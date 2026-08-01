Reportéři bez hranic kritizují Babišovu vládu
1. 8. 2026
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Mezinárodní organizace Reportéři bez hranic vyzývá českou vládu, aby přestala napodobovat autoritářské režimy a destruovat demokracii v zemi prostřednictvím strany zvolené několika málo procenty občansky negramotných voličů, upozorňuje Bob Kartous.
Reportéři bez hranic odsuzují rozhodnutí českého ministerstva zahraničí odmítmnou akreditovat reportérku Deníku N Zdislavu Pokornou - která byla už vyloučena z tiskové conference za své články letos v lednu - na tiskovou konferenci ministra Petra Macinky, který odsoudiůl její deník jako "alternativní medium a konspirační blog". Reportéři bez hranic požadují, aby ministerstvo zrušilo tento zákaz a zaručilo rovný přístup pro všechna media.
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