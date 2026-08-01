Ceny ropy rostou

Nejdůležitější body ve zkratce:
Hormuzský průliv je stále uzavřen.
V důsledku toho se v Perském zálivu opět zadržuje velké množství exportované ropy a plynu.
Velké ropné a plynárenské společnosti z USA a Evropy na tom vydělaly spoustu peněz.
Ropné a plynárenské společnosti profitují z hormuzské krize
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mimo jiné zmiňuje ropnou společnost Exxon Mobil. V pátek (31. července)
společnost oznámila zdvojnásobení zisku ve druhém čtvrtletí na 14,53
miliardy dolarů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to
představuje nárůst přibližně o 105 procent. Zároveň její tržby vzrostly o
42 procent. Houstonská skupina Chevron zčtyřnásobila svůj zisk na téměř
12,07 miliardy dolarů a vykázala tržby ve výši 70,06 miliardy dobře
Rusko
také krátce profitovalo, protože země jako Čína a Indie nakupovaly
mnoho surovin z oblasti Perského zálivu a potřebovaly je nahradit, ale v
současné době se potýká s vnitřní palivovou krizí. Mezitím šest
největších evropských ropných společností zaznamenalo kombinovaný zisk
22 miliard dolarů, což je o 43 procent více než ve stejném období
loňského roku. „CTV News" cituje pro tato čísla data neziskové
organizace Global Witness. Jen tyto tři společnosti se na celkovém zisku
podílejí přibližně 49 miliardami dolarů.
„Existují
aktéři po celém světě, pro které se krize vyvinula velmi příznivě, a
mezi nimi jsou i producenti ropy," říká Patrick Galey z Global Witness.
„Nedomníváme se, že je to cena, kterou by měl zbytek světa oprávněně
platit."
Galey
poukazuje na „stovky milionů lidí", kteří trpí výpadky proudu,
omezeními elektřiny, přídělovým systémem nebo přerušením dodávek hnojiv.
Hormuzská krize pokračuje
Spouštěčem
tohoto vývoje je krize v Hormuzském průlivu. Po krátkém zotavení na
konci června a začátkem července Írán znovu zaútočil na tankery, což
způsobilo, že se dříve obnovená doprava přes průliv opět zastavila. 31.
července zaznamenal web pro sledování lodí „Hormuz Strait Monitor" pouze
deset lodí, které se pokusily o průplav.
Protože
se obvykle přes Hormuzský průliv přepravuje lodí asi pětina světového
exportu ropy a značné množství zemního plynu a tyto zásilky jsou nyní
nedostupné, jsou energetické trhy od začátku války v chaosu. Trh často
funguje na základě naděje. Například sblížení mezi USA a Íránem v červnu
stačilo k tomu, aby cena ropy prudce klesla, i když nově dostupné
zásoby ropy se k zákazníkům nemohly dostat tak rychle.
V
jednu chvíli měla ropa West Texas Intermediate hodnotu kolem 113 dolarů
za barel (159 litrů). V současné době se obchoduje za zhruba 84 dolarů.
USA a Írán blokují vodní cestu
Hormuzský
průliv je v současné době blokován dvěma silami. Írán i USA stanovily
specifické trasy pro proplutí lodí a snaží se tyto lodě sestřelit pomocí
trasy toho druhého. Například v pátek Írán oznámil, že zasáhl dva
tankery, které byly pod americkým doprovodem.
Řešení celého konfliktu je stále v nedohlednu.
Připravil Milan Lelek. Zdroj v němčině ZDE
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