Trump tvrdí, že bylo dosaženo dohody ohledně Gazy; Írán útočí na americké základny v Kuvajtu
31. 7. 2026
Reakce Hamásu a izraelských představitelů naznačují, že dohoda ohledně Gazy stále čelí překážkám; Teherán zahájil útoky dronů na Kuvajt jako odvetu za nedávné americké útoky
Z jižního Libanonu jsou hlášeny „masivní“ výbuchy, zatímco izraelská armáda bombarduje „tunely Hizballáhu“ poblíž hradu Beaufort
Trump tvrdí, že bylo dosaženo dohody o Gaze – překážky však přetrvávají
Donald Trump tvrdí, že bylo dosaženo dohody o odzbrojení Hamásu a Izraeli o stažení jeho sil z Gazy, avšak na palestinském území zůstává mnoho překážek a podmínek.
„Dohoda bude realizována v pečlivě naplánovaných fázích,“ uvedl americký prezident na sociálních sítích. „Jakmile bude odzbrojení dokončeno, izraelské jednotky se stáhnou a Mezinárodní stabilizační síly budou spolupracovat s novou palestinskou policií, aby zajistily bezpečnost Gazy pro její obyvatele i sousedy.“
Vysocí představitelé Hamásu údajně s plánem souhlasili, avšak otázka, zda se hnutí odzbrojí před nebo po stažení Izraele z Gazy, se již stala předmětem sporu. „Nepodnikneme žádné kroky týkající se odzbrojení před stažením Izraele z pásma,“ řekl pro Al Jazeeru Ghazi Hamad, člen vyjednávacího týmu Hamásu.
Dříve izraelský představitel sdělil agentuře Reuters, že navrhované podmínky nejsou uspokojivé.
„Izrael požaduje úplné odzbrojení Hamásu, včetně odstranění zbraní z Gazy a úplné demilitarizace pásma jakožto předpokladu pro jakýkoli proces,“ uvedl tento představitel a dodal, že projednávaný plán „neposkytuje uspokojivou odpověď na tyto požadavky a Izrael vyjádřil své námitky“.
Toto oznámení přichází devět měsíců po podepsání příměří zprostředkovaného USA. Jednání mezi Izraelem a hnutím Hamás se z velké části dostala do slepé uličky ohledně provádění druhé fáze, včetně odzbrojení hnutí Hamás a rekonstrukce Gazy.
V rámci americko-izraelské války proti Íránu, která vykazuje známky eskalace v celém regionu, provedla íránská armáda v pátek útoky dronů na americká vojenská zařízení na letecké základně Ahmad Al Jaber v Kuvajtu. Útoky byly reakcí na nedávné americké útoky na Írán, včetně úderu na dům v Qeshmu, informovala íránská státní média.
A Saúdská Arábie se podle jemenských zdrojů připravuje na velkou vojenskou ofenzívu proti Húsím po moři a možná i po zemi ve středním Jemenu, a to v rámci snahy prolomit blokádu svých vývozů ropy přes jižní část Rudého moře.
Další události:
- Ve čtvrtek proplulo úžinou Bab el-Mandeb dvacet pět nákladních lodí s komoditami, zatímco provoz v Hormuzské úžině zůstal nízký – podle údajů společnosti Kpler propluly pouze dva tankery.
- Analytici očekávají, že velké ropné společnosti vykážou vysoké zisky, zatímco boje mezi Íránem a USA brzdily dodávky ropy. Šest největších evropských ropných společností vykázalo za první čtvrtletí zisky v celkové výši 22 miliard dolarů, což je o 43 % více než ve stejném období loňského roku, uvádí organizace Global Witness.
- Saúdská Arábie ve čtvrtek oznámila, že zřídila námořní obrannou alianci čtrnácti zemí regionu s cílem zajistit bezpečnost plavby v okolí úžiny Bab al-Mandab.
- Íránský útok zasáhl ve čtvrtek budovu čínské firmy v Kuvajtu, čímž budovu vážně poškodil a zabil jednoho pracovníka, uvedla kuvajtská armáda, a to několik hodin poté, co jordánská protivzdušná obrana sestřelila pět raket vypálených z Íránu.
