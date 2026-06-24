Hnutí DUHA podává žaloby na Petra Macinku a Filipa Turka
24. 6. 2026
Hnutí DUHA dnes podalo žaloby na Petra Macinku a Filipa Turka kvůli nepravdivým veřejným výrokům, které organizace považuje za poškozující její pověst a rozdělující společnost. Zatímco Petr Macinka označil Hnutí DUHA za „teroristickou organizaci“, Filip Turek šířil nepravdivá tvrzení spojující její činnost s úmrtími lidí při povodních. Ani jeden z politiků se za své výroky neomluvil. Hnutí DUHA se rozhodlo bránit právní cestou také proto, že považuje útoky vůči občanským a ekologickým organizacím za společensky škodlivé. Zároveň upozorňuje na odpovědnost veřejných činitelů za kulturu veřejné debaty, důvěru v demokratické instituce i ochranu životního prostředí.
Hnutí DUHA podalo na Petra Macinku žalobu kvůli jeho veřejným výrokům, v nichž organizaci označil za „teroristickou“. Předžalobní výzva byla Petru Macinkovi odeslána 21. dubna 2026 a obsahovala požadavek na veřejnou omluvu formou podepsaného dopisu adresovaného Hnutí DUHA a zároveň prostřednictvím zprávy zaslané ČTK. Třicetidenní lhůta k vyjádření již uplynula. Jelikož pan Macinka ani jeho právní zástupce na výzvu nereagovali, rozhodlo se Hnutí DUHA řešit věc soudní cestou. Organizace vnímá označení za „teroristickou organizaci“ jako mimořádně závažný zásah do své pověsti chráněným právním řádem, zejména v současném společenském kontextu zvýšené citlivosti na otázky terorismu a bezpečnosti.
Organizace zároveň podniká právní kroky vůči Filipu Turkovi a podává žalobu kvůli nepravdivým tvrzením, která zveřejnil na svém facebookovém profilu: „Například při povodních zemřelo několik lidí, protože aktivistická Duha zamezila stavbě potřebné přehrady.” Tento výrok použil v souvislosti s označením některých osob hanlivým výrazem „paraziti“, které je podle něj třeba „deratizovat”. Hnutí DUHA považuje tato tvrzení za pomlouvačná a poškozující jeho pověst. Z toho důvodu zaslalo dne 5. května 2026 panu Turkovi předžalobní výzvu, v níž požadovalo veřejnou omluvu. Právní zástupce Filipa Turka reagoval na předžalobní výzvu sdělením, že se pan Turek organizaci omlouvat nebude.
Hnutí DUHA vnímá za svou povinnost hájit občanskou společnost před nebezpečným nálepkováním a zpochybňováním její legitimní role v demokratickém právním státě. Ačkoli jde v případech pana Turka a pana Macinky o odlišné výroky i odlišné osoby, spojuje je stejný princip. Snaha diskreditovat občanské a ekologické organizace způsobem, který narušuje důvěru v demokratickou debatu i instituce.
Závažnost podobných výroků navíc výrazně roste ve chvíli, kdy zaznívají od vrcholných politických představitelů. Veřejní činitelé nesou odpovědnost za kulturu veřejné debaty, a o to citlivější je používání podobných přirovnání v době, kdy je česká společnost mimořádně citlivá na otázky bezpečnosti, násilí a teroristických hrozeb.
Hnutí DUHA dlouhodobě vykonává svou činnost nenásilně, odborně a v souladu se zákony. Hájí veřejný zájem na ochraně přírody i zdravého životního prostředí, tedy hodnot, na kterých závisí kvalita života a zdraví současných i budoucích generací. Péče o životní prostředí je základní součástí odpovědné správy země.
Zuzana Lenhartová, ředitelka Hnutí DUHA, říká:
“Veřejné napadání a lživé obviňování občanských organizací záměrně vyhrocuje veřejnou debatu a oslabuje důvěru mezi státem a občany. Cílem naší žaloby je proto jasně vymezit, co už je v komunikaci politiků nepřijatelné, a zabránit tomu, aby se podobný přístup stal běžnou praxí. Pokud by se takové jednání politiků nechávalo bez reakce, mohlo by se časem stát normou i vůči menším organizacím, které se proti němu nebudou mít možnost dostatečně bránit.”
Eva Pernicová, tisková mluvčí Hnutí DUHA
eva.pernicova@hnutiduha.cz
Zuzana Lenhartová, ředitelka Hnutí DUHA
zuzana.lenhartova@hnutiduha.cz
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