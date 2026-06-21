Channel 4 News: Jednání USA-Írán ve Švýcarsku skončila po 80 minutách

21. 6. 2026

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Moderátor, Channel 4 News, neděle 21. června 2026: Ve Švýcarsku skončil první den jednání mezi Spojenými státy a Íránem, ačkoli podle zpráv trvala jednání pouhých 80 minut. Americký viceprezident J. D. Vance ocenil to, co označil za velký pokrok dosažený při jednáních, ačkoli krátce nato prezident Trump opět pohrozil Íránu v souvislosti s Hormuzským průlivem a varoval, že USA ho v případě nutnosti převezmou pod svou kontrolu. Hlásí se  Zahra Warsame:

Reportérka: Ve Švýcarsku, v luxusním letovisku Burgenstock, bylo vše připraveno na diplomatické podání ruky mezi americkými a íránskými vyjednavači. Íránská státní média však uvádějí, že íránská delegace to odmítla, což vysvětluje tuto trapnou sekvenci událostí.



 

 

Jako první vstoupil do místnosti americký tým vedený JD Vancem, Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Přivítal je pákistánský premiér a hlavní zprostředkovatel. Poté dorazila íránská delegace vedená ministrem zahraničí Abbásem Aráqčím. Mezi oběma stranami nedošlo k žádnému přikývnutí ani vzájemnému uznání. Íránci krátce nato odešli a odmítli to, co nazývají americkou mediální show.

Vance: "Jedná se o historické setkání. Nikdy předtím se íránské a americké vedení nesetkalo na tak vysoké úrovni. Pan prezident nás požádal, abychom nastolili nový směr."

Toto kolo jednání mělo nejen ukončit regionální válku, ale také posunout vpřed rozhovory o íránském jaderném programu, trvale otevřít Hormuzský průliv a zrušit sankce.

"Dámy a pánové, je to skvělá věc. Den, který přispěje k míru."

Nyní je však na prvním místě programu Libanon – otázka, která by mohla tuto dohodu zmařit.

Vance: No, zaprvé jsme za posledních pár dní zaznamenali velký pokrok v zajištění toho, aby v Libanonu platilo příměří. Tyto věci jsou vždy trochu chaotické. Vraťte se k tomu, kolik se toho dělo před třemi měsíci, a porovnejte to s tím, co se dělo před třemi týdny.

Reportérka: J.D. Vance situaci v Libanonu bagatelizuje, zatímco jeho šéf, prezident Donald Trump, dělá pravý opak – na Truth Social ze svého prezidentského sídla Camp David zveřejnil příspěvek, v němž uvádí: „Írán musí okamžitě zabránit svým dobře placeným proxies v Libanonu, aby způsobovali potíže. Pokud tak neučiní, znovu na Írán tvrdě udeříme.“ Tento příspěvek jistě uvítá izraelský premiér Benjamin Netanjahu, jehož armáda i přes příměří stále bombarduje jižní Libanon.

Netanjahu: "Zůstaneme v bezpečnostní zóně v jižním Libanonu tak dlouho, jak bude nutné, abychom ochránili obyvatele severu, na kterých nám záleží, a všechny občany státu. Jako izraelský premiér na tom pevně trvám a nic to nezmění."

Reportérka: Jen za posledních 48 hodin bylo v Libanonu při izraelských útocích zabito téměř 100 lidí, ale i Hizballáh se v pátek podílel na zabití pěti izraelských vojáků. Ve Švýcarsku skončila jednání již po pouhých 80 minutách. A hlavní íránský vyjednavač již odmítl dřívější výhrůžky prezidenta Donalda Trumpa s tím, že bez ohledu na to, jak moc se o tom mluví, jsme to my, kdo podniká kroky.

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Obsah vydání | 19. 6. 2026