- Egyptská vláda ve čtvrtek uvedla, že úřady analyzují úlomky dronu z bezprecedentního útoku na jeden z jejích přístavů, poté co prezident Abdel Fattah al-Sisi varoval před eskalací napětí v regionu. Jeho vláda již dříve potvrdila, že požár na dvou plynových tankerech v přístavu Damietta – z nichž jeden patřil Spojeným státům – byl důsledkem útoku dronem, prvního, který na zemi zaútočil od vypuknutí války na Blízkém východě.
Z jižního Libanonu jsou hlášeny „masivní“ výbuchy, z izraelská armáda tam bombarduje „tunely Hizballáhu“ poblíž hradu Beaufort
Mezitím v Libanonu místní média informovala o „masivních výbuších“, k nimž došlo v noci v jižních částech země, kde izraelské síly podle svých tvrzení vyhodily do vzduchu podzemní síť tunelů patřící Hizballáhu.
Oficiální libanonská Národní tisková agentura (NNA) informovala o výbuchech v Yahmar al-Shaqif, Arnoun a Kfar Tebnit, což jsou oblasti v blízkosti hřebene Beaufort, který je obsazen izraelskou armádou.
Výbuchy začaly kolem půlnoci a „se s obrovskou a bezprecedentní silou rozléhaly po celém jihu“, uvedla NNA.
Korespondent této agentury uvedl, že výbuchy v blízkosti hradu Beaufort – 900 let starého hradu a strategického hřebene, který izraelské jednotky obsadily v květnu – „způsobily rozbití oken řady domů ve městě al-Qlailah v důsledku síly výbuchů a otřesů, které pocítili obyvatelé v celém regionu“.
Zpráva dále uvádí: „Výbuchy způsobily škody na některých domech, zatímco obyvatelé hlásili, že zvuk výbuchů byl intenzivní, doprovázený silnou rázovou vlnou, která otřásla městem, a také zápachem střelného prachu ve vzduchu.“
V příspěvku na X uvedly Izraelské obranné síly (IDF), že „zničily několik klíčových prvků v podzemní síti tunelů“ v oblasti hřebene Beaufort. Tvrdily, že síť tunelů, nacházející se asi 6 km od izraelského města Metula na druhé straně hranice, byla budována více než 20 let a skládala se z několika úrovní, přičemž sloužila jako „centrální teroristické velitelství pro jednotku [Hizballáhu] jednotky [Hizballáhu] ‚Badir‘ v jižním Libanonu, kterou financoval a naplánoval íránský teroristický režim“.
„Existence této infrastruktury představovala hrozbu pro obyvatele severu [Izraele] i pro naše jednotky,“ uvedly IDF.
„V uplynulých týdnech jednotky IDF dokončily obsazení oblasti Beaufort Ridge, přičemž kontrolovaly a prohledávaly podzemní infrastruktury a připravovaly je ke zničení.“
Další informace o tom, že íránská armáda v pátek oznámila, že provedla útoky dronů namířené proti americkým vojenským zařízením v Kuvajtu, poté co se po téměř týdenním klidu obnovily boje mezi Washingtonem a Teheránem.
Armáda uvedla, že útočila na „úkryty stíhacích letadel, systémy satelitní komunikace a sklady vybavení na letecké základně Ahmad al-Jaber v Kuvajtu“.
Z Centrálního velitelství americké armády zatím nepřišel žádný okamžitý komentář.
Íránská armáda ve svém prohlášení uvedla, že útoky byly reakcí na nedávnou agresi americké armády a „brutální útok“ na obytný dům na ostrově Qeshm, informuje agentura Agence France-Presse.
Místní média ve čtvrtek informovala, že při amerických útocích na ostrově v Hormuzském průlivu zahynuli tři členové jedné rodiny.
Americká armáda dříve uvedla, že proti Íránu provedla „masivní vlnu úderů“.
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