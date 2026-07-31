Hamás předá zbraně nové správě v Gaze, sděluje představitel, dohoda však závisí na stažení izraelských sil
31. 7. 2026
Ghazi Hamad z Hamásu sdělil agentuře Reuters, že hnutí předá zbraně orgánu zřízenému Trumpovou Radou pro mír
Palestinci byli zraněni při izraelském leteckém úderu na Gazu několik hodin po oznámení dohody o odzbrojení Hamásu
Představitel Hamásu prohlásil, že hnutí předá zbraně nové správě v Gaze
V dalších komentářích pro agenturu Reuters Ghazi Hamad uvedl, že Hamás předá své zbraně Národnímu výboru pro správu Gazy (NCAG), novému orgánu zřízenému Radou pro mír, který má dohlížet na každodenní záležitosti na palestinském území.
Uvedl, že odzbrojení bude podmíněno stažením izraelských vojsk a že NCAG a mezinárodní síly musí vstoupit do Gazy a rozbít milice podporované Izraelem.
Palestinci zraněni při izraelském leteckém útoku na Gazu několik hodin po oznámení dohody o odzbrojení Hamásu
Několik Palestinců bylo zraněno při izraelském leteckém úderu v Gaze dnes ráno, jen několik hodin po tom, co americký prezident Donald Trump oznámil dohodu o odzbrojení Hamásu, informovala agentura Reuters s odvoláním na místní zdravotnické úředníky.
Reakce Hamásu a izraelských představitelů naznačují, že dohoda ohledně Gazy stále čelí překážkám; Teherán zahájil útoky dronů na Kuvajt jako odvetu za nedávné americké útoky
Z jižního Libanonu jsou hlášeny „masivní“ výbuchy, zatímco izraelská armáda bombarduje „tunely Hizballáhu“ poblíž hradu Beaufort
Trump tvrdí, že bylo dosaženo dohody o Gaze – překážky však přetrvávají
Donald Trump tvrdí, že bylo dosaženo dohody o odzbrojení Hamásu a Izraeli o stažení jeho sil z Gazy, avšak na palestinském území zůstává mnoho překážek a podmínek.
„Dohoda bude realizována v pečlivě naplánovaných fázích,“ uvedl americký prezident na sociálních sítích. „Jakmile bude odzbrojení dokončeno, izraelské jednotky se stáhnou a Mezinárodní stabilizační síly budou spolupracovat s novou palestinskou policií, aby zajistily bezpečnost Gazy pro její obyvatele i sousedy.“
Vysocí představitelé Hamásu údajně s plánem souhlasili, avšak otázka, zda se hnutí odzbrojí před nebo po stažení Izraele z Gazy, se již stala předmětem sporu. „Nepodnikneme žádné kroky týkající se odzbrojení před stažením Izraele z pásma,“ řekl pro Al Jazeeru Ghazi Hamad, člen vyjednávacího týmu Hamásu.
Dříve izraelský představitel sdělil agentuře Reuters, že navrhované podmínky nejsou uspokojivé.
„Izrael požaduje úplné odzbrojení Hamásu, včetně odstranění zbraní z Gazy a úplné demilitarizace pásma jakožto předpokladu pro jakýkoli proces,“ uvedl tento představitel a dodal, že projednávaný plán „neposkytuje uspokojivou odpověď na tyto požadavky a Izrael vyjádřil své námitky“.
Toto oznámení přichází devět měsíců po podepsání příměří zprostředkovaného USA. Jednání mezi Izraelem a hnutím Hamás se z velké části dostala do slepé uličky ohledně provádění druhé fáze, včetně odzbrojení hnutí Hamás a rekonstrukce Gazy.
V rámci americko-izraelské války proti Íránu, která vykazuje známky eskalace v celém regionu, provedla íránská armáda v pátek útoky dronů na americká vojenská zařízení na letecké základně Ahmad Al Jaber v Kuvajtu. Útoky byly reakcí na nedávné americké útoky na Írán, včetně úderu na dům v Qeshmu, informovala íránská státní média.
A Saúdská Arábie se podle jemenských zdrojů připravuje na velkou vojenskou ofenzívu proti Húsím po moři a možná i po zemi ve středním Jemenu, a to v rámci snahy prolomit blokádu svých vývozů ropy přes jižní část Rudého moře.
Další události:
- Ve čtvrtek proplulo úžinou Bab el-Mandeb dvacet pět nákladních lodí s komoditami, zatímco provoz v Hormuzské úžině zůstal nízký – podle údajů společnosti Kpler propluly pouze dva tankery.
