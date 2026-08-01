Ceny ropy rostou

1. 8. 2026

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Krize v Perském zálivu se nadále stupňuje. Ceny ropy rostou. A velké energetické společnosti dosahují miliardových zisků.

Dodávky zemního plynu a ropy z klíčových států Perského zálivu zůstávají do značné míry blokovány. Spotřebitelé na celém světě trpí vyššími cenami paliv a nedostatkem dodávek. Podle amerického zpravodajského portálu „CTV News" si vysoké zisky amerických ropných společností mezi začátkem dubna a koncem června zaslouží bližší zkoumání. Z konfliktu značně profitovaly.

 
Nejdůležitější body ve zkratce:

Hormuzský průliv je stále uzavřen.

V důsledku toho se v Perském zálivu opět zadržuje velké množství exportované ropy a plynu.

Velké ropné a plynárenské společnosti z USA a Evropy na tom vydělaly spoustu peněz.

Ropné a plynárenské společnosti profitují z hormuzské krize

Portál mimo jiné zmiňuje ropnou společnost Exxon Mobil. V pátek (31. července) společnost oznámila zdvojnásobení zisku ve druhém čtvrtletí na 14,53 miliardy dolarů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku to představuje nárůst přibližně o 105 procent. Zároveň její tržby vzrostly o 42 procent. Houstonská skupina Chevron zčtyřnásobila svůj zisk na téměř 12,07 miliardy dolarů a vykázala tržby ve výši 70,06 miliardy dobře 

Rusko také krátce profitovalo, protože země jako Čína a Indie nakupovaly mnoho surovin z oblasti Perského zálivu a potřebovaly je nahradit, ale v současné době se potýká s vnitřní palivovou krizí. Mezitím šest největších evropských ropných společností zaznamenalo kombinovaný zisk 22 miliard dolarů, což je o 43 procent více než ve stejném období loňského roku. „CTV News" cituje pro tato čísla data neziskové organizace Global Witness. Jen tyto tři společnosti se na celkovém zisku podílejí přibližně 49 miliardami dolarů.

„Existují aktéři po celém světě, pro které se krize vyvinula velmi příznivě, a mezi nimi jsou i producenti ropy," říká Patrick Galey z Global Witness. „Nedomníváme se, že je to cena, kterou by měl zbytek světa oprávněně platit."

Galey poukazuje na „stovky milionů lidí", kteří trpí výpadky proudu, omezeními elektřiny, přídělovým systémem nebo přerušením dodávek hnojiv.

Hormuzská krize pokračuje

Spouštěčem tohoto vývoje je krize v Hormuzském průlivu. Po krátkém zotavení na konci června a začátkem července Írán znovu zaútočil na tankery, což způsobilo, že se dříve obnovená doprava přes průliv opět zastavila. 31. července zaznamenal web pro sledování lodí „Hormuz Strait Monitor" pouze deset lodí, které se pokusily o průplav. 

Protože se obvykle přes Hormuzský průliv přepravuje lodí asi pětina světového exportu ropy a značné množství zemního plynu a tyto zásilky jsou nyní nedostupné, jsou energetické trhy od začátku války v chaosu. Trh často funguje na základě naděje. Například sblížení mezi USA a Íránem v červnu stačilo k tomu, aby cena ropy prudce klesla, i když nově dostupné zásoby ropy se k zákazníkům nemohly dostat tak rychle.

V jednu chvíli měla ropa West Texas Intermediate hodnotu kolem 113 dolarů za barel (159 litrů). V současné době se obchoduje za zhruba 84 dolarů.

USA a Írán blokují vodní cestu

Hormuzský průliv je v současné době blokován dvěma silami. Írán i USA stanovily specifické trasy pro proplutí lodí a snaží se tyto lodě sestřelit pomocí trasy toho druhého. Například v pátek Írán oznámil, že zasáhl dva tankery, které byly pod americkým doprovodem.

Řešení celého konfliktu je stále v nedohlednu.

Připravil Milan Lelek. Zdroj v němčině ZDE



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Obsah vydání | 31. 7. 2026