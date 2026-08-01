Logika státního zásahu proti nelegálním domovům důchodců
1. 8. 2026 / Boris Cvek
Policisté by se proto měli trénovat v péči o staré, nemohoucí lidi. Ostatně šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky už několik let varuje, že dramatický nárůst počtu lidí, kteří vyžadují celodenní péči, je nevyhnutelný. A nejsme podle něj vůbec připraveni.
Je nejvyšší čas zapojit policii. Když nebude jiného zbytí, měli by policisté dostat aspoň trénink v tom, jak ohleduplně položit bezmocné klienty někam do škarpy.
Hasiči by zase mohli zasahovat u těžce postižených lidí, jejichž velká část si nemůže kvůli absenci sociální sítě zajít na záchod nebo se najíst. Média tuhle informaci občas zvedla, ale nějak zapadla. Celníci by mohli krmit lidi s terminální Alzheimerovou nemocí.
Samozřejmě policisté, hasiči i celníci jsou podfinancovaní. Holt musí se šetřit, když jen na snížení daní při rušení superhrubé mzdy vypadlo ze státního rozpočtu už půl bilionu a brzy to bude bilion. Peníze nejsou na nic. Brzy dost možná nebude ani na školství nebo základní zdravotní péči. Ostatně dvě stě tisíc dětí je už bez pediatra a je to stále horší.
Co třeba udělat nějakou sbírku? Nebo zvýšit daně nízkopříjmovým? To jsou přece ty recepty, které česká politika a česká společnost znají nejlépe a stále je opakují.
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