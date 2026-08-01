Propad listu Washington Post: Jeff Bezos a svoboda, která musí poslouchat
1. 8. 2026 / Fabiano Golgo
Adam O'Neal oznámil, že po pouhém roce odchází z vedení názorové sekce Washington Postu, a neuvedl proč. To je důležité, protože nic není snazší než připsat cizímu mlčení vlastní vysvětlení a pak je vydávat za investigativní žurnalistiku. Nevíme, zda se pohádal s Jeffem Bezosem, zda dostal lepší nabídku, zda ho práce přestala bavit nebo zda po roce zjistil, že se stal mladou tváří projektu, jehož skutečný šéf nikdy neopustil svou jachtu. Víme pouze, že odchází muž vybraný k tomu, aby provedl jednu z nejpodivnějších ideologických operací v moderních amerických médiích: přeměnit názorovou stránku velkého deníku v oddělení, které bude bránit osobní svobodu podle instrukcí jedné osoby.
To je na celé věci téměř příliš krásné. Washington Post má nyní hájit svobodný trh v prostředí, kde už neexistuje svobodný trh názorů, a osobní svobodu pod dohledem osobního rozhodnutí majitele.
Jeff Bezos neurčil pouze obecnou
politickou citlivost deníku, což by nebylo nic neobvyklého. Noviny mají
tradice, instinkty, politické dějiny a čtenářské prostředí. Bezos však
oznámil dva povinné pilíře názorové sekce, osobní svobody a volný trh, a
zároveň vysvětlil, že názory odporující těmto principům mohou hledat
prostor někde jinde. V překladu do normální řeči: myšlenky jsou
svobodné, pokud dorazí se správným pasem.
Je to velmi americká scéna. Miliardář koupí noviny, protože věří v demokracii. Potom zjistí, že demokracie vytváří příliš mnoho nepohodlných názorů. Rozhodne se ji tedy organizačně zefektivnit.
David Shipley, který vedl názorovou sekci před O'Nealem, odmítl Bezosovu změnu provést a odešel. Ruth Marcus, jedna z nejzkušenějších komentátorek Washington Postu, opustila deník poté, co nebyl přijat její text kritizující právě tuto novou orientaci. Další autoři přijali odstupné nebo zjistili, že jejich dlouholetá práce se stala pro novou misi nevhodnou. Potom byl přiveden O'Neal, mladý, schopný, mediálně prezentovatelný a dostatečně nový na to, aby nebyl spojován se starým domem, který měl přestavět. Nyní odchází i on. Z celého vedení názorového projektu tak zůstává nejstabilnější osobou člověk, který nemá redakční funkci, nepíše sloupky a neúčastní se každodenních sporů o text. Má jen tu maličkost, která v kapitalismu občas nahrazuje všechny ostatní kvalifikace: vlastní budovu.
Bezos samozřejmě může říci, že Washington Post je jeho. Má pravdu. Může jej prodat, přestavět, změnit jeho strategii, zavřít sekci, propustit lidi nebo z názorových stránek udělat každodenní chválu daňových úlev pro majitele vesmírných raket. Vlastnické právo mu dává obrovskou moc. Jenže právě zde začíná nedorozumění, které američtí miliardáři tak rádi pěstují: vlastnická svoboda není totéž co svoboda tisku.
Svoboda tisku neznamená pouze, že stát nesmí Bezosovi zakázat vlastnit noviny. Znamená také, že noviny musejí být schopny publikovat něco, co se Bezosovi nelíbí. Jestliže jejich svoboda končí přesně tam, kde začíná majitelův názor, nejde o svobodný tisk, ale o mimořádně elegantní firemní časopis s historickou reputací.
A právě reputace je tím, co si Bezos koupil. Nekoupil jen budovu, zaměstnance, webovou adresu a databázi předplatitelů. Koupil instituci spojenou s Watergate, s dlouhou tradicí politického zpravodajství a s představou, že novináři mají být schopni vzdorovat mocným. Tuto důvěryhodnost nevytvořil. Zdělil ji po generacích reportérů a editorů, kteří nikdy neznali jeho jméno, natož jeho podnikatelský plán. Teď ji může používat jako jiný druh kapitálu. Názor publikovaný ve Washington Postu nese větší váhu než stejná věta zveřejněná na Bezosově osobním profilu. Proto je tak důležité, kdo rozhoduje o tom, jaké názory se pod touto značkou ještě smějí objevit.
