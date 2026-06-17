Německo: Šéf BfV varuje před islamistickou infiltrací politických institucí
17. 6. 2026
Čtyřiapadesátiletý Sinan Selen, který je prezidentem BfV od roku 2025, výslovně upozornil na Muslimské bratrstvo před vybraným publikem v německém Bundestagu během pracovní snídaně.
Islamistické skupiny obecně a Muslimské bratrstvo zvlášť vyvíjely cílený vliv na státní a politické struktury v Německu s cílem transformovat stát a společnost, uvedl Selen na tajné schůzce. Konečným cílem těchto pokusů o infiltraci bylo založení islamistické společnosti.
Muslimské bratrstvo nejedná násilně, ale není proto o nic méně nebezpečné než teroristické islamistické skupiny, protože své záměry sleduje extrémně strategicky a s dlouhodobými cíli, poznamenal šéf zpravodajské služby. Islamisté respektují německé zákony – ale pouze do té míry, do jaké jsou tyto zákony slučitelné se šaríou.
Strategie Muslimského bratrstva spočívá v navazování kontaktů s politickými osobnostmi a jejich zvaní na akce prostřednictvím složité sítě organizací. Cílem je budovat dlouhodobé vztahy a ovlivňovat veřejné činitele v souladu s agendou hnutí. Například úředníci by měli odmítat kritiku politického islámu nebo zavírat oči před islamismem, uvedl Selen.
Strany na levicovém politickém spektru jsou otevřenější a náchylnější ke kontaktu a infiltraci islamisty, varoval šéf zpravodajské služby. To je částečně způsobeno nedostatkem pochopení islamistických struktur a částečně špatně pochopeným konceptem tolerance.
Několik účastníků neveřejného setkání, organizovaného pod záštitou státního tajemníka pro vnitro Christopha de Vriese, bylo překvapeno naléhavostí Selenových poznámek, ale také spokojeno s jasností jeho sdělení.
Komisař pro integraci varuje před islamistickými oporami
V následném rozhovoru pro BILD zveřejněném 4. června potvrdila Güner Balci, komisařka pro integraci pro Berlín-Neukölln, že islamistická infiltrace je v Německu natolik rozšířená, že "stále existují policejní projekty po celé zemi, kterých se islamisté účastní".
"Ženy a dívky jsou nuceny vstupovat do manželství jako panny, nebo alespoň předstírat, že jimi jsou," varovala Balci. Protože mnoho lidí v muslimských komunitách "pohrdá, opovrhuje a dokonce chce trestat" homosexualitu, "máme velmi vysoký počet homofobních útoků a trestných činů v Neuköllnu, ale také v jiných částech Berlína".
"Islamisté skutečně získali pevné postavení v mnoha oblastech, a nejen v Neuköllnu," řekla Balci. "Nejsou aktivní jen v mešitách; dělají vzdělávací práci, komunitní osvětu, jsou přístupní pro různé problémy v sousedství, udržují kontakt."
"Pracují na údajně integračních projektech financovaných z veřejných prostředků – a tím postupně získávají přístup k stále více oblastem a prostorům a stále více způsobům, jak oslovit mladé lidi," dodala.
Je pozoruhodné, že jak šéf domácí rozvědky Sinan Selen, narozený v Istanbulu a vychovaný v sekulární turecké rodině, která emigrovala do Kolína nad Rýnem, tak komisařka pro integraci Berlín-Neukölln Güner Balcı, dcera tureckých alávitských Gastarbeiterů, se stali obzvlášť jasnými hlasy ohledně islamistické hrozby. Jejich původ zdůrazňuje zásadní rozlišení mezi islámem jako vírou a islamismem jako politickou ideologií. Ti, kdo mají důvěrné znalosti o společnostech a komunitách s muslimskou většinou, často nejlépe chápou tento rozkol – a uznávají, že účinné čelení islamistické infiltraci vyžaduje podporu antiislamistických muslimů a sekulárních hlasů, místo aby se rozmazávaly hranice mezi náboženstvím a jeho totalitním zvrácením.
Kniha politoložky o Muslimském bratrstvu byla obhájena
Německá politoložka Nina Scholz na X napsala, že byla "přirozeně potěšena, když bezpečnostní agentury sdílely analýzu z naší knihy". Její kniha Political Islam—A Hybrid Threat to Europe: The Muslim Brotherhood's "Civilization Jihad" vyšla v dubnu.
Podle zjištění Scholz se Muslimské bratrstvo snaží delegitimizovat stát a jeho instituce tím, že proniká do státních institucí, ovlivňuje legislativu a využívá slabost státu způsobenou vnějšími a vnitřními krizemi k posunu norem.
"Ústředním prvkem jejich strategie je občanství, které dává občanská práva aktivistům v síti," píše a vysvětluje, že Jusúf al-Karadáví, hlavní ideolog Bratrstva, ve své knize o výkladu islámských norem pro muslimy v nemuslimských zemích výslovně doporučuje muslimům přijmout občanství hostitelských zemí.
Scholz poznamenává, že "spojenci z levice a alternativního spektra, kteří se drží identitních politických konceptů hierarchizace údajně marginalizovaných skupin, se ukazují jako obzvlášť zranitelní," vůči lákadlu Muslimského bratrstva. "Na základě své vlastní ideologie nemají žádný argumentační odpor vůči normativním požadavkům Muslimského bratrstva. Jsou diskurzivně kooptováni, sami se podřizují nebo se rozpouštějí jako nezávislí aktéři," argumentuje.
Nakonec je "strategickým cílem Muslimského bratrstva úplné odstranění rovnocenných partnerství," která jsou "nahrazena modelem asymetrických aliancí, v nichž jsou potenciální partneři podřízeni vedení Muslimského bratrstva".
Diskuse