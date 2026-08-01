Počet obětí v pohraniční krizi v Ceutě stoupl na 67, španělská vláda oznámila plány na vybudování bariéry
1. 8. 2026
Počet obětí krize na španělsko-marocké hranici v Ceutě stoupl na 67
Španělská vláda zveřejnila nejnovější informace o krizi na hranicích v Ceutě; úředníci uvedli, že počet obětí stoupl na 67. Vláda rovněž oznámila plány na instalaci ochranné bariéry, která se bude táhnout od vlnolamu do moře a má odradit další přechody poté, co tento týden desítky tisíc migrantů vstoupily do španělské enklávy z Maroka.
Španělský ministr zahraničí José Albares uvedl, že „prakticky všichni, kdo vstoupili do Ceuty, se již vrátili do Maroka“. V příspěvku na X dodal:
Z Ceuty nebo Melilly není možné cestovat na španělskou pevninu bez předložení dokladu totožnosti na policejní kontrolní stanici. Integrita schengenského prostoru je plně zaručena.
Španělský premiér kritizuje „sobecký“ postoj některých zemí EU v souvislosti s krizí v Ceutě
Španělský premiér Pedro Sánchez ostře reagoval na některé země EU za to, co označil za jejich „sobeckou, polarizující a protiprávní reakci“ na hromadné překračování hranic v Ceutě, a zároveň poděkoval Maroku za pomoc při řešení této krize.
V dopise adresovaném Bruselu uvedl, že několik evropských států se rozhodlo „zaútočit“ na Španělsko a požadovat jeho dočasné vyloučení ze schengenského prostoru, a to pod vlivem „předsudků, falešných zpráv, neznalosti nebo politických zájmů“, což je v rozporu s evropským právem, humanitárním právem a zásadami solidarity EU, informoval španělský deník El País.
Španělští vojáci pomáhají migrantovi, který přeplaval z Maroka do španělské enklávy Ceuta. Fotografie: Antonio Sempere/AP
Sánchez uvedl, že za méně než 48 hodin se jeho vládě podařilo „plně obnovit kontrolu nad hranicí, poskytnout rozsáhlou humanitární pomoc, vrátit prakticky všechny migranty, kteří hranici překročili nelegálně, a zabránit jakémukoli neoprávněnému přesunu směrem k kontinentální Evropě“.
„To vše se podařilo v úzké spolupráci s marockými úřady a s velmi malou podporou ze strany ostatních evropských států,“ dodal.
Vyzval k „naléhavému“ mimořádnému zasedání ministrů vnitra EU.
Deník El País dnes ráno informoval, že se Ceuta „postupně vrací k normálu“ – obchody se znovu otevírají, doprava plynule funguje a po několika dnech výpadků bylo obnoveno zásobování palivem. Zatímco v některých částech města zůstaly malé skupinky mladých lidí, velké davy, které byly k vidění na začátku tohoto týdne, se již z velké části rozešly.
Francie bojuje s jedním z nejničivějších požárů za poslední desetiletí, přičemž hasiči čelí rozsáhlému a nepředvídatelnému peklu na jihozápadě země.
„Překročili jsme hranice toho, co jsme považovali za možné,“ řekl zkušený hasič z Le Porge, který za méně než minutu vypil litr vody. „Dívali jsme se do propasti.“
Při ruském útoku na Ukrajinu zahynulo devět lidí, Zelenskyj varuje před nedostatkem prostředků protivzdušné obrany
Devět lidí zahynulo na Ukrajině poté, co Rusko v noci vystřelilo salvu raket a dronů na hlavní město Kyjev, uvedly ukrajinské úřady.
Při útoku, který ruské ministerstvo obrany označilo za „masivní úder“ proti „zařízením ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu a logistickým centrům v Kyjevě“, bylo zraněno také dvacet dva lidí. Andrii Sybiha, ukrajinský ministr zahraničí, uvedl, že Rusko „zintenzivňuje své letecké útoky a teror proti civilistům“.
K útoku došlo pouhé dva dny poté, co při náporu ruských raket zahynulo 10 lidí a více než 50 dalších bylo zraněno po celé Ukrajině, přičemž Moskva se snaží využít nedostatku systémů protivzdušné obrany dodávaných Západem do Kyjeva.
Rozsah problému odhalil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který uvedl, že se Kyjevu podařilo sestřelit pouze jednu z 27 balistických raket vypálených během nočního útoku, protože zásoby protiletadlových raket pro americké systémy Patriot byly vyčerpány.
V příspěvku na X uvedl:
V noci Rusové vystřelili na Ukrajinu 35 raket, včetně 27 balistických raket, a také 185 útočných dronů různých typů. Hlavním cílem byl Kyjev, ale údery zasáhly také regiony Dněpro, Sumy, Charkov a Poltava. Zachycena byla pouze jedna balistická raketa, a to jednoduše proto, že pro systémy Patriot nejsou k dispozici žádné protirakety. A právě tento nedostatek protiraket proti balistickým střelám Rusko jen povzbuzuje k provádění takových útoků, které si vyžádají lidské životy.
Vyzval spojence, aby naléhavě dodali více protiraket Patriot, s tím, že každá další raketa zachrání životy a že jejich nedostatek vede k většímu počtu civilních obětí.
Včera uvedl, že hovořil s americkým viceprezidentem, JD Vancem, a diskutovali o schůzce s prezidentem, Donaldem Trumpem, která se konala počátkem tohoto týdne ve Washingtonu a kterou Zelenskyj označil za „pozitivní a produktivní“.
Jinde v Evropě:
- Více než 300 hasičů bojovalo s rychle se šířícím lesním požárem poblíž řeckého pobřežního letoviska Porto Germeno, asi 70 km severozápadně od Atén, zatímco silný vítr nadále podněcoval plameny a ztěžoval hašení. Řecké úřady uvedly, že se oheň rozšířil až k pobřeží, přičemž představitelé agentuře AFP potvrdili, že došlo k poškození domů. Jedná se o jeden z několika lesních požárů, které zuří po celé Evropě; s rozsáhlými požáry bojují také Francie a Španělsko, kde extrémní vedra, dlouhodobé sucho a klimatická krize vytvářejí podmínky stále náchylnější k vzniku požárů.
- Francie a Itálie posílily hraniční kontroly poté, co z Maroka překročilo hranici do španělské enklávy Ceuta přibližně 60 000 lidí. Krize se stává stále smrtelnější – podle zpráv při pokusu o překročení hranice zahynulo nejméně 57 lidí, což vedlo Španělsko k nasazení vojenských jednotek, které mají pomoci znovu získat kontrolu nad hranicí. Španělský premiér Pedro Sánchez obvinil z organizování tohoto náporu gangy obchodníků s lidmi a vyčítal jim, že zneužívají zranitelné migranty tím, že je povzbuzují k nebezpečným přechodům.
Diskuse