Macinka jako orwellovský pěšák trumpovské antiteze o demokracii (o skutečnosti)
1. 8. 2026
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Bohumil Kartous
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Odmítnutí akreditace Zdislavy Pokorné
na
tiskovou konferenci na ministerstvu zahraničí proběhlo způsobem, který
dokazuje zvrácenost vztahu současné vlády k demokracii.
To není vtip.
To
je tentýž princip, jakým se Trump snaží seriózní média diskreditovat
jako “fake news” a nahradit je vlastní továrnou na zkreslování
skutečnosti, aby před svými voliči obhájil legitimitu lží (např. vyhrál
jsem volby v roce 2020), na kterých vystavěl celou svou politickou
kariéru a učinil z nich v jejich očích pravdivou skutečnost.
I ten Trump je pouze učeň, skutečným mistrem je ruská propaganda destruující tímto způsobem orientaci demokratických společností a odklánějící tu demokraticky mělce ukotvenou část obyvatelstva k populismu, v jehož pozadí se s železnou pravidelností objevují autoritářské tendence.
Občanská společnost by si měla uvědomit, že tohle není pouhý kapric, pomsta přihlouplé podržtašky Václava Klause.
Petr Macinka
je dle mnohačetných důkazů jeho veřejného vystupování perverzní osobnost ochotná sloužit svému kartelu za jakoukoliv cenu.
Je to pěšák globální antiteze k demokracii, která stojí na vulgární deformaci “konzervativismu”, který jakožto antitezi k liberalismu staví do popředí svého “boje” za návrat k světu, jenž byl normální (MAGA).
Aby něčeho takového dosáhli, musí nutně z toxické antiteze vytvořit svébytný světonázor, jehož legitimita nebude zpochybňována.
Proto Macinka napodobuje své učitele a snaží se - komicky - vykreslit demokratická média jako “alternativní” a “konspirační”.
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