lidmi, když ho nebudu mít.“ A my jsme jim ho prostě dali. Musíme to omezit. Takže pokud to znamená začít tvrdě, začněme tvrdě a pak to upravíme.
Reportérka: Mluvili jsme tam se skupinou patnáctiletých, kteří všichni používají sociální sítě, ale někteří, jako James, přiznávají, že by jim zákaz mohl vlastně pomoct.
"Zákaz sociálních sítí by mi hodně prospěl, protože i já často bezcílně scrolluju."
A co tvé duševní zdraví? Cítíš to někdy? Máš někdy pocit, že tě to prostě vtáhne?
"Může to mít na mě negativní dopad a ovlivnit můj společenský život, protože někdy mě pozvou ven, abych něco podnikl s přáteli, a já pak řeknu, že mám práci, a pak jen trávím čas doma scrollováním a mrhám den."
Jiný chlapec: "Mám pocit, že zejména na TikToku a Snapchatu se můžete snadno dostat do skupin a tak, a pak mají lidé v těchto skupinách zlé úmysly a mohou posílat věci, které jsou dost drsné a explicitní. Když je večer 23:00 a je 23:01, říkám si, vydržím jen do 23:15, ale jakmile je 23:16, si řeknu: „No dobře, zůstanu do 23:30“ a jsem v tom cyklu uvězněný až do asi 12 hodin, možná do 1:00 ráno, na svém telefonu. Mám tedy pocit, že software je navržen tak, aby vás nutil k těmto rozhodnutím, což vede k problémům s duševním zdravím.
Reportérka: Tech UK, organizace zastupující firmy zabývající se sociálními médii, tvrdí, že sdílí cíl vlády zajistit bezpečnost dětí na internetu, ale varuje, že zákaz je ukvapeným krokem, přičemž zůstávají nezodpovězeny zásadní otázky týkající se implementace a vymáhání. Vláda dnes tvrdí, že jde o to vrátit dětem jejich dětství. Bude však úplný zákaz tím zásadním zlomem, který slibují? Nebo nakonec selže?
Moderátor: No, před chvílí jsem mluvil s dalšími, kterých se zákaz dotkne a kteří přijdou o přístup k sociálním sítím. Čtrnáctileté a patnáctileté Siennu, Ishil a Ivory. Jsou to žákyně Oasis Academy v Enfieldu a nejprve jsem se jich zeptal na jejich reakci.
"Chápu to z pohledu vlády. A myslím si, že sociální sítě jsou součástí toho, jak se teenageři chovají. Ale na druhou stranu, venku to není bezpečné, zejména kvůli zločinům s noži, krádežím a takovým věcem. Obecně si myslím, že místo zákazu sociálních sítí měli zavést více omezení. Protože osobně si myslím, že větší odpovědnost musí nést i dospělí. Zamyslete se nad tím, děti nejsou hlavním důvodem, proč se na sociálních sítích objevují nevhodné věci."
Sienno, co si myslíš o tom, že ti to vzali?
"Myslím, že pro všechny bude velmi těžké přijmout fakt, že už to nemáme povolené. Protože jsme se sociálními sítěmi vyrostli, nebudeme bez nich opravdu vědět, co dělat. Myslím si to, protože jsme na nich tak závislí. Používáme je na všechno. Takže nevíme, jak udělat jednoduchý úkol. Jdeme to vyhledat na TikToku. Jak se to dělá? Jak se to dělá? A řekněme, že máme domácí úkol. Jak to vypočítáš? Jak to uděláš? Prostě to používáme na všechno a bude docela těžké se od toho odtrhnout a najít alternativu."
A co ty, Ishil? Co si o tom myslíš?
"Když jsem se o tom zákazu poprvé doslechla, byla jsem opravdu šokovaná. Že by ten zákaz měl být pro nás. Ale v tu chvíli, když jsem to poprvé viděla, jsem měla pocit, že vláda není na mé straně. Jako by jim to bylo jedno, protože jde o moji generaci, o lidi, které znám a kteří tím budou procházet. Ale nikdo s námi nemluvil. Nikdo se nás nezeptal: „Hele, jsou sociální sítě opravdu tak špatná věc, nebo si jen myslíme, že jsou špatné?“ A myslím, že protože já a spousta dalších lidí sociální sítě milujeme, považujeme je za komunitu. Je to jediný únik, který máme z těch dost nebezpečných míst. Bude to tak divné, když nám to vezmou."
