Vypuknutí epidemie eboly v Konžské demokratické republice je nejrychleji se šířící v historii tohoto viru
31. 7. 2026
Vzhledem k tomu, že počet obětí stoupl na téměř 1 500 a vakcína proti kmeni Bundibugyo bude zřejmě k dispozici až za několik měsíců, zdravotníci čelí náročnému boji o zpomalení šíření epidemie
Nejnovější počty potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo učinily z této nejnovější epidemie tu, která se šíří nejrychleji v dosavadní historii viru.
S 3 360 potvrzenými případy postihuje nemoc nyní obyvatele pěti provincií na východě DRK, přičemž bylo zaznamenáno 1 487 úmrtí, což podle konžských zdravotnických úředníků představuje celkovou úmrtnost odhadovanou na přibližně 45 %. Zdravotní reakce na tuto epidemii byly v mnoha postižených oblastech značně ztíženy konflikty.
„Obávám se, že v určitém okamžiku se život tady v naší provincii Ituri může zcela zastavit,“ řekla Deborah Nzuva, matka čtyř dětí, která žije v Rwampara, jedné z postižených oblastí. „Už před vypuknutím nemoci způsobené virem eboly, která si i nadále vybírá své oběti, jsme byli v nejisté situaci.“
Od oficiálního vyhlášení konžskými úřady 15. května se kmen viru Bundibugyo šíří rychleji než kterákoli z předchozích 16 epidemií eboly v zemi – a počty se blíží dosavadnímu nejhoršímu počtu obětí z let 2018–2020, kdy se v KDR nakazilo 3 470 lidí.
Profesor Pierre Akilimali z Národního institutu veřejného zdraví (NPHI) má na starosti reakci na epidemii eboly. Zdůrazňuje, že se nemoc nadále šíří a že je stále obtížné odhadnout, kdy dosáhne svého vrcholu. Podle něj je před námi ještě dlouhá cesta a cesta k zvládnutí epidemie bude zdlouhavá.
„Tady v Ituri se potýkáme s problémy v podobě nedostatečné bezpečnosti, těžby nerostných surovin a vysoké hustoty obyvatelstva, což činí současnou epidemii složitější než ty předchozí,“ uvedl.
Kongolské úřady uvádějí, že přijaly řadu opatření k omezení šíření, včetně posílení dohledu prostřednictvím styčných důstojníků v komunitách, vybudování více než 20 center pro léčbu eboly a zřízení místních laboratoří pro testování. „Veřejnost musí rovněž přispět tím, že při sebemenším podezření na infekci vyhledá lékařskou pomoc,“ řekl Akilimali. „To nám pomůže účinně reagovat na tuto nemoc.“
Uvedl, že počet případů ve zdravotnických oblastech Bunia a Rwampara nadále stoupá, přičemž každý týden je potvrzeno 100 až 150 nových infekcí.
Annabelle Nissi, obchodnice s oděvy v Buni, uvedla, že lidé žijí ve strachu.
„Tato epidemie nám způsobuje velké utrpení. Naše naděje spočívá výhradně v Božích rukou. Nadále narušuje naše životy a zastavila naše rozvojové projekty,“ řekla.
Dr. Justus Nsio, terénní manažer pro mimořádné události v Afrických centrech pro kontrolu a prevenci nemocí, uvedl, že jde o závod s časem.
„Všichni odborníci sledující tuto epidemii se shodují, že byla odhalena příliš pozdě. Když dojde ke zpoždění v odhalení, musíme tvrdě pracovat, abychom dohnali to, co jsme dříve zmeškali, a nemoc tak dostali pod kontrolu,“ řekl.
„Jisté je, že díky odhodlání hnutí a našich partnerů bude výsledek příznivý.“
Zdravotníci se v květnu připravují na bezpečný pohřeb v obci Mongbwalu v provincii Ituri v Konžské demokratické republice. Fotografie: Michel Lunanga/Getty Images
Na začátku července začaly klinické studie vakcíny proti kmeni Bundibugyo, pro který neexistuje standardní léčba.
K 15. červenci bylo do těchto studií zařazeno asi 20 lidí; podle profesora Placide Mbala, vedoucího laboratorních operací v rámci reakce na ebolu v DRK, by mohly trvat až čtyři měsíce.
Uganda, která tento týden, 12 dní po nahlášení posledního případu, prohlásila epidemii eboly na svém území za ukončenou, vyslala do Konžské demokratické republiky odborníky, aby spolupracovali se svými konžskými kolegy, zejména v pohraničních oblastech Tchomia a Kasenyi.
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