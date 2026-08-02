Trump ustoupil od útoků na Írán po varování ze Saúdské Arábie a hrozbách z Teheránu
2. 8. 2026
Trump tvrdí, že odklad „závisí na tom, zda se podaří rychle uzavřít dohodu“, zatímco vyšlo najevo, že do věci zasáhl saúdský korunní princ, a Írán varuje své sousedy
Donald Trump v sobotu večer prohlásil, že USA upustí od jakýchkoli nových útoků na Írán za předpokladu, že se rychle podaří dosáhnout dohody o ukončení měsíčního konfliktu – což představuje nejnovější ústup prezidenta od přehnaných hrozeb tvrdého zásahu proti teheránskému režimu.
Saúdský korunní princ Mohammed bin Salman v sobotu zavolal Trumpovi, aby vyjádřil obavy ohledně jeho plánů na údery, jak bylo oznámeno. K Trumpovu obratu došlo také poté, co Írán pohrozil, že v případě amerických útoků podnikne rozhodné odvetné kroky proti svým sousedům, zatímco Kuvajt oznámil, že byl v sobotu zasažen íránskými drony a u pobřeží Ománu v Hormuzském průlivu byly napadeny dvě lodě.
Jeden zdroj, který má údajně informace o telefonátu mezi Trumpem a Mohammedem, sdělil serveru Axios, že saúdský korunní princ „naléhal na Trumpa, aby situaci uklidnil a upustil od provedení útoků“.
O tomto rozhovoru informovala také agentura Associated Press s odvoláním na svůj vlastní zdroj. Uvedla, že Saúdové se obávají, že pokud USA zaútočí na íránskou energetickou infrastrukturu nebo provedou masivní údery na další klíčovou infrastrukturu, Teherán by mohl reagovat podobnými útoky na království a další země Perského zálivu.
Korunní princ během sobotního telefonátu požádal Trumpa o objasnění, jaké potenciální nové kroky proti Íránu zvažuje, informovala agentura Associated Press.
Úředník Bílého domu, který nebyl oprávněn veřejně se vyjadřovat a požádal o anonymitu, potvrdil agentuře Associated Press, že Trump a princ Mohammed spolu v sobotu hovořili, neposkytl však žádné podrobnosti o obsahu jejich rozhovoru.
Saúdská Arábie se počátkem tohoto týdne připojila k USA při útocích na logistická a zbrojní zařízení využívaná milicemi podporovanými Íránem v Iráku, avšak naléhavě vyzývá USA a Írán, aby se vrátily k jednacímu stolu.
CBS News informovala, že USA a Izrael plánují společné údery, pravděpodobně v průběhu víkendu, přičemž mezi možnými cíli jsou ropné rafinerie a elektrárny.
Írán tento víkend varoval před jakýmikoli „dobrodružnými akcemi“ ze strany USA a prohlásil, že bude rozhodným způsobem reagovat. Vyjádření teheránského ministra zahraničí Abbáse Araqčího v samostatných sobotních telefonátech s vysokými tureckými, pákistánskými a saúdskými představiteli přišlo jen několik hodin poté, co kuvajtská armáda oznámila, že zničila nepřátelské drony vypuštěné Íránem proti několika klíčovým zařízením.
Zasaženo bylo vládní zařízení na severu Kuvajtu a civilní majetek patřící jedné společnosti na ostrově Bubiyan; padající střepiny způsobily materiální škody, ale nedošlo k žádným obětem, uvedla kuvajtská armáda.
Britská organizace Maritime Trade Operations v sobotu oznámila, že obdržela zprávy o dvou námořních incidentech u pobřeží Ománu, včetně jednoho, při kterém byl tanker zasažen neznámým projektilem, který poškodil strojovnu. V druhém případě kapitán tankeru nahlásil, že viděl velký výstřik vody a výbuch v blízkosti plavidla, ačkoli žádné škody hlášeny nebyly.
Íránský představitel Araqči sdělil svým regionálním protějškům, že jakékoli útoky ze strany USA a Izraele nebo účast regionálních zemí na takových akcích budou „odpovídajícím způsobem potrestány“. Nournews, médium spojené s nejvyšším íránským bezpečnostním orgánem, v sobotu uvedlo, že útoky USA na íránskou energetickou infrastrukturu by vyvolaly íránské údery na ropná pole v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech, stejně jako na plynová pole v Kataru a Izraeli.
Zdá se, že tento vývoj přiměl Trumpa k zamyšlení, neboť v sobotu večer zveřejnil v pro něj charakteristickém grandiózním stylu příspěvek, že „USA jsou připraveny a nabité“ k úderu na Írán s „vojenským terorem, silou a mocí, jaké tu nebyly od druhé světové války“.
„Navzdory tomu nás právě Írán a další země Blízkého východu požádaly, abychom s jakýmkoli útokem počkali,“ pokračoval a dodal, že údery odloží „za předpokladu, že se podaří rychle uzavřít dohodu“. Ta by musela zahrnovat „okamžité, úplné a totální otevření Hormuzského průlivu a konec íránské jaderné hrozby“.
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