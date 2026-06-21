Channel 4 News: Jednání USA-Írán ve Švýcarsku skončila po 80 minutách
21. 6. 2026
Reportérka: Ve Švýcarsku, v luxusním letovisku Burgenstock, bylo vše připraveno na diplomatické podání ruky mezi americkými a íránskými vyjednavači. Íránská státní média však uvádějí, že íránská delegace to odmítla, což vysvětluje tuto trapnou sekvenci událostí.
Iran and US trade threats over Straits of Hormuzhttps://t.co/1sMgZWUW69— Channel 4 News (@Channel4News) June 21, 2026
Jako první vstoupil do místnosti americký tým vedený JD Vancem, Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Přivítal je pákistánský premiér a hlavní zprostředkovatel. Poté dorazila íránská delegace vedená ministrem zahraničí Abbásem Aráqčím. Mezi oběma stranami nedošlo k žádnému přikývnutí ani vzájemnému uznání. Íránci krátce nato odešli a odmítli to, co nazývají americkou mediální show.
Vance: "Jedná se o historické setkání. Nikdy předtím se íránské a americké vedení nesetkalo na tak vysoké úrovni. Pan prezident nás požádal, abychom nastolili nový směr."
Toto kolo jednání mělo nejen ukončit regionální válku, ale také posunout vpřed rozhovory o íránském jaderném programu, trvale otevřít Hormuzský průliv a zrušit sankce.
"Dámy a pánové, je to skvělá věc. Den, který přispěje k míru."
Nyní je však na prvním místě programu Libanon – otázka, která by mohla tuto dohodu zmařit.
Vance: No, zaprvé jsme za posledních pár dní zaznamenali velký pokrok v zajištění toho, aby v Libanonu platilo příměří. Tyto věci jsou vždy trochu chaotické. Vraťte se k tomu, kolik se toho dělo před třemi měsíci, a porovnejte to s tím, co se dělo před třemi týdny.
Reportérka: J.D. Vance situaci v Libanonu bagatelizuje, zatímco jeho šéf, prezident Donald Trump, dělá pravý opak – na Truth Social ze svého prezidentského sídla Camp David zveřejnil příspěvek, v němž uvádí: „Írán musí okamžitě zabránit svým dobře placeným proxies v Libanonu, aby způsobovali potíže. Pokud tak neučiní, znovu na Írán tvrdě udeříme.“ Tento příspěvek jistě uvítá izraelský premiér Benjamin Netanjahu, jehož armáda i přes příměří stále bombarduje jižní Libanon.
Netanjahu: "Zůstaneme v bezpečnostní zóně v jižním Libanonu tak dlouho, jak bude nutné, abychom ochránili obyvatele severu, na kterých nám záleží, a všechny občany státu. Jako izraelský premiér na tom pevně trvám a nic to nezmění."
Reportérka: Jen za posledních 48 hodin bylo v Libanonu při izraelských útocích zabito téměř 100 lidí, ale i Hizballáh se v pátek podílel na zabití pěti izraelských vojáků. Ve Švýcarsku skončila jednání již po pouhých 80 minutách. A hlavní íránský vyjednavač již odmítl dřívější výhrůžky prezidenta Donalda Trumpa s tím, že bez ohledu na to, jak moc se o tom mluví, jsme to my, kdo podniká kroky.
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