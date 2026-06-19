Channel 4 News: Trump donutil Izrael, aby uzavřel příměří s Hizbolláhem
19. 6. 2026
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Moderátor, Channel 4 News, pátek 19. června 2026, 19 hodin: Izrael a Hizballáh se dohodly na příměří poté, co pokračující boje v Libanonu hrozily zmařit dohodu Donalda Trumpa s Íránem.
Jednání o další fázi této dohody měla dnes začít ve Švýcarsku, byla však odložena, přičemž Írán si stěžoval, že izraelská ofenzíva porušila memorandum o porozumění podepsané tento týden. Podmínky dohody, které mnozí vnímají jako příznivé pro Írán, se staly terčem kritiky v USA i Izraeli, jak informuje Jonathan Rugman:
Reportér: Podle této stínové flotily policie a armády by se dalo myslet, že toto švýcarské letovisko je stále dějištěm mírových rozhovorů mezi Amerikou a Íránem.
Dnes ráno však luxusní hotel, který byl pro tyto rozhovory rezervován, zoufale hledal svůj smysl existence. A Hormuzským průlivem nyní proplouvá více lodí než je jich na Lucernském jezeře.
Žádný pokrok tedy v přeměně vágního memoranda o porozumění na něco srozumitelnějšího, a to od amerického prezidenta, pro něhož jsou detaily pouhými detaily.
Reportér: Mluvil jste o tom, že chcete pouze bezpodmínečnou kapitulaci. Toto memorandum o porozumění nevypadá jako bezpodmínečná kapitulace.
Trump: No, ve skutečnosti to pravděpodobně bezpodmínečná kapitulace je.
Reportér: Opravdu?
Trump: Myslím, že ano.
Reportér: Co jste se v důsledku tohoto konfliktu naučil nejen o výkonu moci, ale i o jejích mezích?
Trump: Neexistují žádné meze. Žádné meze. Ne, ne, tuhle lekci jsem se ještě nenaučil. Vím, že existují, ale víte, neexistují žádné meze. Vojensky jsme je zcela porazili.
Reportér: Trump řekl, že jeho mírová dohoda zahrnovala Libanon, ale Izrael tam zintenzivnil své útoky poté, co Hizballáh zabil 4 izraelské vojáky, zatímco Libanonci od půlnoci napočítali 47 mrtvých.
Zatímco pátrání po pohřešovaných pokračovalo, Američané oznámili příměří, a můžete si jen představit, jaký tlak to vyžadovalo, než s ním izraelský premiér souhlasil.
Trump: Vztahy s Netanjahuem jsou dobré, ale musíme je udržovat v rozumu.
Reportér: Budete schopen zabránit Izraeli v útocích na Libanon?
Trump: Ano. Budu. Tedy, nevím. Mají ke mně velký respekt a dělají, co jim řeknu.
Reportér: Přesto by s tím dnes možná nesouhlasili ti Libanonci, kteří prchají ze svých domovů. Není tu moc naděje, že mír vydrží, a izraelské jednotky zůstávají na místě, které nazývají svou nárazníkovou zónou.
Jacob Magid, Times of Israel: Nevidím žádnou šanci, že by příměří vydrželo příliš dlouho, vzhledem k pokračující izraelské přítomnosti v jižním Libanonu. Je tedy možné, že si izraelští občané uvědomí, že tato nárazníková zóna nepomáhá. Je součástí problému. Ale prozatím to tak nevypadá. A s blížícími se volbami bude pro Netanjahua velmi obtížné vysvětlit rozhodnutí skutečně stáhnout jednotky z jižního Libanonu.
Reportér: Memorandum o porozumění, které Trump podepsal ve středu, zahrnuje fond ve výši 300 miliard dolarů na obnovu Íránu. A nejsou to jen mnozí izraelští politici, kteří zůstali zmateni a rozzuřeni.
Ted Cruz: Nechci, aby šílený náboženský fanatik, který skanduje „Smrt Americe“, dostal 300 miliard dolarů. Dávat lidem, kteří vás chtějí zabít, miliardy a miliardy dolarů z jakéhokoli zdroje se v historii ukázalo jako obrovská chyba.
Reportér: Takže vyhlídka, že by tento hotel ve Švýcarsku někdy přinesl na Blízký východ trvalý mír, se jeví jako skutečně velmi vysoká hora, kterou je třeba zdolat.
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