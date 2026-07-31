Bajka – Slon a lišák
31. 7. 2026 / Jiří David
Kdysi na okraji starého lesa žil slon, tvor vytrvalý a rozvážný, který věřil, že přátelství je něco, co má nést váhu let stejně spolehlivě jako jeho paměť nese vzpomínky starých cest.
Jednoho dne se k němu přidal lišák. Po mnoho let spolu putovali krajinami, překračovali hory i moře, navštěvovali cizí země a vymýšleli různé plány a setkávání. Mnozí je vídali spolu tak často, že je považovali téměř za jednoho tvora.
Lišák nebyl silný, spíše uhlazený a obdařený zvláštním druhem rozumu. Nebyl to rozum, který by rád nesl tíhu věcí, ale takový, který přesně věděl, kdy je lepší jít vedle a kdy se nenápadně svézt na cizí cestě. Věděl přesně, kdy kráčet sám a kdy se nechat nést. Byl velmi obratný i vtipný v řeči a ještě obratnější v tom, jak se pohodlně usadit ve stínu cizí práce.
Putovali tak nadále spolu krajinami, kde i vítr mluvil cizími jazyky. Slon nesl tíhu práce a vytrvalosti, zatímco lišák vedle něj obratně skládal slova, která z té námahy činila zdání společného díla. A protože lišák mluvil velmi přesvědčivě a slon patřil k těm, kdo přátelství berou vážně, zdálo se mnohým, že oba nesou stejný díl cesty.
Časem však starší zvířata v lese poznamenala:
„Některé stopy v prachu jsou hlubší než jiné.“
Stará želva, která slona nejlépe a dlouho dobře znala, mu to však říkala již otevřeněji:
„Ten, kdo kráčí vedle tebe, se zvláštně málokdy unaví. Podívej se pořádně. Ten lišák není skutečný přítel. Ten, kdo jde vedle tebe, kráčí velmi lehce. Lišák je šikovný, ale jeho kroky často vedou jen tam, kde roste jeho vlastní kořist.“
Slon však patřil k těm, kdo dávají přátelství dlouhou důvěru. I když i on sám si postupně uvědomoval, že když například večer rozdělávali oheň, lišák byl vždy první, kdo si k němu přisedl — ale málokdy ten, kdo přinesl dříví — tiše zavlnil chobotem a vrásčité želvě řekl:
„Ty mu nerozumíš. On je jiný.“
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Jednoho dne slon přivedl lišáka k jezeru, kde v nádherné zahradě žil starší pár labutí. Byly vážené a bohaté, měly zlato, vliv i nádherné hostiny a rozhodovaly, který zpěv je krásný a který obraz od koho má být vystaven na břehu vody.
Slon je znal dlouho a vážil si jejich přízně a pohostinosti. Lišák se velmi rychle naučil, jak se jim v zahradě ladně uklánět. Mluvil vznešeně a tak, aby každé slovo znělo pro pár labutí téměř jako moudrost. Brzy tam tak začali chodit spolu.
Co si však slon stále nechtěl připustit, byla skutečnost, že lišák si už v duchu počítal:
Kolik peří mají labutě...
A na čím hřbetě se dá dojet nejdál...
Okolní les však mezitím prohlédl a s lišákem si držel odstup. Lišák totiž uměl jen obratně přijímat, ale darovat neuměl, ani nechtěl nic. Kdy si i slon si po všech těch jejich cestách nevzpomněl, že by mu lišák někdy nabídl byť jen sousto, i když o ně nežádal.
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Jednoho dne se lišák doslechl o vzdálené zemi, kde vládla smečka hyen. V té zemi se pravda ohýbala, umění i kultura chřadly jako květiny ve stínu a mnozí tvorové, kromě tamních dávných přátel slona, raději mlčeli. Zato hyeny své služebníky dobře krmily. Ten, kdo jim sloužil, dostával odměny, hojnost a pohodlí – maso, cestování i lesklé povozy.
Slon lišáka varoval:
„Tam se slova brzy naučí chodit po čtyřech. Nechoď tam. Ta země je dnes opět plná stínů.“
Lišák přikývl tak přesvědčivě, až by mu uvěřila i studna.
„Máš pravdu, příteli. Nepůjdu. Nikdy bych nešel proti tvé radě.“
Ale sotva se vítr obrátil, jeho kroky už směřovaly k doupětům hyen.
V honosných doupatech se brzy ukázalo, že lišák má mimořádný dar přežít v každém podnebí.
