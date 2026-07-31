Při přechodu 49 000 lidí z Maroka do španělské enklávy Ceuta zahynulo nejméně 18 lidí
31. 7. 2026
Podle úředních zdrojů se někteří utopili a jiní se stali obětí tlačenice; incident vyvolal kritiku Španělska ze strany Francie a Itálie
Nejméně 18 lidí zemřelo při pokusu dostat se do španělské enklávy Ceuta poté, co během několika hodin vstoupilo na toto malé území z Maroka přibližně 49 000 migrantů, což vyvolalo politickou krizi pro madridskou vládu a spustilo vlnu kritiky ze strany ostatních zemí EU.
Velký příliv lidí, kteří do Ceuty přicházejí plaváním ze sousedního Maroka nebo přelézáním vysokého hraničního plotu, zaskočil město s 85 000 obyvateli a vyústil v to, co jedno místní policejní sdružení označilo za „závažnou humanitární krizi“.
Španělský premiér Pedro Sánchez – který má v pátek navštívit Ceutu spolu s ministrem vnitra Fernandem Grande-Marlaskou – čelí obrovskému tlaku ze strany politických oponentů i dalších evropských zemí, aby přišel s rychlou a komplexní reakcí.
Tento nejnovější incident zastínil i poslední hromadný přechod hranic v květnu 2021, kdy během dvou dnů vstoupilo na území 10 000 lidí, kteří využili uvolnění hraničních kontrol ze strany Maroka.
K tomuto přechodu došlo uprostřed zvýšeného napětí mezi Madridem a Rabatem kvůli rozhodnutí Španělska umožnit vůdci hnutí za nezávislost Západní Sahary, Frontě Polisario, léčení na covid-19 ve Španělsku. Maroko i Fronta Polisario si nárokují Západní Saharu, která byla pod španělskou správou až do roku 1975, kdy koloniální úřady předaly území Maroku a Mauritánii.
Tato diplomatická krize skončila v roce 2022, kdy Madrid upustil od své dlouhodobé politiky neutrality a podpořil marocký plán pro Západní Saharu – krok, který způsobil diplomatický rozkol mezi Madridem a Alžírem, které podporovalo skupinu Polisario.
Sánchez navštívil Alžír 20. července – šlo o první takovou návštěvu španělského předsedy vlády za poslední čtyři roky –, což znamenalo oteplení vztahů s Alžírskem.
Zdroje z marocké vlády sdělily zpravodajské agentuře Europa Press, že nárůst počtu lidí vstupujících do Ceuty je způsoben „zločineckými organizacemi“, a trvaly na tom, že spolupráce Rabatu se Španělskem zůstává „příkladná“.
Ve čtvrtek večer španělské ministerstvo vnitra oznámilo, že do Ceuty bude nasazeno 60 příslušníků ozbrojených sil spolu s dalšími 30 příslušníky Guardia Civil. „Ozbrojené síly posílí Guardia Civil při výkonu jejích pravomocí a dalších opatření, která mohou být nezbytná k udržení bezpečnosti ve městě Ceuta,“ uvedlo ministerstvo.
Situace se však rychle vyvíjí, město se potýká s obrovským počtem příchozích.
Rachid Sbihi, který vede místní odborové sdružení zastupující příslušníky Civilní gardy, popsal situaci jako „závažnou humanitární krizi“. Uvedl: „Lidé stále přicházejí. Posily, které dorazily, pomáhají pouze zraněným a podílejí se na dalších humanitárních aktivitách.“
Bez přístřeší musely tisíce lidí, včetně dětí bez doprovodu, spát v parcích a na chodnících, zatímco jiní bezcílně bloudili po ulicích, uvedl Sbihi. „Je to chaos,“ dodal.
Záběry ze čtvrtečního videa zachytily davy lidí obcházející vlnolamy na pláži Tarajal a směřující na místní silnice. Ačkoli většina z nich vypadala jako mladí muži, byly mezi nimi i rodiny s ženami a malými dětmi.