Bezosův argument, že internet už nabízí obrovské množství názorů a Washington Post se proto nemusí snažit o jejich širokou reprezentaci, je jeden z těch argumentů, které znějí rozumně přesně tak dlouho, dokud o nich nezačneme přemýšlet. Internet skutečně nabízí všechny možné názory. Nabízí také všechny možné lži, konspirace, reklamy na zázračné léky, videa koček a lidi, kteří vysvětlují geopolitiku z předního sedadla zaparkovaného automobilu. Úkolem redakce není zajistit, aby názor někde existoval. Úkolem redakce je rozhodovat, které argumenty jsou natolik významné, informované a poctivé, aby byly postaveny proti sobě v prostoru, kde má spor společenskou váhu.
Noviny nejsou sklad, v němž stačí ověřit, zda je konkrétní zboží dostupné někde jinde. Jsou místem, kde se vytváří veřejná debata. Bezos však zřejmě začal pohlížet na názorovou žurnalistiku tak, jak Amazon pohlíží na produktovou kategorii. Je třeba určit její poslání, zlepšit dostupnost, zvýšit dosah, oslovit nové publikum a odstranit položky, které nezapadají do strategie. Potom se přidá video, vertikální formát, nový podcast, několik mladších tváří a slovo „udržitelnost", které v moderním korporátním jazyce může znamenat cokoli od ekologické odpovědnosti až po skutečnost, že z redakce právě zmizela třetina zaměstnanců.
O'Neal ve svém rozlučkovém memorandu tvrdil, že názorová sekce se stala relevantnější, přístupnější a důslednější a že byla postavena na udržitelnější základ. Prozatímní vydavatel Jeff D'Onofrio přidal, že sekce je nyní vyváženější a finančně stabilnější. Možná je to pravda. Veřejnost však nemá dostatek údajů, aby mohla tato tvrzení posoudit. Víme pouze, že nový videopodcast, do něhož deník vložil značné úsilí, velké publikum nepřitáhl, a že podnik, který se chlubí finanční udržitelností, prošel nedávno masivním propouštěním.
To je další zvláštní vlastnost současného mediálního kapitalismu. Nejprve majitel změní produkt způsobem, který rozzlobí čtenáře. Čtenáři odejdou. Potom se propouští, protože produkt ztrácí peníze. Nakonec se celá operace nazve cestou k udržitelnosti. V jiných oborech by tomu říkali oprava škody. V médiích se tomu říká transformace.
Washington Post už předtím přišel o statisíce předplatitelů po rozhodnutí nepublikovat plánovanou podporu Kamale Harrisové v prezidentských volbách. Není podstatné, zda čtenář s podporou Harrisové souhlasil. Podstatné je, že mnozí lidé vnímali zásah jako důkaz, že obchodní zájmy majitele zasáhly do redakčního rozhodování. Bezos mohl očekávat, že veřejnost ocení neutralitu. Část veřejnosti však pochopila něco jiného: majitel novin má tolik ekonomických vztahů se státem a politikou, že jeho rozhodnutí už nelze posuzovat odděleně od jeho firemního impéria.
Miliardář vlastnící velký deník totiž nevstupuje do redakce jako obyčejný občan se silným názorem. Vstupuje tam jako člověk, jehož společnosti soutěží o vládní smlouvy, podléhají regulaci, potřebují přístup k politické moci a mohou vydělávat nebo ztrácet miliardy v důsledku rozhodnutí prezidenta a Kongresu. I kdyby Bezos nikdy nikomu přímo neřekl, aby psal opatrněji o tématu, které se týká jeho zájmů, samotná struktura vlastnictví vytváří tlak. Novinář nemusí dostat příkaz. Stačí, když ví, komu patří jeho stůl.
Moderní cenzura ostatně málokdy přichází v uniformě. Nezabavuje rotačky a nepřivádí policisty. Přichází v podobě nové strategie, prezentace, firemní mise a zdvořilého upozornění, že určitý text „není v souladu se směrem, kterým se ubíráme". Její ideální výsledek nastává tehdy, když už není nutné nic zakazovat, protože všichni předem vědí, co by pravděpodobně neprošlo. Autor pak píše svobodně, pouze si dává pozor, aby jeho svoboda zůstala uvnitř schváleného prostoru.
To je důvod, proč byla rezignace Ruth Marcus tak významná. Marcus tvrdila, že po odmítnutí její kritiky nové linie si už čtenář nemůže být jistý, zda komentátoři skutečně píší, co si myslí, nebo jen to, co přežilo majitelův ideologický filtr. Pro názorovou stránku je to téměř smrtelná rána. Čtenář může autora nenávidět, může s ním nesouhlasit a může jeho text považovat za omyl. Musí však věřit, že autor je alespoň skutečným autorem vlastního názoru.
