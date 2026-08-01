Dům ozvěn
1. 8. 2026 / Jiří David
V jedné zemi, která se na mapách pokaždé objevovala pod jiným jménem a jejíž skutečný význam člověk pochopí až ve chvíli, kdy se začne rozpadat, a jejíž dějiny byly méně sledem událostí než nekonečným komentářem k několika posvátným větám, existoval Dům ozvěn, který byl zasvěcen dávno zemřelému muži, jenž onu zemi vyvedl z temnoty.
Dům stál v úzké ulici mezi dvěma tmavými domy a jeho vysoká okna byla téměř vždy zatažená, jako by uvnitř probíhala práce, kterou není dovoleno spatřit. Nebyla to škola ani chrám, třebaže připomínal obojí. Nebyl to ani dům krásný, alespoň ne v obyčejném smyslu krásy; a přece v sobě nesl onu podivnou přitažlivost míst, kde lidé po léta ukládali své věty, své naděje a své iluze o pravdě, až se staly součástí zdí.
Působil tudíž dojmem místa, kde jsou archivovány nejen lidské věty, nýbrž i jejich selhání — zkrátka instituce, jež nesla odkaz muže, jehož život byl věnován pravdě, svědomí a demokracii. Po letech už někteří lidé začali pochybovat a rozhlašovali, že jde jen o zvláštní vynucenou nevyhnutelnost, neboť se podle nich místo, které mělo původně uchovávat kritické vědomí, postupně proměnilo v mechanismus jeho estetizace. To, co kdysi vzniklo z odporu vůči moci, začalo nakonec existovat především jako kulturní dekorace moci samotné.
Lidé tam přesto přicházeli naslouchat hlasům mrtvých myslitelů, revolucionářů a básníků, jejichž slova se v dlouhých chodbách vracela jen nepatrně pozměněná, jako by každá věta během své cesty nezestárla o několik desetiletí. Věřili totiž, nebo možná už jen doufali, že Dům ozvěn stále představuje určitý způsob prožívání světa — pokus uchovat prostor, v němž by lidské svědomí mohlo ještě vstoupit do vztahu s pravdou bez úplného podřízení technické racionalitě, politické účelnosti a anonymnímu pohybu masové společnosti.
Po letech přišel nový Správce Domu ozvěn. Tvrdil, že místo je příliš ponořené do melancholie a šeptání, že je nutné vyrvat je z rukou těch, kdo z minulosti učinili soukromý salon, a otevřít je trhu, budoucnosti a mladým lidem „hladovým po smyslu“. Toto spojení opakoval s takovou pravidelností, až začalo připomínat reklamní slogan nalezený v ruinách nějaké dávné civilizace. Mluvil rychle, s jistotou člověka přesvědčeného, že budoucnost lze organizovat stejně snadno jako slavnostní recepci. Vyslovoval svá slova s onou zvláštní rytmickou pravidelností, s jakou obchodníci opakují názvy luxusního zboží, aby je proměnili v touhu. Nový správce Domu ozvěn byl jednoduše typickým produktem současné kulturní Evropy: dostatečně inteligentním na to, aby rozpoznal hodnotu symbolu, ale příliš prázdným na to, aby rozuměl jeho obsahu.
Rozhodl se proto proměnit Dům ozvěn v zářící stroj na význam. Nad vstup nechal umístit obrovské jméno mrtvého muže a věřil, že čím jasněji bude znak svítit, tím opravdovější bude i odkaz. Večer ono jméno pulsovalo nad ulicí jako neonový nápis kasina, chrámu i psychiatrické léčebny zároveň. Existují totiž lidé, kteří nedokážou milovat myšlenku jinak než skrze její znak a věří, že čím větší nápis umístí nad vchod, tím větší bude i pravda uvnitř budovy.
Vědělo se, že Dům byl zasvěcen muži, který kdysi přesvědčivě, či možná nezbytně, tvrdil, že svědomí člověka je silnější než strach a že ticho pravdy přežije hluk moci. Tato věta byla po celá desetiletí opakována tak často, až se nakonec stala součástí zdí, podobně jako vlhká plíseň, nebo zřetelné praskliny ve stropě. Nikdo už přesně nevěděl, co znamená, ale každý předpokládal, že jí rozumí lépe než ostatní, čehož Správce náležitě využil.
V okolních ulicích však poznenáhlu také začala být více slyšet zpochybňující slova o tom, že muž, jehož jméno Dům ozvěn nesl, sice kdysi bojoval proti moci, později však i on vstoupil do jejích zářivých salonů a postupně přestal rozeznávat vlastní tvář od masek, které mu nabízela. Nakonec se prý sám stal jejím produktem, což je údajně osud všech morálních ikon této země. Jinými slovy, to, co kdysi vystupovalo jako autentická existence, bylo postupně překryto funkcí. Nejdřív takové lidi národ potřebuje, potom je začne uctívat a nakonec je i levně, pod cenou prodává, proměněn v morální suvenýr, tedy v účelového maskota vlastního odkazu.
Přesně tak prý funguje moderní společnost: všechno, co nedokáže zničit, prodá. Rebelie se promění v merch, filosofie v podcast a lidská úzkost v motivační konferenci. A nový správce nebyl ničím jiným než posledním obchodníkem v tomto nekonečném bazaru významů. Bloudil nyní stejnými chodbami jako jeho předchůdci, jen s tím rozdílem, že nehledal pravdu, nýbrž publikum.
Ženy v Domě postupně umlkaly. Správce totiž rád říkal, že dospělí chlapi si mají věci vyříkat mezi sebou, zvláště když pohodlně sedí v ergonomických židlích pořízených za grantové peníze.
Jedné noci nalezl archivář v suterénu starý rukopis. Byla v něm jediná věta:
„Každý rebel, který příliš dlouho hledí do paláce moci, začne si vybírat záclony.“
Dům ozvěn se tak nakonec unavil vahou vlastní důležitosti a zůstal téměř prázdný. Mizeli zaměstnanci, sponzoři i samotný smysl. Se Správcem tak zůstalo už jen několik nešťastníků, stále přesvědčených, že kultura ještě může zachránit svět, přestože už dávno nedokáže zachránit ani samu sebe. Jiní mezitím vybrakovali tajné trezory, v nichž nalezli několik anonymních stran se slovy, že smysl nelze lidem darovat, prodávat ani vysvětlovat, protože vzniká pouze v nejistotě a bloudění.
Nakonec zůstalo jen zářící jméno nad vstupem.
Světélkovalo do mlhy onoho města s vytrvalostí reklam, které přežijí války, ideologie i lidskou paměť. A kolemjdoucí, kteří pod ním procházeli, už dávno nevěděli, zda hledí na pomník, obchodní značku, nebo hrobku.
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