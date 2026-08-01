FIFA stáhla návrh na prodej podílů na mistrovství světa po rozsáhlé vlně kritiky
1. 8. 2026
Návrh Gianniho Infantina na prodej částí mistrovství světa soukromým investorům senzačně zkrachoval. Prezident FIFA přiznal, že projekt „vyvolal rozpory, které již nejsou v zájmu daného cíle“, a to uprostřed celosvětového rozhořčení.
Jeho plán vyvolal rozruch ve fotbalovém světě, což vedlo UEFA k hrozbě bojkotu budoucích turnajů FIFA, pokud nebude tento návrh stažen. Proti se vyslovily i další konfederace, zatímco jeden z hlavních poradců Infantina, Carlos Cordeiro, v pátek na protest proti tomuto plánu rezignoval. Provozní ředitel FIFA Kevin Lamour rovněž ostře kritizoval Infantina za „závažný nedostatek respektu“, s nímž se snažil tento plán prosadit s minimálními konzultacemi.
To vedlo Infantina k ústupu uprostřed spekulací, že i venture kapitálová společnost Thrive Capital, která stála v čele navrhované skupiny investorů, vyjádřila po týdnu, jenž hrozil roztržením tohoto sportu, své pochybnosti. Infantinovo dosud jisté předsednictví se ocitlo pod silným tlakem a teprve se uvidí, zda jeho ústup bude stačit k záchraně jeho pozice.
„Po pečlivém vyslechnutí všech názorů se ukázalo, že tento projekt vyvolal rozkoly takové povahy, které – bez ohledu na míru podpory – již nejsou v zájmu původně stanoveného cíle,“ uvedl Infantino ve svém prohlášení.
„Naším cílem vždy bylo – a vždy bude – sjednotit a zlepšovat. V důsledku toho se tento návrh nebude dále realizovat. Mým záměrem je nyní v nadcházejících dnech a týdnech znovu sjednotit všechny zainteresované strany v duchu společného zájmu o náš sport a s cílem pokračovat v rozvoji fotbalu všude, zejména v těch zemích, které naši podporu potřebují nejvíce.“
Navrhovaný projekt Fifa Forward Enterprise (FFE), který byl představen na začátku tohoto týdne, měl za cíl získat stovky milionů dolarů prodejem významného podílu na komerčních právech k mistrovství světa mužů a žen a Klubovému mistrovství světa investorům. Sliboval zvýšení rozdělených prostředků na „více než 10 miliard dolarů“, které měly být rozděleny mezi 211 členských svazů FIFA. Pro členské svazy byla stanovena lhůta do 19. září k připojení se k tomuto programu, který účastníkům nabízel volitelnou částku 20 milionů dolarů.
Tento plán však byl jednoznačně odmítnut fotbalovými svazy evropských zemí, které se na mimořádném zasedání ve čtvrtek dohodly na bojkotu. Konfederace CONCACAF a Asijská fotbalová konfederace, přičemž ta druhá vydala v pátek ráno ostré prohlášení, rovněž jasně vyjádřily svůj nesouhlas. Ačkoli si Infantino udržuje silnou pozici v Africe, neměl kam se obrátit, protože mu chybělo dostatečné množství hlasů k prosazení plánu v jakékoli věrohodné podobě.
Vzhledem k rozsahu vnitřní vzpoury v rámci FIFA a k závažnému poškození jeho postavení jinde se nyní pozornost obrátí na Infantinovu budoucnost. Je nepravděpodobné, že by stažení tohoto plánu přesvědčilo členské svazy, které již byly hluboce zklamány jeho přístupem k aféře Folarina Baloguna, která se odehrála před třemi týdny během mistrovství světa. Někteří pozorovatelé se však zamýšleli nad tím, zda by využití rezerv FIFA, které činí přibližně 4 miliardy dolarů, na slíbené finanční prostředky pro FFE přesvědčilo dostatek federací, aby mu zachránily kůži.
UEFA a další konfederace zintenzivnily hledání kandidátů, kteří by se v příštích volbách FIFA postavili proti Infantinovi, přičemž se původně očekávalo, že si s přehledem zajistí čtvrté funkční období. Je nepravděpodobné, že by se jejich záměr změnil, a čas ukáže, zda se Infantinovi podaří zvrátit nepříznivý vývoj po události, která měla zdrcující dopad na jeho důvěryhodnost.
Zdroj v angličtině ZDE
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