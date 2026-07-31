Itálie zavírá dveře, kterými sama prošla
31. 7. 2026 / Fabiano Golgo
Italský ministr zahraničí Antonio Tajani žádá vyloučení Španělska ze schengenského prostoru, protože se do Ceuty během jediného dne dostaly desetitisíce migrantů z Maroka. Giorgia Meloniová připouští pozastavení volného pohybu mezi Itálií a Španělskem. V Helsinkách se přidává finská ministryně vnitra a ve Francii se chystají přísnější kontroly. Evropa znovu prožívá svůj oblíbený okamžik: dav lidí překročí hranici a kontinent začne diskutovat, jako by právě padl Řím.
Není třeba situaci v Ceutě zlehčovat. Padesát tisíc lidí během jediného dne, pokud se toto číslo definitivně potvrdí, není běžná migrace, ale zhroucení kontroly nad hranicí. (Pozn.red.: Podle zpravodajství BBC z pátečního poledne se už polovina těchto migrantů sama vrátila do Maroka, takže jich v pátek zbývalo už jen pětadvacet tisíc. Oni tam nemají žádné ubytování ani jídlo. Je to tam malé.) Žádný stát nemůže připustit, aby o vstupu na jeho území rozhodovala pouze schopnost davu prorazit plot, přeplavat záliv nebo přemoci několik desítek policistů. Schengen není charitativní sdružení ani romantická myšlenka o světě bez hranic. Je to dohoda založená na předpokladu, že někdo bude vnější hranici skutečně střežit.
Jenže sotva se objeví první záběry běžících Afričanů, věcná debata končí. Z administrativního, policejního a diplomatického problému se během několika hodin stane otázka evropské civilizace. Neřeší se, kdo jsou tito lidé, odkud přišli, proč se marocké úřady rozhodly hranici neudržet, kdo má právo na azyl a kdo bude vrácen. Mluví se o invazi, národní bezpečnosti, demografické hrozbě a evropském způsobu života.
Na tomto místě začíná historická komedie, která by byla zábavná, kdyby její následky nebyly tak často tragické. Právě Itálie, země, jejíž občané byli ještě před několika generacemi v Americe považováni za špinavé, zločinné, nevzdělané, příliš plodné a neschopné civilizovaného života, dnes varuje před příchodem lidí popisovaných téměř stejnými slovy. (Pozn. red. Meloniová je pokrytec, porotože do Itálie přichází daleko větší množství imigrantů než do Španělska.)
Historie se neopakuje přesně. Je příliš líná na to, aby pokaždé vymýšlela úplně nový text. Vymění pouze jména, náboženství a barvu kůže.
Dnes evropský politik řekne „Maročan", „Afričan", „Arab" nebo „Turek" a posluchač má okamžitě uvidět celý balík nebezpečí: kriminalitu, sociální dávky, náboženský fanatismus, příliš mnoho dětí, neochotu pracovat a odmítání integrace. V devatenáctém století stačilo v Bostonu, New Yorku nebo Filadelfii říci „Ir". Význam byl podobný. Chudoba, alkoholismus, násilí, nemoci, papež a zástupy hladových dětí.
Irové přicházeli do Spojených států masově zejména po velkém hladomoru ve čtyřicátých letech devatenáctého století. Neutíkali z romantického obrazu zeleného ostrova, který dnes prodávají turistické kanceláře. Přicházeli ze země, kde lidé umírali hlady, zatímco potraviny byly dál vyváženy. V amerických přístavech vystupovali vyčerpaní, nemocní, často negramotní a bez peněz. Byli katolíci ve společnosti, která sama sebe chápala jako protestantskou republiku.
Amerika je dnes ráda zařazuje do svého velkého příběhu přistěhovaleckého úspěchu. Irský policista, irský starosta, Kennedy v Bílém domě, svatý Patrik, zelené pivo a přátelské hospody. Zmizel zápach chudinských čtvrtí, přeplněných nájemních domů a otevřených kanálů. Zmizely pracovní inzeráty a vývěsky oznamující, že Irové nejsou žádáni. Zmizel strach, že katolík nemůže být loajálním občanem, protože poslouchá papeže.
