Městská část Praha 1: Velká letní burza vinylů vrací na Petrské náměstí hudbu z gramofonů!

31. 7. 2026

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Petrské náměstí se v neděli 2. srpna od 14 do 19 hod. opět stane místem setkání milovníků vinylových desek, hudby i sousedského života. Studio Paměť pořádá společně se Spolek přátel Petrské čtvrti další ročník Velké letní burzy desek, která nabídne tisíce gramofonových desek, vinylové DJs a navazující večerní koncerty pod širým nebem.

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Obsah vydání | 31. 7. 2026