Jestliže se názorová sekce stane sbírkou myšlenek, které všechny prošly předem stanoveným politickým testem, přestává být fórem a mění se v katalog. Jednotliví autoři mohou mít různé styly, životopisy a tváře, ale jejich intelektuální pohyb probíhá uvnitř stejné ohrady. Je to diverzita balení při jednotě povoleného obsahu.
Právě zde se Bezosův důraz na volný trh stává téměř uměleckým dílem ironie. Volný trh má údajně fungovat díky konkurenci. Slabé produkty mají zaniknout, silné přežít a zákazník má rozhodovat. V Bezosově názorové sekci však konkurence končí ještě před vstupem na trh. Některé myšlenky nemají být poraženy lepšími argumenty. Mají být prostě prodávány v jiném obchodě.
Je to jako kdyby supermarket oznámil, že bude každý den obhajovat svobodu spotřebitele, a současně odstranil z regálů všechny značky kromě té, kterou upřednostňuje majitel. Zákazník samozřejmě může nakupovat jinde. Právě tuto větu používá každý monopolista, dokud ještě existuje nějaké „jinde".
Nelze také přehlédnout, že americká média dnes zápasí s reálnou ekonomickou krizí. Reklamní model se rozpadl, digitální platformy převzaly distribuci, čtenáři jsou roztříštěni, mladší publikum si zvyklo konzumovat zprávy v krátkých videích a mnoho redakcí nedokáže financovat nákladnou investigativní práci. Bezos nevymyslel tuto krizi. Washington Post skutečně musí hledat nový model. Jenže podnikatelský problém se nevyřeší tím, že se redakční důvěryhodnost promění v další položku, kterou lze optimalizovat.
Noviny nejsou úspěšné pouze tehdy, když zasáhnou publikum tam, kde se právě nachází. Někdy musí publikum přivést k tématu, o němž dosud nevědělo, že je důležité. Někdy musí utratit peníze za práci, která několik měsíců nepřinese žádné zhlédnutí. Někdy musí publikovat text, který rozzlobí předplatitele, inzerenty i majitele. Pokud budou všechny tyto hodnoty měřeny jen okamžitou návštěvností, skončíme s žurnalistikou, která dokonale zná preference publika, ale nedokáže mu říci nic, co ještě nechce slyšet.
O'Nealův odchod je proto významný, i když neznáme jeho důvod. Je dalším pohybem v instituci, která ztratila stabilitu od chvíle, kdy se její vlastník rozhodl otevřeněji uplatňovat svou představu o tom, co má názorová stránka dělat. Nejprve odešel člověk, který odmítl mandát provést. Potom odešli lidé, kteří se do nového mandátu nevešli. Nyní odchází člověk, který byl vybrán, aby jej ztělesnil. Může to být náhoda. Jenže v institucích, kde se náhody začnou pravidelně opakovat, se jim obvykle říká systém.
A systém je zde zřejmý. Washington Post stále zaměstnává mnoho vynikajících novinářů a nadále publikuje práci veřejného významu. Nikdo netvrdí, že se přes noc změnil v propagandistický leták Jeffa Bezose. Skutečné nebezpečí je jemnější. Čtenář už při absenci určitého názoru neví, zda jej editor považoval za slabý, autor jej nenapsal, nebo zda předem nepatřil mezi myšlenky vítané v nové firemní misi.
Tato pochybnost je pro noviny ničivá, protože důvěra se neztrácí pouze odhalenou lží. Ztrácí se také okamžikem, kdy čtenář začne u každého ticha hledat majitelovu ruku.
Washington Post má slavné heslo, že demokracie umírá ve tmě. Jenže demokracie neumírá pouze ve tmě. Někdy umírá v krásně osvětlené zasedací místnosti, před obrazovkou plnou grafů, zatímco inteligentní lidé diskutují o angažovanosti publika, efektivitě videa a poslání značky. Nikdo nezvyšuje hlas. Nikdo netrhá ústavu. Pouze se pomalu zmenšuje prostor, v němž smí myšlenka vzniknout, aniž by se nejprve ptala majitele na svolení.
Jeff Bezos tedy nemusí psát úvodníky. Nemusí redigovat věty ani rozhodovat o každém titulku. Jeho největší moc spočívá právě v tom, že mu stačilo jednou oznámit, kde leží hranice.
Od té chvíle ji mohou hlídat ostatní.
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