Dovedl vlezle přesvědčívě mluvit o kráse zpěvu i tam, kde se zpěv potlačoval.
Dovedl chválit obrazy i ve chvíli, kdy se kolem lámaly rámy, a to zejména oněch dlouholetých přátel slona.
Lišákovi však tato jeho licoměrnost nikterak nepřekážela. Měl plnou misku a pohodlný vůz. Za pružnost dostával odměnu: cesty, pohodlí a místo u stolu.
Když se to slon dozvěděl, bolelo ho to víc než rána kopím.
Sám se tak vydal do oné potemnělé země, aby podpořil protesty svých přátel vůči korupci a praktikám hyen. Snad i proto, že ještě chvíli doufal, že i lišák má někde zbytek studu.
Neměl. Spokojil se už nadobro s novým heslem:
„Dobrý úmysl je hezká věc… dokud ho nemusíš nést sám.“
Lišák si vybral lehkou cestu – nechce nést břemeno, chce jen vypadat ctnostně, aniž by platil cenu, a pragmaticky, cynicky využíval pravidla hyen k vlastnímu prospěchu.
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Slon, který dobře znal les i v časech vzájemné pospolitosti, pocítil něco, co se nedá snadno pojmenovat.
Nebyla to jen zrada. Spíše zvláštní prázdnota, která vzniká, když zjistíš, že některá slova i činy byly jen mosty vedoucí jedním směrem.
Po nějaké době se lišák tiše a opatrně vracel do lesa, kde kdysi kráčel se slonem.
Vyšeptával listími a větvemi, že jeho kroky v zemi hyen prý tichounce podkopávají moc jejích vládců.
Věděl, že paměť lesa je vratká a doufal, že se brzy bude moci hrdě procházet mezi stromy jako dřív.
Slon však stál stranou, sledoval každý šustivý zvuk a věděl, že lišákova slova jsou jen povrchové vlnění: vypadají jako činy, ale hlubiny zůstávají nedotčené.
A tak jednou před všemi řekl:
„Cesty lišáka a mé už nejsou stejné. Tento lišák už není můj přítel.“
Jenže svět je často spíše geometrie užitku.
Labutě u jezera ve své bohaté zahradě stále využívaly lišákových služeb. Podívaly se na lišáka a pak na slona, který přinesl jen pravdu – a pravda někdy přináší spíše potíže. Pro jejich tichou vodu byla náhle příliš těžká.
A tak se voda nad jezerem zavřela. Slon zůstal venku, daleko na břehu.
Lišák však v zahradě zůstal vítaným hostem a slona před labutěmi už jen pomlouval a vylučoval ho z jejich přízně.
Mnohá zvířata, která se slonem kdysi mluvila přirozeně jako voda s kamenem, začala chodit oklikou. Ne proto, že by nevěděla, kde je pravda, ale protože pravda někdy stojí příliš blízko moci — a labutě měly stále dobrý zrak i překypující hojnost.
Slon pak chodil dlouho po cestách sám. Čas mezitím dělal to, co umí nejlépe: pomalu obracel bolest v paměť.
A tehdy slon pochopil ještě jednu věc: že ho lišák přeci jen nepřekvapil tolik jako labutě. Lišák byl jen lišák, co nejraději klame jazykem. Ale jezero, které kdysi považoval za hluboké, se najednou ukázalo být nečekaně mělké a klamavé svou hloubkou.
A lišák?
Ten se naučil klouzat mezi skvosty jezera labutí a doupěty hyen s takovou elegancí, že si labutě ani nevšimly, či si nechtěly připustit, že už dávno pohodlně, paraziticky jede na jejich křídlech.
Ponaučení:
Největší zrada často nepřichází s tesáky. Přichází tiše, s pasivní agresivitou, s uhlazenou řečí – a velmi lehce se veze na cizím hřbetě.
Kdo si staví kariéru na hřbetě druhých, může na čas vyhrát přízeň mocných.
Nejtišší zrada nebývá ta, která udeří. Je to ta, která se jen lehce opře o cizí hřbet — a nechá se nést až k moci.
Ale přátelství, které stojí jen na užitku, je lehké jako liščí stopa ve sněhu – zmizí při prvním slunci.
A ten, kdo se živí na cizích zádech, se často dostane velmi daleko. Ale ne proto, že by měl křídla — nýbrž proto, že vždy najde dalšího, vhodného nosiče.
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