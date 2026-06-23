Vyšetřovací komise OSN konstatuje, že Izrael páchá v Gaze genocidu tím, že záměrně útočí na děti
23. 6. 2026
Podle vyšetřovací komise OSN tvoří děti přibližně 30 % obětí války v Gaze
Vyšetřovací komise OSN konstatuje, že Izrael záměrně útočil na palestinské děti, což vedlo k genocidě, zločinům proti lidskosti a válečným zločinům v pásmu Gazy, stejně jako k válečným zločinům na okupovaném Západním břehu.
Nová zpráva uvádí, že izraelské úřady a bezpečnostní síly „záměrně páchaly činy, které způsobily smrt a vážné tělesné i duševní újmy stovkám tisíc palestinských dětí“, a že zabíjení pokračovalo i po loňském říjnovém příměří v Gaze.
Komise uvádí, že má pádné důvody k závěru, že tyto činy „jsou součástí záměrné strategie zničit budoucnost Palestinců v Gaze tím, že se zaměřují na jejich děti“.
Izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že zprávu komise „kategoricky odmítá“, označilo ji za „pomlouvačnou frašku“ a „propagandistický dokument stejně pobuřující jako ty předchozí“.
Izraelská armáda zahájila operaci v Gaze v reakci na bezprecedentní útok vedený hnutím Hamás na jižní Izrael dne 7. října 2023, při kterém bylo zabito asi 1 200 lidí a 251 bylo vzato jako rukojmí.
Od té doby bylo při izraelských útocích v Gaze zabito nejméně 73 035 lidí, včetně více než 21 280 dětí, uvádí ministerstvo zdravotnictví v Gaze řízené hnutím Hamás, jehož údaje OSN považuje za spolehlivé.
Nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise pro okupovaná palestinská území a Izrael byla zřízena Radou OSN pro lidská práva v roce 2021 za účelem vyšetřování údajných porušení mezinárodního humanitárního práva a právních předpisů v oblasti lidských práv.
Její tříčlenný panel odborníků oficiálně nevystupuje jménem OSN.
Loni v září komise obvinila Izrael ze spáchání genocidy na Palestincích v Gaze. Zpráva uváděla, že existují rozumné důvody k závěru, že čtyři z pěti činů genocidy definovaných Úmluvou o genocidě z roku 1948 byly spáchány izraelskými úřady a bezpečnostními silami. Izrael tuto zprávu důrazně odmítl a označil ji za zkreslenou a nepravdivou.
Komise již dříve dospěla k závěru, že hnutí Hamás a další palestinské ozbrojené skupiny se dne 7. října 2023 dopustily válečných zločinů a dalších závažných porušení mezinárodního práva a že izraelské bezpečnostní síly se v Gaze dopustily zločinů proti lidskosti a válečných zločinů.
V říjnu loňského roku se Izrael a Hamás dohodly na příměří v rámci plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války.
Od té doby se obě strany navzájem opakovaně obviňují z porušování příměří. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvádí, že bylo zabito více než 1 020 Palestinců, mezi nimi 265 dětí. Izraelská armáda uvádí, že byli zabiti také čtyři vojáci.
V úterý vyšetřovací komise v prohlášení zveřejněném společně se zprávou uvedla, že „intenzivní rozsah a systematická povaha“ izraelských vojenských operací v Gaze pokračovaly, což vedlo k „bezprecedentnímu počtu úmrtí, zranění a traumat u palestinských dětí“.
„I po uzavření příměří v říjnu 2025 jsou děti nadále zabíjeny a vážně zraněny, přičemž Izrael i nadále ignoruje příměří i ochranu, kterou palestinským dětem zaručuje mezinárodní právo,“ uvedl Srinivasan Muralidhar, indický právník a předseda komise.
„Ochrana, péče a přežití palestinských dětí jsou neoddělitelné od práva palestinského lidu na sebeurčení,“ dodal. „Tím, že se Izrael zaměřuje na děti, útočí na samotnou schopnost palestinského lidu existovat a rozhodovat o své budoucnosti.“
Nová zpráva komise uvádí, že Izrael se přímo zaměřil na palestinské děti v Gaze tím, že střílel na jejich životně důležité orgány pomocí přesných zbraní, jako jsou kvadrokoptéry a odstřelovači, a tím, že při útocích na obytné budovy, školy a uprchlické tábory přeplněné dětmi používal zbraně s velkým ničivým účinkem.
Izrael je rovněž právně odpovědný za to, že nedokázal ochránit palestinské děti před útoky ze strany izraelských vojáků a osadníků na Západním břehu, dodává zpráva.
Zpráva rovněž uvádí, že děti v Gaze a na Západním břehu, zejména dospívající chlapci, byly „zatýkány, mučeny a bylo s nimi špatně zacházeno v izraelských věznicích a zadržovacích zařízeních“ a že zdokumentovala „případy sexuálního a genderově podmíněného násilí namířeného proti palestinským dětem, často během zatýkání nebo ve vazbě“.
Izraelské útoky na novorozenecké a dětské nemocnice v Gaze „systematicky znemožnily dětem přístup k životně důležité péči, čímž ohrozily jejich přežití jako chráněné skupiny“, uvádí zpráva.
Zpráva rovněž obviňuje Izrael z využívání hladovění jako válečné metody a varuje, že omezení vstupu humanitární pomoci do Gazy „způsobila akutní a chronickou podvýživu u dětí v Gaze, čímž byly odstraněny základní podmínky nezbytné pro jejich přežití“.
Dále konstatuje, že prostřednictvím útoků na školy, hromadného vysídlování a nucených uzavření izraelské úřady „systematicky narušovaly schopnost dětí učit se, čímž sabotovaly intelektuální a sociální základy samotné palestinské společnosti“.
Izraelské ministerstvo zahraničí zprávu odsoudilo s tím, že komise je „zásadně vadný mechanismus, jehož samotným účelem je vyčlenit a očernit Izrael, místo aby hledala pravdu“.
„Zcela opomíjí izraelské děti, které byly brutálně zavražděny, uneseny a staly se terčem Hamásu, zatímco ignoruje cynické využívání palestinských dětí Hamásem jako lidských štítů a válečných pěšáků,“ dodalo. Komisi obvinilo z toho, že postrádá „jakýkoli důvěryhodný mechanismus ověřování svých tvrzení“.
Izraelští představitelé důsledně odmítají obvinění z genocidy a tvrdí, že vojenské operace v Gaze byly vedeny v sebeobraně, s cílem porazit Hamás a další palestinské ozbrojené skupiny a zajistit propuštění izraelských rukojmí.
Trvají také na tom, že izraelské síly postupovaly v souladu s mezinárodním právem a přijímají veškerá proveditelná opatření ke zmírnění újmy na civilním obyvatelstvu.
Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) v současné době projednává žalobu podanou Jihoafrickou republikou, která obviňuje izraelské síly z genocidy, ale může trvat roky, než dojde k závěru. Izrael označil tuto žalobu za „zcela nepodloženou“ a založenou na „zaujatých a nepravdivých tvrzeních“.
Zdroj v angličtině ZDE
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