Argument tehdejších nativistů byl ve své době považován za naprosto racionální. Katolická církev měla vlastní hierarchii, vlastní školy a politický vliv. Papež byl cizí panovník. Katolíci měli mnoho dětí a vytvářeli uzavřené čtvrti. Nedostatečně ovládali angličtinu a volili kandidáty, které jim doporučovali místní političtí bossové. Z toho se vyvodilo, že Irové nerozumějí republikánské svobodě a chtějí Ameriku zaplavit poslušnými poddanými Říma.
Dnes se slovo papež nahradí koránem. Místo katolické školy se mluví o mešitě. Místo poslušnosti Vatikánu o poslušnosti imámovi nebo ummě. Konstrukce zůstává stejná: člověk určitého náboženství nemůže být plně loajální demokratickému státu, protože jeho skutečná loajalita leží někde za hranicemi.
Samozřejmě že mezi islámem a evropským liberalismem existují konflikty. Stejně jako existovaly a stále existují konflikty mezi katolickou církví a liberálním státem. To ovšem neznamená, že každý muslim je tajným vojákem chalífátu, stejně jako každý irský katolík nebyl agentem papeže. Předsudek vždy začíná u skutečného problému. Teprve potom jej nafoukne tak, aby zakryl všechny lidi, kteří s ním nemají nic společného.
Irové měli ještě jednu nevýhodu. Byli chudí. Chudoba je v očích společnosti zvláštní provinění, protože bohatí jsou ochotni odpustit chudému téměř všechno kromě toho, že je chudý na místě, kde ho musí vidět.
Irové bydleli v přeplněných domech, protože neměli peníze. Z přeplněných domů se však stal důkaz jejich špinavosti. Pracovali za nízké mzdy, protože jinou práci nedostali. Nízké mzdy se změnily v důkaz, že kazí pracovní trh. Žili společně, protože potřebovali pomoc příbuzných a sousedů. Jejich čtvrti se staly důkazem, že se odmítají integrovat.
Stejná logika dnes funguje na evropských předměstích. Přistěhovalec nedostane byt v běžné čtvrti, protože se majitel bojí jeho jména. Najde bydlení tam, kde už žijí jeho příbuzní. Potom se politici podívají na koncentraci Maročanů, Turků nebo Afričanů v jednom předměstí a oznámí, že tito lidé dobrovolně vytvářejí ghetta.
Nejdříve společnost člověka vytlačí na okraj. Potom mu okraj vytkne jako kulturní vlastnost.
S Italy to bylo ještě grotesknější, protože dnešní evropský obraz Itálie má s obrazem, který měli Američané o italských přistěhovalcích, jen málo společného. Dnes je Itálie renesance, móda, design, víno, opera, Ferrari a dovolená v Toskánsku. Tehdejší italští migranti však nepřicházeli převážně z florentských paláců. Přicházeli z chudých oblastí jihu, ze Sicílie, Kalábrie a Kampánie. Někteří neuměli ani spisovnou italštinu, protože mluvili pouze místním dialektem. Amerika v nich neviděla potomky Michelangela. Viděla temné, hlučné a podezřelé muže s nožem v kapse.
Italové byli formálně běloši, ale společensky stáli na nejasné hranici evropské bělosti. Byli příliš jižní, příliš katoličtí, příliš tmaví a příliš chudí. Tehdejší rasové teorie rozdělovaly i samotné Evropany do údajných biologických hierarchií. Anglosas stál nahoře. Slovani, Italové, Řekové a Židé se nacházeli na nižších patrech. To, co dnes považujeme za jednolitou skupinu bílých Evropanů, bylo tehdy rozděleno na lidi vhodné a nevhodné pro demokracii.
Slovník používaný proti Italům je nápadně současný. Přicházejí příliš rychle. Mají mnoho dětí. Drží se mezi sebou. Nechtějí se učit jazyk. Přinášejí kriminalitu. Zneužívají pohostinnosti země. Jsou kulturně neschopní přijmout americké hodnoty.
A samozřejmě mafie.
