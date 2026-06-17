Rasismus a xenofobie nynějšího českého "ministra spravedlnosti"
17. 6. 2026 / Bohumil Kartous
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Pozn. JČ: Slušná média a slušní politici NIKDY neudávají národnost pachatele trestného činu, protože to vyvolává iracionální kolektivní nenávist. A je to zaujaté. Cožpak média píší: "V Brně spáchal vraždu Čech" ??
Mimochodem ty údaje jsou naprosto kontraproduktivní protože z nich vyplývá, že Ukrajinci páchají v ČR absolutní minimum trestných činů, totiž 5,4 procent z celkového počtu. Kromě toho jsou to "opravdu závažné" (ironie) trestné činy:
"ohrožení pod vlivem návykové látky a opilství. Na druhém místě se umístilo maření výkonu úředního rozhodnutí. Za ním padělání veřejné listiny, následované nedbalostními dopravními nehodami."
(Mimochodem, např. v Británii se - právem - vůbec statisticky nezaznamenává národnost pachatelů trestných činů. I tam - i v Německu - je zjevné z dosažitelných vedlejších statistik, že trestná činnost přistěhovalců je ve srovnání s domácí populací minimální.)
Bob Kartous: Babišův ministr “spravedlnosti” Tejc záměrně a zákeřně podněcuje anti-ukrajinský sentiment v české společnosti. Vytrhl data o počtu uvězněných v Česku z kontextu, tedy nárůstu enklávy o statisíce uprchlíků, a poskytl tak dezinfo scéně a kolegům - populistům možnost tento “fakt” dále dezinterpretovat a vytvářet falešné kauzality či závěry.
Udělal to z vlastní iniciativy, nemusel.
Je to výraz lidské ubohosti, jednání člověka, o jehož vlastní bezpečí se z velké části bojuje na ukrajinské frontě a který ve své nebetyčné zbabělosti spoléhá na to, že on se nikdy do pozice ostrakizované menšiny nedostane.
Těžko slovy vyjádřit opovržení, které takové jednání, iniciované pouze snahou o zviditelnění, zasluhuje.
A ještě jedna věc se toho týká. Stále je třeba upozorňovat, že jednání kteréhokoliv člena této vlády je vizitkou vlády jako celku. Každý, kdo se na ní politicky podílí, za to nese svůj díl odpovědnosti. Každý.
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