- Analytici očekávají, že velké ropné společnosti vykážou vysoké zisky, zatímco boje mezi Íránem a USA brzdily dodávky ropy. Šest největších evropských ropných společností vykázalo za první čtvrtletí zisky v celkové výši 22 miliard dolarů, což je o 43 % více než ve stejném období loňského roku, uvádí organizace Global Witness.
- Saúdská Arábie ve čtvrtek oznámila, že zřídila námořní obrannou alianci čtrnácti zemí regionu s cílem zajistit bezpečnost plavby v okolí úžiny Bab al-Mandab.
- Íránský útok zasáhl ve čtvrtek budovu čínské firmy v Kuvajtu, čímž budovu vážně poškodil a zabil jednoho pracovníka, uvedla kuvajtská armáda, a to několik hodin poté, co jordánská protivzdušná obrana sestřelila pět raket vypálených z Íránu.
- Egyptská vláda ve čtvrtek uvedla, že úřady analyzují úlomky dronu z bezprecedentního útoku na jeden z jejích přístavů, poté co prezident Abdel Fattah al-Sisi varoval před eskalací napětí v regionu. Jeho vláda již dříve potvrdila, že požár na dvou plynových tankerech v přístavu Damietta – z nichž jeden patřil Spojeným státům – byl důsledkem útoku dronem, prvního, který na zemi zaútočil od vypuknutí války na Blízkém východě.
Z jižního Libanonu jsou hlášeny „masivní“ výbuchy, z izraelská armáda tam bombarduje „tunely Hizballáhu“ poblíž hradu Beaufort
Mezitím v Libanonu místní média informovala o „masivních výbuších“, k nimž došlo v noci v jižních částech země, kde izraelské síly podle svých tvrzení vyhodily do vzduchu podzemní síť tunelů patřící Hizballáhu.
Oficiální libanonská Národní tisková agentura (NNA) informovala o výbuchech v Yahmar al-Shaqif, Arnoun a Kfar Tebnit, což jsou oblasti v blízkosti hřebene Beaufort, který je obsazen izraelskou armádou.
Výbuchy začaly kolem půlnoci a „se s obrovskou a bezprecedentní silou rozléhaly po celém jihu“, uvedla NNA.
Korespondent této agentury uvedl, že výbuchy v blízkosti hradu Beaufort – 900 let starého hradu a strategického hřebene, který izraelské jednotky obsadily v květnu – „způsobily rozbití oken řady domů ve městě al-Qlailah v důsledku síly výbuchů a otřesů, které pocítili obyvatelé v celém regionu“.
Zpráva dále uvádí: „Výbuchy způsobily škody na některých domech, zatímco obyvatelé hlásili, že zvuk výbuchů byl intenzivní, doprovázený silnou rázovou vlnou, která otřásla městem, a také zápachem střelného prachu ve vzduchu.“
V příspěvku na X uvedly Izraelské obranné síly (IDF), že „zničily několik klíčových prvků v podzemní síti tunelů“ v oblasti hřebene Beaufort. Tvrdily, že síť tunelů, nacházející se asi 6 km od izraelského města Metula na druhé straně hranice, byla budována více než 20 let a skládala se z několika úrovní, přičemž sloužila jako „centrální teroristické velitelství pro jednotku [Hizballáhu] jednotky [Hizballáhu] ‚Badir‘ v jižním Libanonu, kterou financoval a naplánoval íránský teroristický režim“.
„Existence této infrastruktury představovala hrozbu pro obyvatele severu [Izraele] i pro naše jednotky,“ uvedly IDF.
„V uplynulých týdnech jednotky IDF dokončily obsazení oblasti Beaufort Ridge, přičemž kontrolovaly a prohledávaly podzemní infrastruktury a připravovaly je ke zničení.“
Další informace o tom, že íránská armáda v pátek oznámila, že provedla útoky dronů namířené proti americkým vojenským zařízením v Kuvajtu, poté co se po téměř týdenním klidu obnovily boje mezi Washingtonem a Teheránem.
Armáda uvedla, že útočila na „úkryty stíhacích letadel, systémy satelitní komunikace a sklady vybavení na letecké základně Ahmad al-Jaber v Kuvajtu“.
Z Centrálního velitelství americké armády zatím nepřišel žádný okamžitý komentář.
Íránská armáda ve svém prohlášení uvedla, že útoky byly reakcí na nedávnou agresi americké armády a „brutální útok“ na obytný dům na ostrově Qeshm, informuje agentura Agence France-Presse.
Místní média ve čtvrtek informovala, že při amerických útocích na ostrově v Hormuzském průlivu zahynuli tři členové jedné rodiny.
Americká armáda dříve uvedla, že proti Íránu provedla „masivní vlnu úderů“.
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