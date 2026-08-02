"bůh vyvolil jen nás"
2. 8. 2026 / Milan Kohout
Milí přátelé,
nechci vás unavovat mými performancemi, ale poté, co jsem si díky článku v Britských listech poslechl tohohle židovského náboženského silence, který prohlašuje, že jeden židovský život má cenu milionu životů palestinských
https://x.com/MiddleEastEye/status/2083620500677226678
, tak mi dovolte se podělit o svoji performance, kterou jsem dělal nedávno ve Vratislavi ve slavném centru Jerzy Grotowski Laboratorium a která je přesně o tomto náboženském šílenství.
Totiž něco podobného pronesl nějaký izraelský politik, který zase použil téma jednoho židovského nehtu, majícího hodnotu tisíce palestinských dětí, což mě inspirovalo k mé performanci.
https://rumble.com/v6zxace-milan-kohout-one-nail-is-worth-a-thousand-lives.html?e9s=src_v1_upp_v
Samozřejmě
to pro mě není nic nového, neb když jsem přišel do Ameriky, tak jsem
byl nějakou dobu zaměstnán jako uklízeč na Hebrew College v Bostonu a ve
volných chvílích jsem soukromě studoval judaismus.
Tam jsem si vytvořil obrázek o tomto sebestředném arogantním sobeckém náboženství, které dle svých šílených náboženských spisů (Tóra, Talmud atd.) považuje všechny "nežidy" za podlidi, hodící se jen k otročení bohem vyvoleným židům.
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