Lídři zemí G7 vydali společné prohlášení, v němž vyzývají k okamžitému příměří v Libanonu
17. 6. 2026
Dnes ráno se v posledním dni summitu G7 ve Francii konalo setkání světových lídrů.
Ve společném prohlášení vydaném dříve vůdci zemí G7 vyzvali k okamžitému příměří v Libanonu.
„V Libanonu podporujeme prostřednictvím okamžitého a důrazného příměří úsilí libanonského vedení o odzbrojení Hizballáhu a zajištění monopolu na zbraně, jakož i o ochranu územní celistvosti a suverenity Libanonu s příslušnými mezinárodními bezpečnostními zárukami,“ uvádí se v prohlášení.
Mezitím generální tajemník NATO Mark Rutte uvítal dohodu mezi USA a Íránem o ukončení války na Blízkém východě a uvedl, že plánované znovuotevření Hormuzského průlivu bude „obrovským krokem vpřed“.
„Vím, že mnoho spojenců je prostřednictvím iniciativy vedené Francií a Spojeným královstvím připraveno tuto dohodu podpořit,“ řekl Rutte na tiskové konferenci v Bruselu.
Prohlášení lídrů G7 označilo oznámení dohody mezi USA a Íránem o ukončení války na Blízkém východě za „historickou příležitost“ a „průlom“.
Prohlášení podepsané lídry Velké Británie, USA, Francie, Německa, Itálie, Japonska a Kanady uvádí:
„Vítáme oznámení dohody mezi Spojenými státy a Íránem, dosažené pod silným vedením prezidenta Trumpa a s podporou zprostředkujících zemí, která poskytuje historickou příležitost zabránit Íránu v získání jakékoli jaderné zbraně a řešit hrozby související s jeho regionálními a balistickými aktivitami. Podporujeme tuto dohodu a jsme připraveni přispět k jejímu provedení.“
Dále se v něm uvádí, že iniciativa vedená Spojeným královstvím a Francií může pomoci znovu otevřít Hormuzský průliv pro námořní dopravu, avšak varuje, že jsou zapotřebí další jednání, „aby se vyřešily hrozby, které Írán představuje v regionu
Kanadský premiér Mark Carney označil memorandum o porozumění mezi USA a Íránem, jehož cílem je ukončení nepřátelství na Blízkém východě, za „zlomový moment“.
„Nejen pro tuto situaci… umožňuje nám to – a přesně to se stalo na schůzce – ustoupit o krok zpět a podívat se na Ukrajinu novým pohledem,“ řekl CNN v poslední den summitu G7 ve Francii.
Carney uvedl, že viděl kopii předběžné dohody uzavřené mezi Washingtonem a Teheránem, která údajně požaduje okamžité zrušení námořní blokády íránských přístavů ze strany USA a znovuotevření Hormuzského průlivu.
„Musím říct, že to předčilo moje očekávání,“ uvedl.
Podmínky dohody nebyly zveřejněny a Carney neprozradil, jak se mu podařilo kopii získat, pouze uvedl, že „máme své zdroje“.
Uvedl, že dohoda „vytváří základ pro zajištění toho, aby Írán neměl jadernou zbraň“, a dodal: „Rubikon, pokud mohu použít tuto metaforu, byl překročen.“
Íránská armáda pohrozila odvetou vůči Izraeli poté, co útoky na jihu Libanonu zabily čtyři lidi, a to navzdory dohodě uzavřené mezi Teheránem a Washingtonem o ukončení války na Blízkém východě, včetně Libanonu.
Libanonská Národní tisková agentura informovala, že izraelské stíhačky dnes ráno zaútočily na jižní město Nabatieh al-Fawqa a že v pobřežním městě Ansariyeh došlo k útoku dronem. Izraelské obranné síly (IDF) se k těmto zprávám zatím nevyjádřily.
V včerejší aktualizaci IDF uvedly, že zachytily „několik raket“ vypálených Hizballáhem směrem na své jednotky operující v jižním Libanonu a že zasáhly a zničily odpalovací zařízení.
Hizballáh v poslední době nevydal žádná prohlášení, v nichž by se hlásil k útokům na izraelské cíle v jižním Libanonu. Vůdce této skupiny, Naim Qassem, má dnes podle televize Al-Manar, která patří Hizballáhu, pronést televizní projev.
