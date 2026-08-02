Město, které dějiny nepřeložily
2. 8. 2026 / Jiří David
V jednom městečku, jehož jméno se mi dnes vrací jen s neurčitostí vůně dávno nošeného kabátu nalezeného po letech ve staré skříni — místem ponořeným do mlhy, stále i nejasného kouře, který pronikal do všeho: do domů, do slov, do rozhodnutí.
Do hospod, kde se pivo pilo s oddaností téměř liturgickou, jako by
šlo o poslední svátost Evropy. To místo se nerozvíjelo v přímých liniích; spíše
se rozlévalo, jako když se voda dotkne látky a začne do ní pomalu pronikat, bez
spěchu, bez hranic. Bylo v něm tolik šedého světla, že i odpoledne působila
jako nedokončená vzpomínka.
I zde kupodivu žili malíři, básníci a sochaři, kteří, aniž si to zcela připouštěli, strávili své životy čekáním na vlak, jenž však od počátku neměl nikdy přijet.
Co však znamená být „malíř“ v místě, které nikdo nevidí? Co znamená být „básník“ tam, kde jazyk nedosahuje dál než k hranicím vlastního zapomnění?
Jako by byli pouze svědky vlastního života, nikoli jeho účastníky. Přesto a nebo snad právě proto nadále malovali, psali, sochali. Malovali obrazy, které nikdo neodnášel. Psali slova, která nikdo nenesl dál. Psali manifesty plné těchto slov tak vznešených a zároveň tak unavených, jako by je svět slyšel už tisíckrát předtím, a vedli nekonečné rozhovory o avantgardě, budoucnosti a povinnostech umění vůči lidskému utrpení. Stavěli tvary, které se neptaly, zda jsou sochy. Občas se hádali o „smysl tvorby“, ale spíš to vypadalo jako způsob, jak oddálit nutnost si přiznat, že jejich životy nebudou mít žádný společenský dopad ani erotickou atraktivitu, což je v podstatě totéž. A přece v každém z nich stále i když nepochopitelně, vibroval ten svět, který rozhoduje o slávě, významu a nesmrtelnosti, neboť ve skutečnosti nepřiznaně věděli, že tento svět leží nesmírně daleko, za hranicemi jejich mlhy, a že jejich vlastní město je pro něj jen nečitelnou skvrnou na okraji mapy.
Tak daleko byl tento svět, že ani poštovní holubi, vypuštění kdysi několika nadšenými idealisty s dopisy pro galerie a časopisy, se nikdy nevrátili. Zůstával v nich tak zborcený dojem, že skutečný obraz, skutečná věta, skutečný tvar se odehrává někde těsně za hranicí jejich rukou, v prostoru, kam nelze vstoupit přímo, ale jen jej tušit. Přežívali i tak v nekonečné iluzi, že jejich obrazy, texty a tvary, jsou svědectvím jejich svobody. Ale jejich svoboda byla vždy už situovaná — v tomto městě, v této chudobě významu, v této touze být viděn.
A tak čekali.
Na uznání, ale uznání je jen jiné jméno pro vzdálenost. Na přijetí. Na pohled druhého, který by jim potvrdil, že jejich existence nebyla marná. Čekali, že si jich svět všimne. Ale svět není subjekt. „Svět“ je pouze síť distribuce viditelnosti. A právě proto bylo jejich čekání nekonečné.
Jednoho léta, kdy vedro rozpouštělo omítku domů a psi umírali ve stínu kostelů, přijel do města muž jménem Aurelio. Nebylo jasné, odkud přišel. Nikdo ani přesně nevěděl proč. Jeho přítomnost se však nezdála být zcela neutrální: neboť postupně stavěla ostatní před nutnost zaujmout postoj. Neměl nic, co by dokazoval. Měl jen slaměný klobouk, bílý oblek a oči člověka, který příliš mnoho viděl a příliš málo zapomněl, takže každá nová zkušenost v něm musela bolestně narážet na trosky těch předchozích. Možná skutečně existoval. Možná byl jen funkcí řeči. Každé město totiž potřebuje cizince, aby mohlo slyšet vlastní ticho. Byl tam a zároveň jako by nebyl, jako když v textu náhle chybí slovo a věta pokračuje dál, ale už nikdy není úplně stejná.
Seděl s nimi v hospodě a poslouchal jejich hlasy — ty hlasy, které se často točily kolem stejného středu: nejsme viděni, nejsme slyšeni, nejsme pochopeni. Byly v podstatě zaměnitelné: svět je nevidí, systém je nespravedlivý, kurátoři jsou povrchní, publikum hloupé, ženy povrchní, muži slabí, život obecně neuspokojivý. A přesto v každém z těch hlasů bylo cosi velmi lidského, téměř něžného ve své naléhavosti.
