Raketový útok na Kyjev si vyžádal dalších devět obětí, Zelenskyj usiluje o zapojení systému Starlink do útočných operací
1. 8. 2026
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Donald Trump se dále distancuje od svého slibu umožnit Ukrajině vyrábět vlastní rakety Patriot.
- Kyjev byl v sobotu brzy ráno opět terčem útoku balistickými raketami, při kterém podle záchranných složek zahynulo nejméně devět lidí. „V pěti obvodech hlavního města došlo k požárům a zničení,“ uvedla státní záchranná služba a dodala, že při útoku bylo dalších 23 lidí zraněno. Stalo se to v době, kdy se Donald Trump ještě více distancoval od slibu, že umožní Ukrajině vyrábět vlastní protiletadlové střely Patriot, které zoufale potřebuje k sestřelování ruských raket. Kyjevem se ozvalo více než tucet výbuchů a obyvatelé byli varováni, aby zůstali v krytech.
- V kyjevské čtvrti Darnyckyj útoky poškodily řadu budov a vozidel; úřady v této oblasti hlásí sedm mrtvých a 14 zraněných. Dva lidé zahynuli a dalších osm bylo zraněno ve čtvrti Solomiansky, kde údery poškodily pětipodlažní obytný dům. „Všechno bylo rozbité, okna, prostě všechno,“ řekla agentuře AFP 75letá obyvatelka Kateryna Kravčenko o svém bytě. „Sotva se udržím na nohou. Nevím, jak to všechno zvládnu.“ Záchranná služba v sobotu ráno uvedla, že v Kyjevě bylo z postižených oblastí zachráněno 105 lidí.
- Volodymyr Zelenskyj v pátek vyzval Trumpa a další americké představitele, aby pomohli Ukrajině získat od Elona Muska povolení k využití satelitního internetového připojení Starlink k navádění úderů na území Ruska. Zelenskyj tuto žádost přednesl přímo Trumpovi během setkání v Oválné pracovně tento týden, jak uvedla osoba obeznámená s touto záležitostí. Později údajně také řekl zákonodárcům na Kapitolu, že chce pomoc od Starlinku. Trump se k Zelenského žádosti nvyjádřil. Musk povoluje používání Starlinku na území Ukrajiny, včetně oblastí okupovaných Ruskem, ale omezuje jej na území Ruska.
- Během zasedání vlády v Camp Davidu Trump novinářům sdělil, že předání základní technologie systému Patriot je „obtížná věc“ . Ukrajinský prezident Zelenskyj se s Trumpem setkal na začátku tohoto týdne a uvedl, že Trump souhlasil s udělením licence na výrobu raket Patriot pro Ukrajinu. Na otázku, zda je připraven udělit Kyjevu licenci na domácí výrobu raket Patriot – což navrhl právě tento měsíc na summitu NATO v Turecku – Trump odpověděl: „Na tom jsme se nedohodli. Jednáme o tom, ale předat takovou technologii je obtížné.“ Předání zbraní s sebou nese vlastní rizika, dodal: „Lidé, kterým tuto technologii předáte, se jednoho dne mohou obrátit proti vám. Víte, že je to možné.“
- V pátek se v centru Kyjeva sešlo několik tisíc Ukrajinců, rozhořčených rozhodnutím Zelenského odvolat ministra obrany Mychaila Fjodorova. Fjodorovovi se obecně připisuje zásluha za prosazování vojenských inovací během války Ukrajiny s Ruskem. Poté, co se v lednu ujal vedení ministerstva obrany v době války, byl však v polovině července v rámci překvapivé vládní reorganizace odvolán. Od té doby se Ukrajinci shromažďují u prezidentské kanceláře a požadují Fjodorovovo znovujmenování, protože ten odmítl přijmout jinou vládní funkci.
- Hlavní ruská obilná lobby v pátek varovala, že ukrajinské útoky dronů na ruské lodě a přístavy by mohly zastavit vývoz obilí přes Černé moře, což by vedlo k nárůstu cen a způsobilo hladomor v Africe a na Blízkém východě. Rusko, největší světový vývozce pšenice, a Ukrajina, rovněž významný vývozce zemědělských produktů, v posledních týdnech útočí na vzájemná zařízení a plavidla v oblasti Černého moře, což vede k růstu cen pšenice. Narušení lodní dopravy v Černém moři způsobené ukrajinskými útoky „představuje přímou hrozbu pro globální potravinovou bezpečnost“, sdělil agentuře Reuters Ruský svaz vývozců a producentů obilí.
- Ukrajinské útoky dronů na ruského internetového prodejce Wildberries představují „teroristické činy“ namířené proti civilistům, které postihují miliony lidí v Rusku i v dalších zemích, stěžovala si v pátek zakladatelka a generální ředitelka společnosti Taťána Kim. Ukrajina od 18. července zaútočila na více než tucet provozoven společnosti Wildberries ve snaze narušit činnost této firmy, která je dodavatelem pro ruské válečné úsilí a klíčovým článkem ruské spotřebitelské ekonomiky.
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