Centrální velení íránské armády Khatam al-Anbiya prohlásilo, že Izrael musí zastavit své agresivní akce na jihu nebo čelit „tvrdé reakci“ ze strany íránských sil. Obvinilo Izrael z toho, že porušil příměří v Libanonu „84krát“ od oznámení dohody.
Nejvyšší íránský diplomat a ministr zahraničí Abbas Araghčí uvedl, že mírová dohoda s USA by vyžadovala stažení Izraele z Libanonu. „Bez stažení izraelských sil z území, která během této války obsadily, válka ještě zcela neskončila,“ řekl.
Rostou obavy, že Izrael by mohl podkopat diplomatické snahy o definitivní ukončení války na Blízkém východě, přičemž Donald Trump kritizoval svého spojence a válečného partnera jako nezodpovědného.
„Izrael bojuje s Hizballáhem už příliš dlouho a umírá při tom příliš mnoho lidí,“ řekl Trump. „Nemusíte bourat bytový dům, když někoho hledáte, protože v těch bytových domech je spousta lidí a ne všichni z nich jsou členové Hizballáhu, to vám mohu říct.“ “
- Dohoda mezi USA a Íránem zaměřená na ukončení války na Blízkém východě bude podepsána v pátek ve švýcarském horském letovisku Burgenstock, potvrdilo agentuře AFP švýcarské ministerstvo zahraničí. Místo, které se nachází nedaleko Lucernu ve středním Švýcarsku, je obtížně přístupné, a proto snadno zabezpečitelné. „Navrhli ho pákistánští a katarští zprostředkovatelé, stejně jako USA a Írán,“ uvedlo švýcarské ministerstvo zahraničí.
- Dva měsíce závěrečných jednání začnou ihned po podpisu předběžné dohody mezi USA a Íránem. Jednání budou pokračovat po dobu 60 dnů po slavnostním podpisu, sdělili představitelé agentuře AFP, a vyústí v plán na zrušení ekonomických sankcí a rozhodnutí o osudu íránského jaderného programu.
- Trump uvedl, že dohodu s Íránem předloží americkému Kongresu k posouzení. „Ten nápad se mi líbí, pošlete to prosím do Kongresu,“ řekl na začátku setkání s prezidentem Spojených arabských emirátů šejkem Mohammedem bin Zayedem Al Nahyanem v rámci summitu G7. „Myslím, že kdo by to neschválil.“
- Ve svém projevu na summitu G7 Trump uvedl, že Hormuzský průliv bude do pátku otevřen a že plné znění mírové dohody bude zveřejněno v „oficiálním rámci“. Trump rovněž uvedl, že očekává, že „druhá fáze“ dohody „půjde rychle“.
- USA v rámci dohody o ukončení války umožní Íránu okamžitě obnovit prodej ropy a paliv, uvedl deník Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené s touto záležitostí. Írán může prodávat ropu pouze v případě, že bude dodržovat podmínky dohody, jak sdělil agentuře Reuters americký úředník. Mezi tyto podmínky patří volný průjezd Hormuzským průlivem a zdržení se získání jaderných zbraní.
- Íránský náměstek ministra zahraničí uvedl, že dvouměsíční námořní blokáda íránských přístavů ze strany USA byla zrušena ještě před plánovaným formálním podpisem dohody o ukončení války. „Zrušení blokády bylo něco, na čem jsme trvali od samého počátku. Nyní k tomu došlo a blokáda byla zrušena ještě před formálním podpisem“, který je naplánován na pátek, uvedl íránský náměstek ministra zahraničí Majid Takht-Ravanchi podle vládních webových stránek.
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Katar, klíčový zprostředkovatel mezi USA a Íránem, uvedl, že věří, že rámcová mírová dohoda by mohla přinést bezpečnost na Blízký východ. „Jsme opatrně optimističtí, že podpis memoranda o porozumění povede k další fázi regionální bezpečnosti prostřednictvím jednání, která se budou týkat jaderného programu a dalších otázek,“ řekl novinářům v Dauhá mluvčí ministerstva zahraničí Majed Al Ansari, přičemž ocenil zprostředkovatelské úsilí Pákistánu.
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