Nakonec promluvil:
„Vy nejste neviditelní proto, že byste byli příliš malí. Jste neviditelní, protože svět, který by vás mohl vidět, je jinde. Jste neviditelní, protože jste se narodili na místě, které dějiny zapomněly přeložit.“
Po těch slovech zavládlo ticho tak hluboké, až bylo slyšet jemné škrábání myší uvnitř zdí a vzdálené kapání vody v potrubí, zvuky obvykle překryté lidskou řečí, ale nyní náhle vystupující na povrch s téměř nesnesitelnou jasností.
Aurelio potom vyprávěl o velkých metropolích umění, jejichž jména vyslovoval bez obdivu, spíše s unavenou znalostí člověka, který příliš dlouho pobýval mezi věcmi považovanými za důležité. Mluvil o galeriích, kde se lidská bolest proměňuje v luxusní artikl, o kurátorech rozhodujících o nesmrtelnosti s lehkostí číšníků nalévajících víno, i o umělcích, jejichž jména obíhají světem rychleji než epidemie.
A nakonec pronesl větu, která se nad městem rozprostřela jako stín obrovského ptáka:
„Vy jste jejich bílí negři,“ řekl nakonec.
Samozřejmě, první reakcí byla morální panika. „Jak to může říct!“ Ale skutečný šok není vulgarita. Skutečný šok je přesnost. Přesto se mnozí okamžitě urazili nad brutalitou té metafory, protože stále věřili v morální kategorie, což je v podstatě forma optimismu. Jiní to pochopili jako diagnózu, ale to jim nijak nepomohlo.
Jiní zbledli, jako by náhle spatřili vlastní tvář v zrcadle, které dosud odmítali použít. A několik žen začalo plakat, protože poprvé slyšely nahlas něco, co celý život cítily v kostech. Tato věta totiž nepopisovala stav věcí. Byla spíše odhalením vztahu mezi centrem a periferií, mezi těmi, kdo určují význam, a těmi, kdo jej přijímají. Nebyla to fakta, ale struktura vztahu, v níž se subjekty samy ustavují.
Ano nešlo o rasu. Šlo o strukturu.
Nebyla v něm totiž žádná explicitní rasová nenávist, ale cosi možná ještě horšího: vědomí absolutní zbytečnosti v očích těch, kdo píší dějiny. Nebyla v něm nenávist; bylo v něm cosi mnohem chladnějšího a možná i strašnějšího: vědomí naprosté zbytečnosti v očích těch, kdo píší dějiny, katalogy a mapy kulturní důležitosti. Byla to formulace vztahu mezi centry a periferiemi moderního světa — mezi těmi, kdo mají prostředky určovat, co vstupuje do dějin, a těmi, kdo tyto dějiny spoluutvářejí, aniž by byli do nich skutečně zahrnuti jako aktéři.
Každé centrum potřebuje periferii, již může označit za opožděnou, nedostatečnou, lokální, folklorní nebo „ještě ne zcela současnou“. Jinými slovy: centrum potřebuje druhého, aby mohlo samo sebe nazývat univerzálním.
Po této události se umělci snažili tvořit více. Ale tato „více“ nebyla množstvím; byla spíše jakýmsi zrychlením vnitřního neklidu. Jako by se snažili dohnat něco, co se stále vzdaluje, a přitom nikdy přesně nevěděli co.
Občas vzniklo něco, co v sobě mělo zvláštní jasnost — obraz, který na okamžik zastavil dech, věta, která zůstala viset v paměti jako světlo na hladině vody. Ale ty okamžiky byly křehké, snadno se rozpadaly, jako by potřebovaly zvláštní druh pozornosti, který svět neuměl udržet. Mizely proto, že neexistuje žádné dílo mimo instituci paměti. A paměť není nevinná. Paměť je archiv. Archiv je selekce. A každá selekce je násilí.
A Aurelio… ten se postupně rozplynul z příběhu stejně tiše, jako do něj vstoupil. Nebylo jasné, zda vůbec kdy existoval, nebo zda byl jen okamžitým uspořádáním slov a očekávání.
A starý hlídač galerie, který přežil všechny ministry kultury, všechny avantgardy i všechny jejich pohřby, jednou před smrtí zašeptal:
„Největší tragédie těch lidí nebyla v tom, že je svět neviděl. Největší tragédie byla, že celý život věřili, že být viděn znamená existovat.
Diskuse