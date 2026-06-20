„Prostě se musíte uklidnit“: Trump svědčí, že Izraeli nařídil, aby se s Hizballáhem dohodl na příměří
20. 6. 2026
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Donald Trump v telefonickém rozhovoru pro NBC News uvedl, že v pátek hovořil s Izraelem a požádal ho, aby se dohodl na příměří s Hizballáhem.
„‚Někdy se prostě musíte uklidnit a zapojit hlavu,‘“ citovali Trumpa, jak to řekl Izraeli.
Trump odmítl upřesnit, zda hovořil přímo s Benjaminem Netanjahuem.
Vysoký americký úředník již dříve potvrdil agentuře Reuters uzavření příměří, ačkoli izraelské útoky pokračují po celém Libanonu.
- Izrael a Hizballáh se podle zpráv několika médií dohodly na obnovení příměří v pátek v 16:00 místního času, a to i přesto, že izraelské útoky v jižním Libanonu a údolí Bekaa pokračovaly a zabily nejméně 47 lidí a dalších 97 zranily. Navzdory oznámenému příměří izraelská armáda (IDF) uvedla, že bude „pokračovat ve své misi [v jižním Libanonu], dokud nedostane jiný rozkaz“.
- Donald Trump v telefonickém rozhovoru pro NBC News uvedl, že v pátek hovořil s Izraelem a požádal ho, aby souhlasil s příměřím s Hizballáhem. „Někdy se prostě musíte uklidnit a použít hlavu,“ citovali amerického prezidenta.
- V důsledku eskalace bojů byly náhle zrušeny rozhovory mezi USA a Íránem, které se měly konat v pátek ve Švýcarsku a jejichž cílem bylo provedení mírové dohody. To vyvolalo novou nejistotu ohledně načasování jednání během 60denního období, které začalo před dvěma dny a které je zásadní pro zajištění znovuotevření klíčového Hormuzského průlivu pro globální námořní dopravu a obnovení míru v regionu. Zde je náš článek.
- „Komplexní“ příměří je „základním pilířem“ pro pokrok v jednáních s Izraelem, která se budou konat příští týden ve Washingtonu, sdělil libanonský prezident Joseph Aoun americkému ministru zahraničí Marcovi Rubiovi. Další kolo izraelsko-libanonských jednání se bude konat 23.–25. června ve Washingtonu, oznámilo v pátek americké ministerstvo zahraničí.
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