Tohle získává v Česku nekritickou podporu

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31. 7. 2026
Foto: Izraelem zabitá další holčička
S velkým zármutkem vám sděluji tuto zdrcující informaci. Včera jsem zveřejnil příspěvek o dítěti, které zahynulo při izraelském útoku na byt v táboře al-Bureij ve střední části Gazy v 3:10 ráno. Od té doby jsem obdržel jeho fotografii a dozvěděl se, kolik mu bylo let. Zaidovi Nofalovi bylo teprve jeden a půl roku. Tato tragédie je o to zdrcující. Zaid byl jediným přeživším dítětem svých rodičů poté, co Izrael při dřívějším útoku zabil jejich další tři děti. Právě jsem hledal informace o jeho sourozencích a zjistil jsem, že zahynuli při útoku na jejich dům v uprchlickém táboře Jabalia 13. října 2023. Byli to: Ameen Nofal (16 let), Hamza Nofal (11 let) a Ahmad Nofal (mladší než jeden rok).
Izrael brutalizuje děti
I am heartbroken to share this devastating follow-up.— Mosab Abu Toha (@MosabAbuToha) July 30, 2026
Yesterday, I posted about a child who was killed in an Israeli strike on an apartment in al-Bureij Camp in central Gaza at 3:10 a.m.
I have since received his photo and learned his age.
Zaid Nofal was just one year and a half… pic.twitter.com/FI7Gh4IXf3
Podle zprávy OSN klesá porodnost v Gaze, počet spontánních potratů se za šest měsíců ztrojnásobil.
Israel brutalizes children 😡 pic.twitter.com/2FsMgVGrRa— The Gulag (@WelcomeTheGulag) July 30, 2026
Gaza birth rate drops as miscarriages triple in six months, UN report finds https://t.co/02z6Q9heSk— Haaretz.com (@haaretzcom) July 30, 2026
Odpočívej v pokoji. Malá dušičko. Čím se provinila?
Palestinské ministerstvo zdravotnictví v Gaze oznámilo, že v uplynulých 24 hodinách bylo v důsledku pokračujících izraelských útoků v celém pásmu Gazy zabito 6 Palestinců a dalších 34 bylo zraněno.
Rest in peace— Yara Al-sharif (@sub_allah) July 30, 2026
Little soul
What is her fault? pic.twitter.com/PZxZ5F8IlP
The Palestinian Ministry of Health in Gaza announced that 6 Palestinians were killed and 34 others injured over the past 24 hours as a result of the ongoing Israeli attacks across the Gaza Strip.— Gaza Herald (@Gaza_Herald) July 30, 2026
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Snímek vlevo zachycuje vesnici v Libanonu, která byla na začátku července rozdělena na dvě části, zatímco snímek vpravo ukazuje jinou libanonskou vesnici, která byla na konci července, tedy včera, srovnána se zemí. Když Izrael srovná se zemí celé vesnice, má zbytek světa a OSN dvě jasné povinnosti: přerušit dodávky zbraní dané armádě a uvalit na Izrael sankce. Přibližně před čtyřmi dny navštívil Libanon vysoký komisař OSN pro lidská práva, avšak na jih země se nevydal, a to ze dvou důvodů: zaprvé proto, že tam není vítán – čehož si je vědom – a zadruhé proto, že ho Izrael požádal, aby jih nenavštěvoval, aby se tato návštěva nejevila jako vyjádření podpory ze strany nejvyššího představitele OSN pro lidská práva. Během své tiskové konference prohlásil, že by to „mohlo představovat válečný zločin“! Ještě hanebnější je, že libanonská mise při OSN dosud nepožádala o zasedání Rady pro lidská práva ohledně flagrantního porušování všech mezinárodních norem v Libanonu. Možná vás překvapí, že jak Úřad OSN pro lidská práva, tak libanonská delegace si jsou vědomy toho, že to, co se stalo v těchto dvou vesnicích – a co se následně stane v dalších – nemá nic společného s tunely ani s vojenskou nutností; spadá to spíše pod dohodu schválenou libanonskou vládou ve Washingtonu, na jejímž základě byly vybrány konkrétní vesnice na vrcholcích kopců na základě potenciální bezpečnostní hrozby, kterou představují. Izrael však záměrně ničí prostředky k obživě v jižním Libanonu, což je důkazem genocidy. Vyhlazení celých vesnic není vojenskou nutností. Jedná se o záměrné ničení civilní infrastruktury. Podle mezinárodního práva se jedná o válečné zločiny: bezdůvodné ničení, které nelze ospravedlnit vojenskou nutností. Navíc je úkolem Vysokého komisaře OSN pro lidská práva zabránit porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva, i když je vlády akceptují! Právě to je důvod existence Organizace spojených národů: klást vlády na odpor! Jsme svědky genocidy, která se odehrává přímo před našima očima.
The image on the left shows a village in Lebanon that was split in two in early July, while the image on the right shows another village in Lebanon that was razed to the ground at the end of July, yesterday.— Mohamad Safa (@mhdksafa) July 31, 2026
When Israel flattens an entire villages, the rest of the world and the… pic.twitter.com/LS3FCdf1gd
Místní Palestinci si prohlížejí škody poté, co izraelští osadníci při svém nájezdu na vesnici Al-Juneid západně od Nablusu na okupovaném Západním břehu znesvětili hrob zavražděného Palestince Mohammeda Al-Juneidiho.
Local Palestinians inspect the damage after Israeli settlers vandalized the grave of slain Palestinian Mohammed Al-Juneidi during their raid on the village of Al-Juneid, west of Nablus in the occupied West Bank. pic.twitter.com/UyNEMBqbTP— Quds News Network (@QudsNen) July 31, 2026
Izrael zničil knihovnu Al-Tariq v centru Gazy již potřetí od začátku genocidy.
Israel has destroyed Al-Tariq Library in central Gaza for the third time since the genocide began. pic.twitter.com/0GOUDXOAch— Muhammad Suhail ALI. (@MuhammaddSuhail) July 31, 2026
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