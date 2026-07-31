BBC: Hysterie ohledně imigrantů ve španělské Ceutě je nesmysl
31. 7. 2026
Moderátor, pořad The World at One, pátek 31. července 2026, 13 hodin: Cesta imigrantů přes překážky, při níž se ponořují do moře a zase z něj vylézají, aby se dostali do enklávy, někomu připomene masivní exodus migrantů z Turecka do EU v polovině minulého desetiletí. Gerald Klaus je předsedou Evropské iniciativy pro stabilitu. Právě on během té migrační krize vypracoval plán spolupráce mezi EU a Tureckem. Zeptal jsem se ho, co si myslí o varováních jiných zemí, včetně Finska, že by Španělsko mohlo být vyloučeno ze schengenského prostoru s otevřenými hranicemi.
Gerald Klaus: Je to naprosto absurdní a zcela iracionální. Španělsko zaznamenalo v posledních třech letech méně příjezdů nelegálních migrantů než Itálie. Španělsko spolupracuje s ostatními evropskými zeměmi a přijímá zpět značný počet lidí, kteří dorazili do Španělska a poté pokračovali do Německa nebo Francie. A tato krize v Ceutě není způsobena španělskou politikou, ale neschopností Maroka rychle kontrolovat nebo přijímat zpět tyto osoby. Evropané by se tedy měli sjednotit a zaujmout vůči Maroku velmi silný společný postoj, místo aby obviňovali Španělsko z něčeho, na co Španělsko ve skutečnosti nemá žádný vliv. Pokud lidé přeplavou moře do španělské exklávy, Španělsko nemá jinou možnost, než je přijmout, a cílem je pak co nejrychleji je vrátit do Maroka.
Moderátor: Z některých politických kruhů zaznívá kritika Španělska ohledně jeho politiky udělování občanství migrantům bez dokladů, kteří jsou v zemi již pět let a nemají trestní záznam. Někteří zjevně věří, ať už oprávněně či ne, že Španělsko je v otázce migrace příliš shovívavé.
Gerald Klaus: Ano, ale fakta jasně ukazují, že to není pravda. Španělsko zaznamenalo méně neregulérních příjezdů. V prvních šesti měsících tohoto roku neregulérně přicestovalo na všechny španělské hranice 14 000 lidí. V Itálii to bylo 16 000, v Řecku 18 000. Takže ne, o žádnou shovívavost nejde. A legalizace migrantů se týká lidí, kteří již ve Španělsku pobývají – z nichž 90 % pochází z Latinské Ameriky –, kteří sem přijeli legálně bez víza a poté zde zůstali pracovat. Nejedná se tedy o pobídku pro Maročany, zejména mladé marocké muže, kteří přecházejí do Španělska, kde nezískají azyl a nebudou mít nárok na... Takže ne, to není, to není věrohodný argument.
Moderátor: Uznáváte však politickou stránku této záležitosti, pravděpodobně skutečnost, že zejména pravicové politické strany dokázaly využít a zdůraznit extrémní obavy části evropské populace ohledně nedávné migrace a že strany středu a levice jsou vůči tomuto tlaku velmi citlivé.
Gerald Klaus: Proto je hlavní zkušeností posledních 10 let to, že záběry vítězí nad statistikami. Pokud máme záběry ztráty kontroly, jako je tomu nyní, veřejnost ve všech našich demokraciích se obává. I když jim ukážeme, že v absolutních číslech je počet nelegálních migrantů malý. Reakcí tedy musí být udělat vše pro to, abychom se do takových situací nedostali. A toho lze dosáhnout prostřednictvím dohod se třetími zeměmi, které vysílají signál nelegálním migrantům: „Nenastupujte na loď, protože až dorazíte, budete vráceni.“ Je možné to provést v souladu s právními předpisy a Úmluvou o uprchlících ve spolupráci s UNHCR, ale je nutné to udělat. A myslím si, že by to mělo být i hlavním ponaučením z této krize. I když jsou počty nízké, ale vidíme takové záběry dramatické ztráty kontroly, je to politicky toxické a velmi snadno zneužitelné.
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