Šlapání na hrábě?
2. 8. 2026
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Šlapání na hrábě pokračuje, pán Bůh ví proč. Přitom sama Decroix potichoučku hlasovala pro DC. Již zde ničemu nerozumím! Žádné právo na práci s dětmi neexistuje.
Pokud se někdo dopustí těžkého ublížení na zdraví nebo přímo zneužití dítěte, nemá dostat šanci dělat školníka nebo vedoucího kroužku. Certifikát pro práci s dětmi není forma trestu, je to ochrana dětí. Ten člověk může dělat cokoliv jiného.
A mimochodem když se ptáme, proč stínová zmocněnkyně pro lidská práva (směju) neřeší stejný požadavek na beztrestnost u uchazečů o práci u ozbrojených složek, dozvíme se, že ozbrojené složky jsou samostatná kategorie. Proč krucinál děti nejsou taky pro ODS samostatná kategorie?
Ze všech hovadin, které Agrofert předvádí, si Decroix vezme na paškál něco, co ani Malá neprosadila, odmakaly to Barbora Urbanová, Marie Jílková, Klára Kocmanová, Martina Ochodnická a Klára Laurenčíková.
Malá pouze hlasovala pro. Stejně jako ta Decroix.
Jsem rozrušena a nelepší se to.
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