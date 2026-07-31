Nesmyslná hysterie kvůli imigrantům: Více než 48 000 lidí se už dobrovolně vrátilo z Ceuty do Maroka
31. 7. 2026
Při přechodu desítek tisíc lidí z Maroka do španělské enklávy Ceuta zahynulo nejméně 57 lidí
Pedro Sánchez odsuzuje „porušení územní celistvosti“, zatímco ostatní země EU kritizují Madrid kvůli tomuto incidentu
Není žádná možnost, aby imigranti dostali z Ceuty do Evropy
Nejméně 57 lidí zahynulo při pokusu dostat se do španělské enklávy Ceuta poté, co až 50 000 migrantů vtrhlo na toto malé území z Maroka v akci, kterou španělský premiér, Pedro Sánchez, označil za „porušení územní celistvosti Španělska“.
Tento obrovský příliv, k němuž došlo během pouhých 24 hodin, přetížil město s 85 000 obyvateli, vyvolal politickou krizi v Madridu a vedl k záplavě kritiky ze strany ostatních zemí EU, včetně výzev k vyloučení Španělska ze schengenského prostoru volného pohybu.
Sánchez, který do Ceuty dorazil v pátek ráno, uvedl, že využije všechny prostředky, které má k dispozici, aby zajistil bezpečnost obyvatel Ceuty.
Masový přechod připsal „mafiím obchodujícím s lidmi“, které využily rozhodnutí španělského Nejvyššího soudu, jenž nedávno rozhodl, že osoby zadržené na moři při pokusu o vstup do Ceuty nebo do další španělské severoafrické enklávy Melilly nelze na základě zvláštních pravidel bez dalšího vracet.
Sánchez řekl: „Tato informace se během posledních několika hodin šířila jako požár prostřednictvím sítí mafií zabývajících se obchodem s lidmi a vyvolala lavinu takového charakteru a rozsahu, jakou jsme zažili včera.“
Sánchez uvedl, že bude zřízeno dočasné přijímací středisko, které usnadní vyřizování dokladů, registraci, třídění a „urychlené“ vyhoštění osob, které nemají právní nárok na pobyt ve Španělsku.
Rovněž uvedl, že vláda postaví viditelnou bariéru – řadu bójí – poblíž vlnolamu na pláži Tarajal v Ceutě, aby bylo jasné, kde se nachází hranice, a aby bylo v souladu s právními předpisy splněno rozhodnutí soudu.
Ačkoli španělská vláda uvedla, že ve čtvrtek a v časných ranních hodinách v pátek překročilo hranici asi 50 000 lidí, starosta Ceuty odhadl tento počet na přibližně 60 000.
Španělské ministerstvo vnitra, které do enklávy vyslalo další policisty a vojáky, uvedlo, že do pátku do 18:00 se více než 48 300 lidí dobrovolně vrátilo do Maroka.
Tento nejnovější incident zastínil poslední hromadný přechod hranic v květnu 2021, kdy Maroko uvolnilo hraniční kontroly a umožnilo tak během dvou dnů vstup na své území přibližně 10 000 lidem.
K tomuto přechodu došlo uprostřed zvýšeného napětí mezi Madridem a Rabatem kvůli rozhodnutí Španělska umožnit vůdci hnutí za nezávislost Západní Sahary, Frontě Polisario, léčit se ve Španělsku na covid-19. Maroko i Fronta Polisario si činí nárok na Západní Saharu, která byla pod španělskou správou až do roku 1975, kdy koloniální úřady předaly toto území Maroku a Mauritánii.
Tato diplomatická krize skončila v roce 2022, kdy Madrid upustil od své dlouholeté politiky neutrality a podpořil marocký plán pro Západní Saharu – krok, který způsobil diplomatický rozkol mezi Španělskem a Alžírskem, které podporovalo skupinu Polisario.
Sánchez navštívil 20. července Alžír – šlo o první takovou návštěvu španělského předsedy vlády za poslední čtyři roky –, což znamenalo oteplení vztahů s Alžírskem.