Mafie skutečně existovala. Stejně jako dnes existují marocké drogové gangy, islamističtí fanatici a násilníci mezi migranty. Skutečnost, že určitý problém existuje, však ještě nedává právo proměnit jej v dědičnou vlastnost celého národa. Přesto přesně to americká společnost udělala. Ital přestal být člověkem, který mohl být zedník, obchodník, hudebník, zloděj nebo učitel. Stal se potenciálním mafiánem.
Italové byli také spojováni s anarchismem a politickým násilím. Po bombových útocích a atentátech nebylo třeba dlouho vysvětlovat, proč má veřejnost podezírat každého člověka s italským přízvukem. Sacco a Vanzetti se stali symbolem doby, v níž bylo možné jen obtížně oddělit soud nad dvěma konkrétními muži od strachu z celého přistěhovaleckého světa, který představovali.
Někdy předsudek nekončil u novinových karikatur. V roce 1891 bylo v New Orleansu zlynčováno jedenáct Italů. Dav je vytáhl z vězení po procesu, který neskončil odsouzením obžalovaných za vraždu policejního náčelníka. Jednalo se o jeden z největších masových lynčů v amerických dějinách. Italská vláda protestovala. Diplomatické vztahy se vyostřily. V americkém veřejném prostoru však nebylo málo hlasů, které násilí omlouvaly představou, že mafiáni rozumějí pouze násilí.
Dnes je téměř nepředstavitelné, že by Američané veřejně diskutovali, zda jsou Italové schopni demokracie. Stejně absurdní by se zdála otázka, zda irské katolictví znemožňuje člověku respektovat ústavu. Předsudek nezmizel proto, že tehdejší nativisté byli přesvědčeni lepšími argumenty. Zmizel, protože se změnila společnost a potomci přistěhovalců přestali být viditelní jako cizinci.
Ital se stal bílým Američanem. Ir se stal bílým Američanem. Polák se stal bílým Američanem. Jejich jména už nezněla nebezpečně. Přízvuk zmizel, děti vystudovaly školy, rodiny se odstěhovaly z chudinských čtvrtí a původ, který býval znakem méněcennosti, se změnil v příjemnou folklorní dekoraci.
Etnická restaurace je konečnou fází úspěšné asimilace. Jídlo zůstane, lidé přestanou děsit.
Poláci a další Slované měli svůj vlastní katalog obvinění. Byli považováni za nevzdělané, pasivní, autoritářské a neschopné individuální svobody. Přicházeli ze společností, které neměly dlouhou tradici amerického typu demokracie. Často byli katolíci nebo Židé. Pracovali v dolech, hutích a továrnách a bydleli v komunitách, kde se mluvilo polsky, česky, slovensky, ukrajinsky, jidiš nebo rusky.
Právě to se stalo důkazem, že Ameriku nelze donekonečna zaplavovat obyvatelstvem jižní a východní Evropy. Na počátku dvacátých let Spojené státy přijaly imigrační kvóty, které měly obnovit žádoucí převahu přistěhovalců ze severní a západní Evropy. Nešlo pouze o regulaci počtu lidí. Šlo o oficiální hierarchii národů.
Brit byl vítanější než Ital. Skandinávec byl vítanější než Polák. Člověk z jižní nebo východní Evropy představoval větší riziko, protože měl mít údajně horší kulturní a biologické předpoklady k tomu, aby se stal Američanem.
Itálie tehdy patřila k zemím, jejichž občané pochopili, že mohou být formálně Evropany a zároveň nežádoucí masou. Dnes italská vláda používá proti migrantům slovník země, která již zapomněla, jaké je to stát na druhé straně dveří.
Nejde o to tvrdit, že dnešní migrace z Afriky do Evropy je přesnou kopií evropské migrace do Ameriky. Není. Historické analogie jsou užitečné pouze tehdy, když neskrývají rozdíly.
Amerika devatenáctého století potřebovala obrovské množství pracovních sil. Neměla dnešní sociální stát. Neexistoval moderní systém pasů, víz, azylových řízení a přesně kontrolovaných hranic. Evropský přistěhovalec mohl navíc během jedné nebo dvou generací ztratit svou viditelnou odlišnost a vstoupit do širší kategorie bělochů. Černý Afričan tuto možnost nemá. Maročan nebo Turek může mluvit dokonale francouzsky, nizozemsky nebo německy, a přesto jej jméno, barva pleti nebo náboženství znovu označí za cizince.
