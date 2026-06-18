Většina lidí ve 36 zemích světa má negativní pohled na Izrael
18. 6. 2026
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Většina respondentů ve většině z třiceti šesti zemí, které jsme letos zkoumali, vyjadřuje nepříznivý názor na Izrael a malou nebo žádnou důvěru v premiéra Benjamina Netanjahua. Tyto závěry vycházejí z průzkumu Pew Research Center provedeného v období od 8. února do 13. května 2026. Většina rozhovorů se uskutečnila poté, co Spojené státy a Izrael 28. února zahájily vojenskou operaci v Íránu, informují Laura Silver a Laura Clancy.
O tomto výzkumu
Tato analýza Pew Research Center se zabývá názory na Izrael a premiéra Benjamina Netanjahua ve 36 zemích.
Proč jsme to udělali?
Pew Research Center provádí výzkumy, aby pomohlo veřejnosti, médiím a rozhodovacím orgánům porozumět důležitým tématům. Pravidelně informujeme o tom, jak lidé ve Spojených státech a jinde vnímají různé země. Řadu let studujeme jak názory v USA, tak globální postoje k Izraeli.
Jak jsme postupovali?
Oslovili jsme 44 657 respondentů ve 36 zemích: Argentina, Austrálie, Bangladéš, Brazílie, Kanada, Chile, Kolumbie, Francie, Německo, Ghana, Řecko, Maďarsko, Indie, Indonésie, Itálie, Japonsko, Keňa, Malajsie, Mexiko, Nizozemsko, Nigérie, Pákistán, Peru, Filipíny, Polsko, Singapur, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Španělsko, Srí Lanka, Švédsko, Thajsko, Turecko, Spojené království, Spojené státy a Západní břeh Jordánu spolu s Východním Jeruzalémem.
Účastníky jsme zpovídali od 8. února do 13. května 2026. Průzkum jsme koncipovali tak, abychom mohli hovořit o názorech dospělé populace v každé zemi.
Zde jsou otázky, které jsme pro tuto analýzu použili, spolu s odpověďmi a metodikou průzkumu.
Názory na Izrael
Ve většině zemí má velká většina obyvatel negativní názor na Izrael.
Ve všech 36 zemích má v průměru 67 % dospělých nepříznivý názor na Izrael, zatímco 25 % má názor příznivý.
Názory jsou obzvláště negativní v zemích s muslimskou většinou, včetně Bangladéše, Indonésie, Malajsie, Pákistánu, Turecka, Západního břehu Jordánu a Východního Jeruzaléma (V Gaze se nám průzkum nepodařilo provést).
Lidé ve všech dotazovaných evropských zemích také hodnotí Izrael relativně negativně. V Itálii, Nizozemsku a Španělsku uvádí přibližně polovina dospělých nebo více, že mají na tuto zemi velmi nepříznivý názor.
Názory na Izrael patří k nejpozitivnějším v některých dotazovaných zemích subsaharské Afriky.
Celý průzkum v angličtině ZDE
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