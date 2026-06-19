Steve Rosenberg z BBC: Jak ruský tisk reaguje na obrovský ukrajinský útok v Moskvě
19. 6. 2026
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Je pátek 19. června, den poté... Dobré ráno z Moskvy. Je pátek 19. června, den po masivním ukrajinském útoku dronů na Moskevskou oblast. 200 dronů poškodilo moskevskou ropnou rafinérii, 2 nákupní centra, několik budov, bytů a automobilů. Dnešní ruské noviny připouštějí, že šlo o bezprecedentní útok. A z četby novin je zřejmé, že hlavním poselstvím, které chtějí ruské úřady sdělit ruské veřejnosti, je:
„Dobře, pro nás to nebylo zrovna příjemné, ale Ukrajina má větší starosti než Rusko.“ Formulace je v různých novinách velmi podobná.
Například v „Moskevském komsomolci“ vojenský expert uvádí: „Naše údery zaměřené na demilitarizaci Ukrajiny jsou mnohem silnější a účinnější než ukrajinské útoky, a to i ty ve velkém měřítku.“
Vládní deník Rossijskaja gazeta píše: „Naše útoky na obranné podniky pracující pro ukrajinskou armádu jsou o poznání silnější než to, s čím se Rusové bohužel musí potýkat.“
Podobná sdělení přinášejí i Komsomolskaja pravda“. „Naše útoky způsobují Ukrajině mnohem větší škody než nám,“ píše se stejně i v „Kommersantu“. „Naše údery na příslušnou ukrajinskou infrastrukturu spojenou s vojensko-průmyslovým komplexem jsou mnohem účinnější, systematičtější a přinášejí více výsledků.“
„Moskovskij komsomolec“ tvrdí, že před parlamentními volbami v Rusku na podzim tohoto roku chce Zelenského režim destabilizovat vnitropolitickou situaci v Rusku. A vysílá toto varování Ukrajině i Evropě.
"Teorie, že lze od Putina dosáhnout požadovaných výsledků tím, že ho veřejně zaženeme do kouta, se mi jeví nejen jako mylná, ale i jako velmi nebezpečná. Jaká úroveň eskalace je z moskevského pohledu považována za přípustnou a kontrolovatelnou a jaká nikoli? Zelenskyj naznačil, že útoky na ruské hlavní město, které nyní sledujeme, jsou pouhou předehrou, květy, a že skutečné plody se objeví až blíže k podzimu. Pokud to nejsou jen prázdné řeči, vyvstává otázka: stanou se tyto „evropské plody“ v určitém okamžiku kritickou masou, která donutí ruské vedení k závěru, že samotné základy ruské národní bezpečnosti jsou ohroženy? Tlak na jednu z hlavních jaderných mocností planety nelze zvyšovat donekonečna. Dříve či později se pružina určitě vrátí zpět."
Bylo to právě Rusko, které v únoru 2022 zahájilo masivní invazi na Ukrajinu. Ruská válka na Ukrajině trvá již pátým rokem. Moskva se však nadále prezentuje jako oběť a tvrdí, že agresorem je Ukrajina, Evropa, NATO, Západ.
Komsomolskaja pravda tvrdí, že Rusko válku v Evropě nepotřebuje, ale Evropa ano. A za tímto účelem, jak tvrdí deník, se nepřátelé Ruska snaží Rusko na Ukrajině co nejvíce vyčerpat, "abychom byli bez dechu pro velkou konfrontaci s Evropou".
Přesto je tento ruský vládní deník plný chvály na Anglii – tedy na anglický fotbalový tým – za jeho výkon na mistrovství světa proti Chorvatsku. Píše se v něm, že Anglie skvěle útočila a hrála krásně a plynule.
A na závěr z rubriky vtipů v „Komsomolské pravdě“: jeden učitel poslal rodičům žáka vzkaz domů. Zní takto: „Váš malý Vovočka si vzal na školní výlet láhev vodky. Mnohokrát děkuji.“
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