Při výbuchu bomby v moskevské restauraci zahynuli tři lidé; explodovalo zařízení, které u sebe měla žena
2. 8. 2026
Podle úřadů bylo při sobotním večerním výbuchu poblíž italské restaurace zraněno více než 20 lidí
Podomácku vyrobená bomba, kterou u sebe měla žena, zabila v sobotu večer tři lidi a zranila nejméně 21 při výbuchu poblíž restaurace v centru Moskvy, uvedly úřady.
K výbuchu došlo těsně před 20:00 poblíž italské restaurace nacházející se v jedné ze sedmi moskevských mrakodrapů ze stalinské éry na Kudrinském náměstí, uvedla policie.
Ruský protiteroristický výbor uvedl, že neidentifikovaná žena se pokusila vstoupit do restaurace, ale byla zastavena bezpečnostním strážcem, informovala státní agentura RIA.
Uvedla, že při následném výbuchu zahynula tato žena, bezpečnostní strážce a jeden host italské restaurace Balzi Rossi.
Zranění utrpěli poranění různé závažnosti, uvedla policie. Ruská státní agentura RIA zveřejnila video, na kterém jsou zachyceni těžce ozbrojení policisté na místě činu, které bylo uzavřeno pro veřejnost.
Úřady nezveřejnily jména zabitých ani zraněných a ani neuvedly, koho považují za možného pachatele.
Denník Kommersant s odvoláním na vlastní zdroje uvedl, že bomba měla za cíl zmrzačit a zabít hosty na venkovní letní terase restaurace.
Naznačil, že bombu odpálil někdo jiný na dálku a že žena, která ji nesla, možná nevěděla, že se jedná o bombu.
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