Evropská komise si naivně myslí, že českým politikům záleží na České republice
17. 6. 2026 / Boris Cvek
Čtu na Novinkách, že Evropská komise doporučuje Česku jako cestu ke zvýšení dostupnosti bydlení zvýšení daní z nemovitostí podle tržní hodnoty nemovitosti. Podle Komise by to mělo vést k zaplnění prázdných bytů.
V článku se také dočteme, že evropský průměr podílu danění nemovitostí na HDP je 1,8 procenta, zatímco u nás je to 0,4 procenta. Prý i navzdory zvýšení, které proběhlo za Fialovy vlády. Je třeba ovšem říci, že podle dat PAQ Research Fialova vláda zvýšila daň z nemovitostí tak, že to dopadlo nejvíce na nejchudší vlastníky, což je podle mě naprostá zrůdnost.
Lidé v Česku obecně nerozumějí daňovému systému a tomu, že v civilizovaném světě existují vysoké daně z majetku, aby se bohatí podíleli v souladu s triviální pravdou evangelia na společném fungování veřejných služeb. V evangeliu čteme o chudé vdově, která dala málo, ale tím dala všechno. Když chudý dá málo, dává hodně. Když bohatý dá hodně, dává málo.
U nás ovšem, slovy bankéřky Horské (Otázky V. Moravce 8. září 2024, 33:30 druhé části), která pořád opakuji, máme extrémně vysoké zdanění nízkopříjmových a extrémně nízké zdanění majetku. A naši politici nám pořád dokola říkají, jak musíme šetřit, aniž by nám jen naznačili pravdu o daních. Místo nich to musí dělat bankéři, ekonomové a ředitelka Finanční správy. A samozřejmě naprosto marně.
Krize bydlení se prohlubuje, rodí se stále méně dětí, peníze nejsou na nic, na dluhové službě státního rozpočtu platíme přes 100 miliard ročně – a jen na snížení daní při rušení suberhrubé mzdy v režii ANO ODS a SPD státní rozpočet přišel, slovy Miroslava Kalouska, o více než půl bilionu korun.
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