Evropa má také právo diskutovat o rychlosti migrace, kapacitě škol, dostupnosti bydlení, kriminalitě, náboženském fundamentalismu a schopnosti společnosti integrovat velké množství lidí. Popírat skutečné problémy není humanismus. Je to jen jiná forma politické zbabělosti.
Stejně zbabělé je však využívat skutečné problémy jako povolení k antropologickému soudu nad miliony lidí.
Když migrant spáchá zločin, jeho národnost se stane součástí vysvětlení. Když stejný zločin spáchá rodilý Evropan, nikdo nezkoumá civilizační selhání celé jeho etnické skupiny. Jeden muslimský fanatik má reprezentovat islám. Jeden italský terorista nereprezentuje katolictví. Jeden marocký gang dokazuje neúspěch integrace. Italská mafie je dnes téměř součástí popkultury a turistického průmyslu.
Minulost se tím neomlouvá. Pouze se estetizuje.
Evropané rádi věří, že jejich předsudky jsou vždy výsledkem zvláštních vlastností současné skupiny přistěhovalců. Irové byli problémem kvůli katolictví. Italové kvůli mafii. Židé kvůli své uzavřenosti. Poláci kvůli zaostalosti. Turci kvůli islámu. Afričané kvůli barvě pleti a chudobě. Maročané kvůli kriminalitě a příliš pomalé integraci.
Každá generace má vlastní soubor důkazů, že tentokrát je předsudek oprávněný.
Později se ukáže, že skupina nebyla zdaleka tak jednotná, jak si většinová společnost představovala. Někteří lidé se integrovali rychle. Jiní pomalu. Někteří vůbec. Někteří se stali lékaři, politici a podnikateli. Jiní skončili ve vězení. Přesně jako zbytek společnosti. Jenže toto banální zjištění potřebuje několik desetiletí, protože strach vždy vidí dav a teprve čas začne rozlišovat jednotlivé tváře.
Záběry z Ceuty jsou pro politiku dokonalé. Není na nich vidět minulost jednotlivých lidí ani jejich možná budoucnost. Je vidět pouze masa. Běžící muž už není člověkem. Je jednotkou invaze. Žena s dítětem není konkrétní matkou, ale součástí migračního tlaku. Jakmile se lidé promění v masu, lze o nich říci téměř cokoli.
Meloniová a Tajani mohou požadovat přísnější ochranu hranic. Mohou kritizovat Španělsko. Mohou žádat návraty lidí, kteří nemají právo v Evropě zůstat. To všechno patří do legitimní politiky. Neměli by však předstírat, že Itálie stojí mimo dějiny, jako starobylá pevnost civilizace, kterou obléhají národy geneticky neschopné spořádaného života.
Ještě relativně nedávno stáli před podobnou pevností Italové.
Byli hluční. Byli chudí. Měli příliš mnoho dětí. Žili ve vlastních čtvrtích. Mluvili nesrozumitelně. Chodili do cizího kostela. Brali práci místním. Přinášeli zločin. Neuznávali pravidla. Nebyli schopni demokracie.
A především jich bylo příliš mnoho.
Dnes jsou jejich potomci starostové, soudci, senátoři, profesoři a prezidenti velkých společností. Nikdo už nevysvětluje jejich úspěch vrozenou italskou schopností integrace. Stejně jako nikdo nepřizná, že předsudky jejich odpůrců nebyly realistickou analýzou, ale směsí strachu, třídního pohrdání a rasové fantazie.
Itálie má právo hlídat evropskou hranici. Nemá však právo ztrácet paměť.
Historie po ní nežádá, aby otevřela dveře každému. Žádá pouze, aby při jejich zavírání nezapomněla, že sama kdysi stála venku, zatímco jí někdo z druhé strany vysvětloval, že se lidé jako ona nikdy nemohou stát součástí civilizovaného světa.
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