Městská část Praha 1: Velká letní burza vinylů vrací na Petrské náměstí hudbu z gramofonů!
31. 7. 2026
čas čtení < 1 minuta
Petrské náměstí se v neděli 2. srpna od 14 do 19 hod. opět stane místem setkání milovníků vinylových desek, hudby i sousedského života. Studio Paměť pořádá společně se Spolek přátel Petrské čtvrti další ročník Velké letní burzy desek, která nabídne tisíce gramofonových desek, vinylové DJs a navazující večerní koncerty pod širým nebem.
Více info: https://www.facebook.com/.../197BUDCBPm/.
216
Diskuse