Zdroje marocké vlády sdělily zpravodajské agentuře Europa Press, že nárůst počtu lidí vstupujících do Ceuty je způsoben „zločineckými organizacemi“, a trvaly na tom, že spolupráce Rabatu se Španělskem zůstává „příkladná“.
Rachid Sbihi, který vede místní odborové sdružení zastupující příslušníky španělské Guardia Civil – jednotky hlídající španělské hranice –, popsal situaci jako „závažnou humanitární krizi“.
Tisíce lidí, včetně dětí bez doprovodu, zůstaly bez přístřeší a musely spát v parcích a na chodnících, zatímco jiné bezcílně bloudily po ulicích. „Je to chaos,“ řekl Sbihi.
Mezi těmi, kteří zemřeli, se mnozí utopili, ale někteří zahynuli v tlačenici při pokusu překonat plot na vlnolamu na pláži Tarajal, uvedl Sbihi.
Lidé čekající na marocké straně hranice na příležitost přejít do Ceuty. Fotografie: Reuters
Záběry ze čtvrtečního videa zachytily davy lidí, jak obcházejí vlnolamy na pláži Tarajal a vycházejí na místní silnice. Ačkoli většina z nich vypadala jako mladí muži, byly mezi nimi i rodiny s ženami a malými dětmi.
Ceuta a Melilla představují jedinou pozemní hranici EU s Afrikou. Obě města pravidelně čelí nárůstu pokusů o překročení hranice lidmi, kteří se snaží dostat do Evropy.
Události v Ceutě vedly některé země EU k vyslovení ostrých výhrůžek či kritiky.
Španělský ministr zahraničí José Manuel Albares si v pátek předvolal italského velvyslance v Madridu poté, co krajně pravicová vláda Giorgie Meloniové vyzvala k vyloučení Španělska ze schengenského prostoru volného pohybu.
Italský ministr zahraničí Antonio Tajani přičítal situaci v Ceutě rozhodnutí vlády Sáncheze nabídnout nyní již uzavřený program k legalizaci pobytu více než 1 milionu migrantů bez dokladů a žadatelů o azyl. Uvedl, že tento program podněcoval obchod s lidmi a byl „zcela nesprávný“.
Tajaniho výroky vyvolaly ostrou reakci Albara, který označil tyto komentáře za „nepatřičné“ a obvinil Itálii z „stranické demagogie“.
Švédský premiér Ulf Kristersson vyzval Španělsko, aby „rychle jednalo s cílem znovu získat kontrolu nad situací a splnit své závazky v rámci schengenské spolupráce“ .
Finská ministryně vnitra Mari Rantanenová uvedla, že jelikož Španělsko „zcela selhalo při ochraně vnější hranice schengenského prostoru“, měly by všechny země EU podpořit návrh Itálie na pozastavení jeho schengenského statusu.
Evropská komise však v pátek později ve svém prohlášení uvedla, že na Ceutu a Melillu se vztahují zvláštní schengenská pravidla, která brání dalšímu pohybu v rámci této zóny.
Komisař EU pro migraci Magnus Brunner označil situaci v Ceutě za „nepřijatelnou“ a uvedl, že je v úzkém kontaktu se španělskými úřady. Potvrdil však také, že z Ceuty neexistuje žádná trasa pro další cestování vzhledem k jedinečnému statusu této enklávy podle schengenských pravidel.
Uvedl: „Schengenský hraniční kodex stanoví zvláštní pravidla, která se vztahují na Ceutu a Melillu. Hraniční kontroly osob opouštějících Ceutu a Melillu zůstávají v platnosti.“
Ve Španělsku vyzvala opoziční Lidová strana (PP) Sáncheze, aby přišel s ráznou reakcí, a uvedla, že vojenské a policejní posily oznámené ve čtvrtek večer jsou nedostatečné.
V příspěvku na X napsal předseda PP Alberto Núñez Feijóo: „Lidé do Ceuty přicházeli po celou noc a ti, kteří jsou přímo na místě, popisují město jako okupované, přičemž se nedělá nic dostatečného, aby se tomu zabránilo.“
Krajně pravicová strana Vox označila tento incident za „invazi“.
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