A co různé platformy? Která ti bude chybět nejvíc?
"TikTok. Protože na Snapchatu jsem potřebovala komunikovat jen se svými přáteli. Nemám zapnutou polohu a můj seznam blokovaných je plný, takže se vlastně nesetkávám s nikým nebezpečným nebo takovým. Takže když mi to vzali, jen to zkrátilo moji komunikaci s přáteli."
Uznáváš, že sociální média mají i svou stinnou stránku? Mnoho odborníků, ředitelů škol a rodičů říká, že sociální média, zejména u dívek, ve skutečnosti zhoršují úzkost. Vidíš to tak?
"Ano, proto se musíte obklopovat pozitivními věcmi. Já blokuji spoustu věcí, které se mi nelíbí."
A co samotné platformy? Myslíte si, že by měly?
"Ano, musí se vzchopit a převzít větší odpovědnost, protože... Dovolujete, aby se na vaší platformě objevovaly, řekněme například, krvavé a odporné věci, i když máte všechny ty směrnice a pravidla, ale sami je nedodržujete. Pokud se to opravdu děje, místo dalších omezení by měla vláda také něco udělat s trestnými činy páchanými nožem a umožnit mladým lidem chodit ven, stýkat se s ostatními, zřídit více klubů pro mládež a více mimoškolních aktivit. Protože normálně... Tehdy, nechci říkat, že v minulosti, ale tehdy bylo rozhodně více mimoškolních aktivit a bylo to rozhodně levnější, ale dnes si nemůžete dovolit všechno."
Myslím, že je docela šokující, že říkáte, že nemůžete jít ven.
"Je to tak nebezpečné."
I když jste ve skupině, ve 4 odpoledne?
"A bez sociálních médií, jak máte vědět, že venku v tvé oblasti číhají nebezpečí? Prostě byste šli ven jako..."
"Jo, vzpomínám si, že před pár lety na TikToku bylo varování před chlapem, co na lidi házel kyselinu, a TikTok byl způsob, jak se šířily informace o nebezpečích, která venku skutečně jsou."
Ale jedna z věcí, která politiky obzvlášť znepokojuje, je doom scrolling. Je to jako nekonečné zírání na videa na TikToku a množství času, které tím ztrácíte, když byste mohli dělat něco jiného.
"Bojuj proti doom scrollingu, pak jsem si jistá, že je spousta jiných věcí, které byste ten den nemuseli dělat, které byste mohli omezit. Ale proč je to tak, že my jako děti vždycky musíme nést vinu za něco, co nemáme opravdu pod kontrolou?"
A myslíš si, , že tvoji kamarádi, neřeknu, že ty, udělají všechno pro to, aby to obešli?
"Pravděpodobně. Jen si to představte. Fungovalo to v Austrálii? Ani ne. A taky, jako...""
A v Americe zákaz TikToku nefungoval."
"V Americe to vydrželo pár hodin."
A co si myslíš, že lidé udělají, aby to obešli?
"VPN. A taky, jako, když si všichni lidé online na tom, řekněme TikToku, budou myslet, že děti jsou pryč, ale pak ty děti najdou způsob, jak to obejít, což pravděpodobně udělají. Jako, vrátí se do téhle aplikace a uvidí všechny ty škodlivé materiály, protože si všichni myslí, že děti jsou pryč. Nevedlo by to k tomu, že by dětem hrozilo ještě větší nebezpečí?"
Dobře, na závěr otázka pro vás všechny tři: jste u moci, jste premiérem. Co byste s tímto problémem udělali?
"Je to rozšířený problém. Určitě by bylo potřeba více omezení. A já říkám, že pokud máme šanci a možnost skutečně rozhodnout, co je pro nás lepší, mohlo by se konat malé hlasování mezi skutečnými mladými lidmi, kteří chápou obě strany mince."
"Myslím, že by měla existovat určitá omezení bez ohledu na to, kolik vám je let. Protože úplné zrušení není moc fér vůči lidem, kteří to používají správně."
"Zavedla bych mnohem více omezení a moderování obsahu, protože si myslím, že moderátoři, zejména na TikToku, nechávají projít spoustu věcí, které by asi neměli. A jsem si jistá, že vědí, že je to špatné. Není nic, co bychom dělali špatně. Není to tak, že bychom aplikaci zneužívali. Myslím si, že moderátoři prostě nedělají, co by mohli."
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