Stovky migrantů běží a jásají při vstupu do španělské enklávy Ceuta
„Viva España!“ křičeli někteří na nezávislého fotografa pracujícího pro agenturu Associated Press. Zpočátku nebylo jasné, co přimělo tolik lidí k přechodu do Ceuty.
Ceuta spolu s Melillou, dalším španělským autonomním městem v severním Maroku, představuje jedinou pozemní hranici EU s Afrikou. Obě města pravidelně čelí nárůstu pokusů o překročení hranice lidmi, kteří se snaží dostat do Evropy.
Juan Jesús Vivas, starosta a předseda Ceuty, požadoval nasazení dalších policejních sil a vojáků, „aby byla zaručena nedotknutelnost hranice“ a bezpečnost občanů. Rovněž vyzval ústřední vládu, aby v souvislosti s těmito pokusy o překročení hranice vyhlásila stav národní nouze.
Vláda však výzvy k vyhlášení stavu národní nouze odmítla s tím, že takový stav nelze vyhlásit z důvodu migračních otázek, nýbrž pouze v reakci na závažné meteorologické události – jako jsou současné lesní požáry – nebo v případě sopečné či jaderné hrozby.
Události v Ceutě vedly některé další země EU k vydávání výhrůžek či kritických prohlášení.
Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares si v pátek předvolal italského velvyslance v Madridu poté, co krajně pravicová vláda Giorgie Meloniové vyzvala k vyloučení Španělska ze schengenského prostoru volného pohybu.
Meloniová uvedla, že Itálie je připravena přijmout „mimořádná opatření“ na obranu svých hranic, a tvrdila, že „šokující“ scény z Ceuty dokazují, že „nelegální imigrace představuje skutečnou hrozbu pro bezpečnost evropských hranic“.
Meloniová, jejíž vláda se od neúspěšného referenda o soudních reformách v březnu snaží znovu získat podporu, zřejmě využívá tento incident k politickému zisku před příštími parlamentními volbami, v nichž čelí konkurenci nového rivala z řad krajní pravice, Roberta Vannacciho. Bezpečnost si zvolila za svůj klíčový politický program.
Italský ministr zahraničí Antonio Tajani přičítal situaci v Ceutě rozhodnutí vlády Sáncheze nabídnout nyní již uzavřený program k legalizaci postavení více než milionu migrantů bez dokladů a žadatelů o azyl. Uvedl, že tento program podnítil obchod s lidmi a byl „zcela chybný“.
Tajaniho výroky vyvolaly ostrou reakci Albara, který označil tyto komentáře za „nepatřičné“ a obvinil Itálii z „stranické demagogie“.
Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez uvedl, že vydal pokyny k posílení kontrol na španělských hranicích.
Bývalý francouzský premiér Michel Barnier se vyjádřil ještě ostřeji a prohlásil, že Francie „nemůže nést důsledky rozhodnutí svých sousedů v oblasti migrace“. Zdálo se také, že kritizoval španělský program legalizace pobytu, když řekl: „Pokud členský stát přijímá rozhodnutí, která vytvářejí přitažlivý faktor pro migraci, musíme být schopni okamžitě chránit naše hranice … Zvládnutí imigrace je podmínkou suverenity, bezpečnosti a důvěry mezi evropskými státy.“
Ve Španělsku opoziční Lidová strana (PP) vyzývá Sáncheze, aby přišel s tvrdou reakcí, a tvrdí, že malé vojenské a policejní posily oznámené ve čtvrtek večer jsou nedostatečné.
„Lidé do Ceuty přicházeli po celou noc a ti, kteří jsou přímo na místě, popisují město jako obsazené, přičemž se nedělá nic dostatečného, aby se tomu zabránilo,“ napsal na X předseda PP Alberto Núñez Feijóo.
Krajně pravicová strana Vox mezitím označila tento incident za „invazi“.
Zdroj v angličtině ZDE
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